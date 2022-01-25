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Работники-мигранты из «Жилищника» сбивали лед с крыши в Москве и чуть не разнесли весь дом

Работники-мигранты из «Жилищника» сбивали лед с крыши в Москве и чуть не разнесли весь дом (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2022 15:03
Сообщество : Жить в России
Метки: вывеска   дворники   дом   крыша   лед   магазин   мигранты   
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Они даже территорию не оградили. Упавший лед ломал вывески магазинов, перила и только чудом не покалечил жильцов.

Мы уже рассказывали о нелегких «трудовых буднях» дворников-мигрантов. Когда они целый день околачивались на детской площадке и изо всех сил делали вид, что работают. Это классика - это знать надо)

Но многие из них лучше бы вообще не работали. Потому что когда начинают - это ппц…

Вот классический образец: Измайлово, обычный жилой дом, на его крыше шурует несколько мигрантов. Выполняют рядовую задачу - но посмотрите, как они это делают.

Территория не огорожена, в любой момент сосулька может убить или покалечить выходящих из дома людей. Ну а как они сбивают лед - это нечто. Хотя владельцам магазинов, чьи вывески они разнесли, конечно не до смеха. Они просили дворников остановиться, интересовались их адекватностью, но все без толку. Им просто наплевать: «А ви кто? А мы должны иму обэснэть??»

Теперь владельцы магазинов будут писать заявление о порче имущества. Что-то подсказывает, что от администрации или от «Жилищника» деньги они получат лет через десять. В лучшем случае…

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Метки: вывеска   дворники   дом   крыша   лед   магазин   мигранты   
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12k
Александр 38 минут назад
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Павел Леонов 9 минут назад
Такая же хрень происходит и в моём доме, остеклённые балконы разносят при сбывания льда и снега
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5k
ГГалка 12 минут назад
да всё понятно - это их конкуренты наняли. под видом сбивания сосулек сбивают вывески)
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8k
Hunson Abadeer 16 минут назад
нормально так почистили блин
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1k
Дрочер Полоумный 17 минут назад
Оператор явно на седативных, спокоен как удав)
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−138
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Засем ругаися насяльника?!
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34k
Нанук Паналык Полчаса назад
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1k
Максим Максимов Полчаса назад
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August

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