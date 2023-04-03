«Бабушка сказала, что я её ангел-хранитель»: в Костроме таксист спас бабушку от мошенников

Водитель «Яндекс. Такси» уберёг 71-летнюю пенсионерку от аферистов. Бабушке позвонил «следователь» и напугал: якобы на неё оформили 9 кредитов, она с ними никогда не расплатится и чтобы это остановить, надо срочно ехать в банк. И вызвал ей такси.

Если бы не водитель, пенсионерка сняла бы и отдала мошенникам все деньги.

В дороге они разговорились и таксист понял, что дело нечисто. И вместо банка, повёз пожилую женщину в полицию. Там и выяснилось: никаких кредитов не было, а старушку пытались обмануть обычные аферисты.