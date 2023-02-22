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Советская заводская столовая в виде "Серпа и молота"

Советская заводская столовая в виде "Серпа и молота"

Автор:
22 февраля 2023 10:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   Самара   Советская заводская столовая   здание   серп и молот   факты   фото   
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Здание в виде символа "Серп и молот" — один из главных памятников советской эпохи в Самаре. Здание построено в 1932-м году для рабочих оборонного завода им. Масленникова. Один из главных символов советского строя взят, таким образом, не случайно – вообще же задумка была в том, чтобы у рабочих не было необходимости во время обеда покидать коллектив.

Поскольку цель постройки здания была изначально чётко понятна, то всё было максимально продумано.


Так "серп" был предназначен для посетителей: на первом этаже – гардероб и вестибюль, а на втором – обеденные залы. Кроме того, были предусмотрены и помещения с отдельными входами с улицы – для детского зала, зала диетического питания, а также магазина, парикмахерской и почты.

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А "молот", в свою очередь, стал производственной частью, там кроме кухни расположились склад, котельная и прачечная.

Интересно, что уже на стадии проекта были прописаны и маршруты подачи в залы готовой еды и, соответственно, маршруты передачи грязной посуды на мойку. Во-перых, эти маршруты не пересекались, во-вторых, еда поднималась на второй этаж с помощью семи специальных подъёмников.

Концепция фабрики-кухни была придумана в "Нарпите" (кооперативное товарищество "Народное питание"), а сама концепция заключалась в том, чтобы максимально механизировать (как сейчас стараются автоматизировать) все процессы, происходящие в заведении общественного питания.

И речь шла не только, скажем, о снижении стоимости производства, но и более важных для того момента целей – освобождение рабочих от необходимости домашней готовки.

Всего в здании было предусмотрено 6 лестниц – три парадных и три "для персонала". От главной части здания (в виде "головки молота"), как видно на фотографиях и схеме, расходятся три "коридора", ведущих в разные части серпа.

Кроме того, согласно проекту архитектора Екатерины Максимовой, автора этого "Серпа и молота", была предусмотрена летняя терраса для обедов на открытом воздухе.

В 1944-м году была проведена небольшая реконструкция здания, так что первоначальному проекту он перестал соответствовать. Скажем, известно, что центральный парадный вход был закрыт, но появилось несколько разных входов, ведущих сразу к лестницам на второй этаж.

Были также убраны оконные витражи – для экономии тепла – на их месте появились обычные по размеру окна.

У здания типичная для позднего СССР судьба – завод обанкротился, помещения ушли в аренду – в разное время в здании открывались спортивные залы, ночной клуб, бар, офисы компаний и т.д. К началу нового века здание превратили в торговый центр "Пассаж" – в общем, всё в соответствии со временем.

Но уже в 2011-м здание оказалось заброшенным и начало разрушаться. В определённый момент заговорили о его сносе.

Но в 2014-м году историческое здание (а оно теперь – объект культурного наследия народов РФ) перешло под опеку Министерства культуры, а точнее – Государственного центра современного искусства.

А ещё позже было решено отдать здание под открытие в Самаре филиала Третьяковской галереи – появился соответствующий проект его реконструкции, были выделены деньги и как-то не слишком шумно для "массового зрителя" дело сдвинулось с места.

По последней информации, открытия филиала Третьяковкой галереи в Самаре стоит ждать уже в текущем 2023-м году. Судя по фотографиям, опубликованным на страничке самарского филиала на сайте Третьяковки, основные работы уже завершены.

Так что надеемся, что советская фабрика-кухня уже скоро станет для жителей Самары и её гостей новой "точкой притяжения".

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Метки: СССР   Самара   Советская заводская столовая   здание   серп и молот   факты   фото   
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Corvus Corax 24 минуты назад
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