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«Бабушка сказала, что я её ангел-хранитель»: в Костроме таксист спас бабушку от мошенников

«Бабушка сказала, что я её ангел-хранитель»: в Костроме таксист спас бабушку от мошенников

Автор:
03 апреля 2023 17:33
Сообщество : Криминал
Метки: аферисты   бабушка   водитель   кострома   кредит   мошенники   пенсионерка   яндекс такси   
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Если бы не он - лишилась бы всех сбережений.

Водитель «Яндекс. Такси» уберёг 71-летнюю пенсионерку от аферистов. Бабушке позвонил «следователь» и напугал: якобы на неё оформили 9 кредитов, она с ними никогда не расплатится и чтобы это остановить, надо срочно ехать в банк. И вызвал ей такси.

Если бы не водитель, пенсионерка сняла бы и отдала мошенникам все деньги.

В дороге они разговорились и таксист понял, что дело нечисто. И вместо банка, повёз пожилую женщину в полицию. Там и выяснилось: никаких кредитов не было, а старушку пытались обмануть обычные аферисты.

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Метки: аферисты   бабушка   водитель   кострома   кредит   мошенники   пенсионерка   яндекс такси   
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5  комментариев
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S__D 54 минуты назад
И какой-то пидр минусанул. Видать, сообщник тех контрацептивов.
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umorist 6 минут назад
Уже не первую такую новость читаю. И каждый раз остаётся вопрос: мошенников то взяли? Или в полиции приняли заявление и положили его в стол (в лучшем случае)?
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Leff 37 минут назад
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August

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