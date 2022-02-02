Бабушка из Москвы отдала 8 миллионов рублей, чтобы ее спасли от «киллера»

Надежда Алексеевна, 76-летняя пенсионерка из Москвы. У нее было 2 квартиры, одна из них продала, а деньги положила в банк. Через несколько дней ей позвонил «полицейский» и рассказал: за старушкой следит наемный убийца. Кто-то сообщил бандитам, что у нее есть деньги, и они наняли «киллера», который ее убьет и заберет все деньги.

«Полицейский» говорил уверенно и авторитетно. Пообещал ее защитить - если, конечно, женщина поможет «провести операцию».

Какой еще киллер, зачем его нанимали, как потом «бандиты» достанут деньги из банка - наивная бабушка испугалась и даже не задумалась над этим лютым бредом. И пообещала помочь.

Дальше все по стандарту - надо передать часть денег «сотруднику», чтобы они вышли на заказчиков. Потом еще часть, еще… В итоге пенсионерка отдала все деньги.

Аферисты сразу испарились, бабушка пришла в себя, наконец поняла, что ее обманули и кинулась в полицию. Теперь настоящие сотрудники будут разбираться и искать мошенников.

Но с деньгами женщина может распрощаться. И вместо обеспеченной старости по-прежнему жить на пенсию. А уроды будут и дальше наживаться на доверчивых стариках - как не могли с ними ничего поделать, так и не могут.