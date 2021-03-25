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Мужчина упал с крыши четырёхэтажного дома и остался жив

Мужчина упал с крыши четырёхэтажного дома и остался жив (5 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2021 10:44
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: алтай   казахстан   крыша   падение   снег   сугроб   
916
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Коммунальщик полез чистить с крыши снег и проигнорировал технику безопасности.

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Метки: алтай   казахстан   крыша   падение   снег   сугроб   
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6  комментариев
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600
Шурман 3 часа назад
У меня так батя крышу чистил :) правда сугробы были большие и дом 2х этажный , я ему помогал и он с пластом снега ушел в низ , короче было как из шутки мама там папа упал с крыши и что сказал ? маты пропустить ? да , молча упал :) единственное что он сказа пошли вы все в жопу с этим снегом и закрылся с дедом в сарайке :)
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96
alex Час назад
на самом деле все было спецом, он все продумал, сначала кучу себе на сыпал и в нее прыгнул
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1k
hat3k 2 часа назад
Хорошо, что лопата сверху не упала
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9k
Мафусаил 2 часа назад
С Днём Рождения, желаю чтобы тебе подарили страховочную привязь!
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17k
Luc72 3 часа назад
Не падал школьник с 23 этажа, НЕ ПАДАЛ, он упал с 23-х ЭТАЖНОГО ДОМА. А этаж не помню, где то 7-й, неохота заново лазить в местный форум. 7-й и 23-й -- это принципиально, человек начинает падать с постоянной скоростью из за сопротивления воздуха начиная с нескольких сотен метров, это надо с самолета падать, без парашюта.
А насчет четвертого этажа...
У нас муж у тетки в деревне подрядился крышу больницы от снега почистить весной, естессно за деньги. Больница 3-х этажная.
Упал, не очень удачно, но и инвалидом не стал, просто снег уже был не рыхлый внизу. Пролежал в больнице с переломом позвонка (повезло, спинной мозг не пострадал, поэтому без последствий), потом еще месяц дома, потом ограниченное движение, нагрузки, сейчас полностью здоров (лет 5 прошло).
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9k
Алексей 3 часа назад
Блэт я пережил его страх
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