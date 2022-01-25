Работники-мигранты из «Жилищника» сбивали лед с крыши в Москве и чуть не разнесли весь дом

Мы уже рассказывали о нелегких «трудовых буднях» дворников-мигрантов. Когда они целый день околачивались на детской площадке и изо всех сил делали вид, что работают. Это классика - это знать надо)

Но многие из них лучше бы вообще не работали. Потому что когда начинают - это ппц…

Вот классический образец: Измайлово, обычный жилой дом, на его крыше шурует несколько мигрантов. Выполняют рядовую задачу - но посмотрите, как они это делают.

Территория не огорожена, в любой момент сосулька может убить или покалечить выходящих из дома людей. Ну а как они сбивают лед - это нечто. Хотя владельцам магазинов, чьи вывески они разнесли, конечно не до смеха. Они просили дворников остановиться, интересовались их адекватностью, но все без толку. Им просто наплевать: «А ви кто? А мы должны иму обэснэть??»

Теперь владельцы магазинов будут писать заявление о порче имущества. Что-то подсказывает, что от администрации или от «Жилищника» деньги они получат лет через десять. В лучшем случае…