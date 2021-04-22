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"На митинг вышли только полицейские": реакция на акцию в поддержку Навального

"На митинг вышли только полицейские": реакция на акцию в поддержку Навального (23 фото + 3 видео)

Автор:
22 апреля 2021 11:19
Сообщество : Политика
Метки: Москва   задержания   митинг   навальный   питер   политика   реакция соцсетей   
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21 апреля состоялись (не во всех городах) несогласованные митинги в поддержку Алексея Навального. Согласно данным полиции, в Москве число участников акции составило шесть тысяч человек, в Петербурге — 4,5 тысячи. Пользователи соцсетей приравняли эту явку к полному провалу. Своими мыслями они поделились на собственных страничках, а мы объединили их посты в одну большую подборку.

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Метки: Москва   задержания   митинг   навальный   питер   политика   реакция соцсетей   
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11  комментариев
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10k
Артем 38 минут назад
У меня только одна мечта, что бы после Путина пришел такой человек, который устроит всем этим бездельникам 37-ой год, что этих чидарасов Навального паковали и с самолетов на Дуркаину сбрасывали. Хотите пожить в России без Путина? 3.14здуйте в Дуркаину, лучше места не найдешь!
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25k
Ashabad 2 минуты назад
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16k
sanchesS80 2 минуты назад
Смотрю на видео прессы местами больше, чем протестунов. Всё делается по заказу оттуда и для отчета снимается нужная картинка.
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3k
Валерий Викторович 3 минуты назад
Три поколения российских рэперов...
Это все, что нужно знать о "российском рэпе".
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−18
Виталий Дорошенко 7 минут назад
Добро пожаловать в Украину всем кто борется за демократию, но чет стороники нашей демократии предпочитают сидеть в России. А те кто приехали в Украину в 2014 уже давно обоср... и просятся обратно.
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25k
Ashabad Виталий Дорошенко 15 секунд назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Majul Полчаса назад
Какие одухотворенные лица у протестунов )) Интеллект так и прет, судя по маскам с торчащими снаружи носами, подворотам, "певцам" ртом, кучам телефонов за 100к, фрикам разных мастей.

Полиция вообще практически не видно. Все ходят свободно. Обычные адекватные люди, улыбаются, смотря на это шоу уродов, как физических так и моральных.

Позорище, а не оппозиция. Лет через 10, увидев себя на подобных видео, будут краснеть и лица прятать.
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503
Шурман 36 минут назад
Мндя , это как же нужно любить Анального что бы из него бога делать ? я наверное уже старый судак 42 годика будет 3 июня и не хрена не понимаю как можно за из за одного судака идти и рвать жопу , получать штрафы которые мамка с папкой будут выплачивать . Мой сын слава богу обладает умом и считает таких людей дебилами . Честное слово последний раз я шел по площади с транспортами в 89 году , МИР ТРУД МАЙ . Я даже в то время заепался эту хрень тащить .
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