Три страны, которые могли бы войти в состав СССР, но по разным причинам так и не вошли

Монголия

Отличительной особенностью этой немаленькой страны было то, что, как и СССР, она была социалистическим государством.

Хотя ее мощь и ресурсы были несопоставимы с более крупными соседями, наследники великого Чингисхана показали всему миру, что социалистическая система может относительно хорошо работать в капиталистическом мире, и пример Советов не является исключением из правил. Более того, если СССР был первой социалистической страной, то Монголия стала второй страной в истории, принявшей социализм в качестве государственной идеологии.