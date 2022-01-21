Сотрудница банка отказалась выдать пенсионеру его деньги и отправила домой

Он хотел получить свои законные накопления - 800 тысяч рублей. Но ему не выдали ни копейки. А сотрудница еще и нагрубила, но за это ее только похвалили.
Подмосковная Лобна, там несколько филиалов банка, который обслуживает половину страны. В одном из отделений трудится Екатерина - специалист по работе с клиентами.
К ней пришел расстроенный пенсионер, хотел снять все деньги. Катя поинтересовалась, в чем причина закрытия счета? И мужчина рассказал о том, что ему позвонила дочь - она прорыдала в трубку, что сбила человека. И за то, что следователи «закроют» это дело, ей нужен миллион рублей. Пожилого человека чуть инфаркт не хватил, но все-таки пришел в себя и сказал, что деньги конечно же даст. Но миллиона у него нет, есть 800К на счету. Тогда «дочь» попросила принести эти деньги, а остальное она подумает как найти. Возможно, отцу придется взять кредит.
Опять это убогое разводилово. Аферисты только и могут, что грабить стариков.
Екатерина стала расспрашивать детали, поняла, что это обман и у деда хотят украсть все деньги. Она объясняла, что снимать сейчас нельзя, надо хотя бы удостовериться, что это правда, но мужчина настаивал. Долго препирались, в конце концов перешли на крик - она ему нагрубила, деньги выдавать отказалась и отправила домой.
А сама позвонила в полицию, объяснила ситуацию и назвала его адрес. Сотрудники сразу среагировали: приехали, пообщались с мужчиной. Попутно дозвонились до его настоящей дочери - с ней все было в порядке, никого она не сбивала.
Затем через деда пригласили даму, которая выманивала у него деньги. Ее скрутили, когда пришла за наличкой. Фамилия у аферистки Магомедова, промышляет мерзотным способом: разводит пенсионеров, забирает деньги и переправляет их своему «работодателю». За разовую доставку ей пообещали 20 тысяч рублей. Никого обмануть еще не успела - в России всего неделю, прилетела к нам из знойного Египта, где жила довольно долго.
Теперь отъедет в знойный мордовский лагерь, лет на 5-7. Ее «работодателя» активно ищут.
Ну а сотрудницу банка потом поблагодарили все: и пенсионер, и сотрудники, и руководство. Молодчина.
Источник:
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Понравилось143
Но форма подачи, особенно заголовок с первыми строчками, тянет на два минуса.
А статья - нормальная
Мразей развелось куча .!
Только вот это фейк...
за содержимое +1
за заголовок -5
Администратор! дайте мне ещё 4 минуса!