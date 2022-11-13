Законсервированный подземный госпиталь, построенный в СССР на случай войны

Сегодня расскажу про хорошо сохранившееся с советских времён специфическое убежище, в котором на случай войны, а также других техногенных и природных катастроф, был обустроен защищённый стационар нетранспортабельных больных.
Побывать нам здесь довелось несколько лет назад по знакомству и конечно мы не будем озвучивать его местоположение.
Во времена Холодной войны в СССР строилось множество защитных сооружений различного назначения от простых убежищ для населения, до серьёзных запасных пунктов управления, дублирующих управление различной городской инфраструктурой.
Конечно, не забывали и про медицину, для чего при многих крупных больницах в разных городах строились убежища защищённых стационаров нетранспортабельных больных, большинство из которых к слову содержатся в отличном состоянии по сей день.
В эти ЗСНБ в угрожаемый период должны были перемещать пациентов, которые не были в состоянии сами покинуть опасный район и эвакуироваться за город.
В таких "подземных госпиталях" были предусмотрены не только залы для размещения кушеток с больными, но и свои медицинские кабинеты, операционные и т.д.
В отличии от обычных убежищ Гражданской Обороны, ограниченных из за ресурса систем пребыванием укрываемых в трое суток до эвакуации, в этих стационарах укрываемые должны были находиться максимально долго.
Поэтому здесь было организовано всё необходимое.
Также в отличие от обычных убежищ, где в большинстве своём использование туалетов было ограничено ёмкостью накопительных баков, санузлы таких убежищ были подключены ещё и к городским коммуникациям. Это позволяет продлить ресурс санузлов и использовать их как при работающей городской канализации, так и при выходе её из строя.
Внутри были серьёзные запасы медицинских инструментов и медикаментов. Здесь они сохранились ещё с советских времён и произведены в теперь уже не существующей ГДР.
Да и системы жизнеобеспечения в них более сложные.
Имеются свои щитовые.
И конечно же дизель-генераторная электростанция.
Кроме того в такие убежища в угрожаемый период завозится запас продуктов.
Как и в любом другом защитном сооружении Гражданской Обороны, в них предусмотрены системы фильтро-вентиляции воздуха.
Запасы противогазов в ящиках.
И многого другого.
После распада СССР необходимость в таких убежищах частично спала, но не ушла полностью в небытие.
Ведь они строились не только на случай войны, но и на случай различных техногенных и природных катастроф.
А потому многие из них до сих пор поддерживаются в хорошем состоянии и модернизируются.
Этому ЗСНБ повезло чуть меньше и оно было законсервировано как защитное сооружение, после чего стало использоваться как склад старого архива и оборудования больницы.
И не смотря на долгое отсутствие капитального ремонта, его системы жизнеобеспечения сохранились более чем хорошо.
Но при необходимости его можно быстро расконсервировать.
Что с большой долей вероятности уже сделали или делают в нынешнее непростое время.
Нам же довелось побывать здесь в то время, когда в мире была более спокойная обстановка по знакомству благодаря одному из сотрудников больницы, за что мы выражаем огромную благодарность. Было очень интересно.
Ну а на этом всё.
Источник:
АНТИФИШКИ
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