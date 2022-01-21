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Сотрудница банка отказалась выдать пенсионеру его деньги и отправила домой

Сотрудница банка отказалась выдать пенсионеру его деньги и отправила домой (3 фото)

Автор:
21 января 2022 16:32
Сообщество : Криминал
Метки: аферисты   банк   кредит   мошенники   пенсионер   сотрудница   счет   
2805
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Он хотел получить свои законные накопления - 800 тысяч рублей. Но ему не выдали ни копейки. А сотрудница еще и нагрубила, но за это ее только похвалили.

Подмосковная Лобна, там несколько филиалов банка, который обслуживает половину страны. В одном из отделений трудится Екатерина - специалист по работе с клиентами.

К ней пришел расстроенный пенсионер, хотел снять все деньги. Катя поинтересовалась, в чем причина закрытия счета? И мужчина рассказал о том, что ему позвонила дочь - она прорыдала в трубку, что сбила человека. И за то, что следователи «закроют» это дело, ей нужен миллион рублей. Пожилого человека чуть инфаркт не хватил, но все-таки пришел в себя и сказал, что деньги конечно же даст. Но миллиона у него нет, есть 800К на счету. Тогда «дочь» попросила принести эти деньги, а остальное она подумает как найти. Возможно, отцу придется взять кредит.

×
×

Опять это убогое разводилово. Аферисты только и могут, что грабить стариков.

Екатерина стала расспрашивать детали, поняла, что это обман и у деда хотят украсть все деньги. Она объясняла, что снимать сейчас нельзя, надо хотя бы удостовериться, что это правда, но мужчина настаивал. Долго препирались, в конце концов перешли на крик - она ему нагрубила, деньги выдавать отказалась и отправила домой.

А сама позвонила в полицию, объяснила ситуацию и назвала его адрес. Сотрудники сразу среагировали: приехали, пообщались с мужчиной. Попутно дозвонились до его настоящей дочери - с ней все было в порядке, никого она не сбивала.

Затем через деда пригласили даму, которая выманивала у него деньги. Ее скрутили, когда пришла за наличкой. Фамилия у аферистки Магомедова, промышляет мерзотным способом: разводит пенсионеров, забирает деньги и переправляет их своему «работодателю». За разовую доставку ей пообещали 20 тысяч рублей. Никого обмануть еще не успела - в России всего неделю, прилетела к нам из знойного Египта, где жила довольно долго.

Теперь отъедет в знойный мордовский лагерь, лет на 5-7. Ее «работодателя» активно ищут.

Ну а сотрудницу банка потом поблагодарили все: и пенсионер, и сотрудники, и руководство. Молодчина.

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Метки: аферисты   банк   кредит   мошенники   пенсионер   сотрудница   счет   
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22  комментария
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23k
Павел Плеханов 2 часа назад
Нормальная инфа, достойна плюса.
Но форма подачи, особенно заголовок с первыми строчками, тянет на два минуса.
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23k
Bayker 4 минуты назад
Ему так и так бы не выдали, я тут хотел 300тр. снять, так почти 2 дня ждал пока деньги в кассу привезут.
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2k
s59469 22 минуты назад
Вместо того что бы бороться с мошенниками не дают деньги снимать.
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650
Leonid 44 минуты назад
И всё-таки плохо у нас пенсионеры живут... миллион накопить не могут даже
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13k
Евгений 46 минут назад
Хорошая история, жалко что п*здёж.
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893
Максим Максимов 59 минут назад
Автор - ПРОВОКАТОР, написав такой заголовок.
А статья - нормальная
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31k
Korolev Час назад
Минус за кликбейт...
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328
КАКАнгел Час назад
ну заголовок классный- интригует . все сперва негодуют и готовы порвать девку, а потом прям уважают правильность действий.
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328
КАКАнгел Час назад
Блин. действительно молодец. все бы такие были.
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3k
VPJ Час назад
Опять магомедова черножопова, рождённая от осло или овце или верблюда [мат]. Когда уже будут новости, о том, что гражданка враждебной организованной банды Смит, развела гражданина Кузнецова, Читать же приятнее будет. И сердце радостью наполнится.
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833
игорь Час назад
Информация в посте хорошая, но автору за такой заголовок минус,
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1k
Estie 2 часа назад
Да, информация правильная, но заголовок бы поменять.
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880
Mixan 2 часа назад
Молодчина девушка слов нет !!!! Слышал инфу .что счета пенсионеров хотят поставить на особый учет на случай снятия крупных сумм денег .
Мразей развелось куча .!
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8k
СПКиНР 2 часа назад
Сюжет интересен.
Только вот это фейк...
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48k
Хельги 2 часа назад
Заголовок не соответствует содержанию. Кликбейт.
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5k
schmubu 2 часа назад
мастер заголовка, ълять.

за содержимое +1
за заголовок -5

Администратор! дайте мне ещё 4 минуса!
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10k
Andrei 2 часа назад
"...промышляЕТ мерзотным способом: разводИТ пенсионеров, забираЕТ деньги и переправляЕТ..." ... "...Никого обмануть еще не успела..."
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