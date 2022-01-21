Сотрудница банка отказалась выдать пенсионеру его деньги и отправила домой

Опять это убогое разводилово. Аферисты только и могут, что грабить стариков.

Екатерина стала расспрашивать детали, поняла, что это обман и у деда хотят украсть все деньги. Она объясняла, что снимать сейчас нельзя, надо хотя бы удостовериться, что это правда, но мужчина настаивал. Долго препирались, в конце концов перешли на крик - она ему нагрубила, деньги выдавать отказалась и отправила домой.

А сама позвонила в полицию, объяснила ситуацию и назвала его адрес. Сотрудники сразу среагировали: приехали, пообщались с мужчиной. Попутно дозвонились до его настоящей дочери - с ней все было в порядке, никого она не сбивала.

Затем через деда пригласили даму, которая выманивала у него деньги. Ее скрутили, когда пришла за наличкой. Фамилия у аферистки Магомедова, промышляет мерзотным способом: разводит пенсионеров, забирает деньги и переправляет их своему «работодателю». За разовую доставку ей пообещали 20 тысяч рублей. Никого обмануть еще не успела - в России всего неделю, прилетела к нам из знойного Египта, где жила довольно долго.