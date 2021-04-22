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21 апреля состоялись (не во всех городах) несогласованные митинги в поддержку Алексея Навального. Согласно данным полиции, в Москве число участников акции составило шесть тысяч человек, в Петербурге — 4,5 тысячи. Пользователи соцсетей приравняли эту явку к полному провалу. Своими мыслями они поделились на собственных страничках, а мы объединили их посты в одну большую подборку.
6. Люди, вышедшие на митинг в Москве, приветствуют Юлию Навальную
8. Задержания на Сенной площади
12. На тему митингов уже вовсю хайпят в TikTok
13. Ярким пятном митингов стал вот этот фрик
25. Чтобы вы сделали на месте этого чиновника? Внимание!Присутствует ненормативная лексика. Видео 18+
Спб. Сенная пл.— Сергей Гуляев (@Gulyaev_S) April 21, 2021
Крик души ветерана труда, которая пришла на митинг и отчитывала местного чиновника, пытавшегося ее успокоить и увести с площади. Послушайте, это здорово! pic.twitter.com/UrTYn9Cbs4
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Полиция вообще практически не видно. Все ходят свободно. Обычные адекватные люди, улыбаются, смотря на это шоу уродов, как физических так и моральных.
Позорище, а не оппозиция. Лет через 10, увидев себя на подобных видео, будут краснеть и лица прятать.