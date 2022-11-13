Законсервированный подземный госпиталь, построенный в СССР на случай войны

Этому ЗСНБ повезло чуть меньше и оно было законсервировано как защитное сооружение, после чего стало использоваться как склад старого архива и оборудования больницы.

И не смотря на долгое отсутствие капитального ремонта, его системы жизнеобеспечения сохранились более чем хорошо.