21 апреля состоялись (не во всех городах) несогласованные митинги в поддержку Алексея Навального. Согласно данным полиции, в Москве число участников акции составило шесть тысяч человек, в Петербурге — 4,5 тысячи. Пользователи соцсетей приравняли эту явку к полному провалу. Своими мыслями они поделились на собственных страничках, а мы объединили их посты в одну большую подборку.

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1. Начать пост стоит с кадров, которые были сделаны в гуще событий 0 Источник:

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4. Москва 0 Источник:

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6. Люди, вышедшие на митинг в Москве, приветствуют Юлию Навальную

7. На улицах можно было встретить известных музыкантов 0 Источник:

8. Задержания на Сенной площади

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10. Заграница тоже поддержала акцию 0 Источник:

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12. На тему митингов уже вовсю хайпят в TikTok

13. Ярким пятном митингов стал вот этот фрик

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16. Во многих городах на митинги люди вообще не пришли 0 Источник:

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19. В интернете уже нагенерировали огромное количество мемов и различного троллинга 0 Источник:

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21. Краткие итоги митингов 0 Источник:

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