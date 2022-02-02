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Бабушка из Москвы отдала 8 миллионов рублей, чтобы ее спасли от «киллера»

Бабушка из Москвы отдала 8 миллионов рублей, чтобы ее спасли от «киллера» (3 фото)

Автор:
02 февраля 2022 17:07
Сообщество : Криминал
Метки: аферисты   бабушка   банк   квартира   киллер   мошенники   полиция   
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Мошенники напугали пенсионерку и выманили все деньги, которые у нее были после продажи квартиры.

Надежда Алексеевна, 76-летняя пенсионерка из Москвы. У нее было 2 квартиры, одна из них продала, а деньги положила в банк. Через несколько дней ей позвонил «полицейский» и рассказал: за старушкой следит наемный убийца. Кто-то сообщил бандитам, что у нее есть деньги, и они наняли «киллера», который ее убьет и заберет все деньги.

«Полицейский» говорил уверенно и авторитетно. Пообещал ее защитить - если, конечно, женщина поможет «провести операцию».

Какой еще киллер, зачем его нанимали, как потом «бандиты» достанут деньги из банка - наивная бабушка испугалась и даже не задумалась над этим лютым бредом. И пообещала помочь.

Дальше все по стандарту - надо передать часть денег «сотруднику», чтобы они вышли на заказчиков. Потом еще часть, еще… В итоге пенсионерка отдала все деньги.

Аферисты сразу испарились, бабушка пришла в себя, наконец поняла, что ее обманули и кинулась в полицию. Теперь настоящие сотрудники будут разбираться и искать мошенников.

Но с деньгами женщина может распрощаться. И вместо обеспеченной старости по-прежнему жить на пенсию. А уроды будут и дальше наживаться на доверчивых стариках - как не могли с ними ничего поделать, так и не могут.

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Метки: аферисты   бабушка   банк   квартира   киллер   мошенники   полиция   
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9  комментариев
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onebibis 47 минут назад
Мерзкие преступники. Юридически вроде как в рамках УК, вот морально очень мерзко.
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DeDsmile 6 минут назад
а мы этих уродов из "службы безопасности" считаем кретинами. а они просто ребята терпеливые, сто, тысяча человек их сразу распознает и пошлёт лесом, но на второй тысяче попыток они рано или поздно находят лоха и срывают куш.
жалко бабку конечно, но сама виновата. ну нельзя быть настолько тупой.
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emporio_ss 23 минуты назад
Ссылка coub.com
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vikklu 37 минут назад
Банк, сука, слил инфу об аккаунте и всё, эти падлы тут как тут. Ведь раньше никто не звонил этой старушке?
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