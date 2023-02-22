Советская заводская столовая в виде "Серпа и молота"

А "молот", в свою очередь, стал производственной частью, там кроме кухни расположились склад, котельная и прачечная.

Интересно, что уже на стадии проекта были прописаны и маршруты подачи в залы готовой еды и, соответственно, маршруты передачи грязной посуды на мойку. Во-перых, эти маршруты не пересекались, во-вторых, еда поднималась на второй этаж с помощью семи специальных подъёмников.