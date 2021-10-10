Три страны, которые могли бы войти в состав СССР, но по разным причинам так и не вошли

После победы во Второй мировой войне престиж Советского Союза поднялся на небывалую высоту, и было несколько стран, для которых идея присоединения к дружной "семье" республик в составе СССР казалась очень заманчивой. Однако по тем или иным причинам это не получилось.
Монголия
Отличительной особенностью этой немаленькой страны было то, что, как и СССР, она была социалистическим государством.
Хотя ее мощь и ресурсы были несопоставимы с более крупными соседями, наследники великого Чингисхана показали всему миру, что социалистическая система может относительно хорошо работать в капиталистическом мире, и пример Советов не является исключением из правил. Более того, если СССР был первой социалистической страной, то Монголия стала второй страной в истории, принявшей социализм в качестве государственной идеологии.
Как видно, у двух сверхдержав было много общего, но до событий Второй мировой войны не было и речи об их объединении на государственном уровне. Все изменилось после поражения нацистов в самой кровавой войне в истории человечества.
Убедившись в мощи своего соседа, монголы, как представители более бедного государства, не имевшего подобных возможностей, всерьез задумались о вступлении в 16-ю республику в составе Советов. Это выведет экономику и промышленность на новый, более высокий уровень качества.
Однако партийная элита Кремля выступила против этой идеи, так как это сильно осложнило бы отношения с Китаем, который рассматривал Монголию как сферу своего влияния. Поэтому, чтобы избежать конфликта с геополитически гораздо более мощным государством, было решено, что монголы не должны присоединяться к Суверенному Союзу.
Турция
Для турок такой вариант был прекрасной возможностью по другой причине. Поскольку во время Второй мировой войны они выступали в качестве союзников коричневой чумы, им срочно нужно было очиститься от этой грязи.
Поскольку Турция и Союз имели схожие политические системы, перспектива присоединения 15 республик к 16-й республике в составе победоносной нацистской Германии выглядела чрезвычайно благоприятной для обеих сторон.
Для первых это было хорошо, поскольку позволило им смыть с себя огромное пятно политического и морального позора. Для последних такое "дополнение" было бы чрезвычайно выгодным, поскольку такой шаг значительно усилил бы влияние Союза во всей Центральной Азии, сделав его ключевым игроком в регионе.
Но это, конечно, не устраивало ни ведущие европейские державы, ни Соединенные Штаты. И под давлением этих факторов тогдашний генсек Сталин решил не действовать опрометчиво и оставить все как есть.
Болгария
Здесь сыграли роль и другие мотивы. Болгария хотела стать частью первой социалистической страны после смерти Сталина, при Хрущеве. Болгарские лидеры руководствовались крайне прозаическим, можно даже сказать базарным мотивом – стремлением к наживе.
Вступив в Советский Союз, болгарская партийная элита получила бы доступ к гораздо большим финансовым возможностям и ресурсам, что позволило бы ей значительно увеличить свои активы. Но ни Хрущев, ни позже Брежнев не были заинтересованы в этом. На этом все и закончилось.
Заключение
Не раз состав СССР мог быть изменен в сторону увеличения. Каждый раз у стран, заинтересованных в такой перспективе, были разные мотивы и разные причины для отказа. Кто знает, как сложилась бы европейская история XX века, если бы эта огромная страна стала еще больше.
Источник:
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Автор немного не в теме, но китай 80-х прошлого века не был мощным государством.
Типичный перенос нынешних реалий на те времена.