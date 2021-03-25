Мужчина упал с крыши четырёхэтажного дома и остался жив

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Коммунальщик полез чистить с крыши снег и проигнорировал технику безопасности.
Случай произошёл в Казахстане, в городе Алтай 21 марта. Жители соседнего дома увидели отчаянного молодого человека и сняли эпизод с падением.
Видеозапись не очень хорошего качества, потому что снимал подросток, переживающий за мужчину.
Местные жители после просмотра записи стали задаваться вопросом, что же произошло с мужчиной после. И в пресс-службе полиции на запрос сообщили, что молодой человек не получил никаких повреждений и даже вернулся на крышу дочищать снег.
Школьник упал с 23 этажа и выжил
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А насчет четвертого этажа...
У нас муж у тетки в деревне подрядился крышу больницы от снега почистить весной, естессно за деньги. Больница 3-х этажная.
Упал, не очень удачно, но и инвалидом не стал, просто снег уже был не рыхлый внизу. Пролежал в больнице с переломом позвонка (повезло, спинной мозг не пострадал, поэтому без последствий), потом еще месяц дома, потом ограниченное движение, нагрузки, сейчас полностью здоров (лет 5 прошло).