Котелок электричества

Портативной зарядной техники, как таковой, во времена Великой Отечественной войны не было. Однако партизанским отрядам, которые огромное количество времени проводили на природных условиях, радиосвязь была необходима. По этой причине был придуман необычный способ для зарядки радиостанций в условиях леса — зарядка от костра. Как это вообще оказалось возможным, и насколько такая зарядка была эффективной?

Важность и возможности радиосвязи

Как правило, в любом партизанском отряде всегда присутствовал радист. От его работы зависело многое, ведь именно с помощью радиосвязи партизаны могли подать сигнал о помощи, запросить медикаментов, продовольствия и просто-напросто иметь возможность связаться с начальством, чтобы узнать о дальнейших распоряжениях.

Возможности переносных радиостанций были ограниченными. Подобные советские приборы отличались, к сожалению, крайне низкой эффективностью, но при этом нуждались в дорогих и мощных батареях. Садились такие батареи достаточно быстро, и на территории леса подзарядить их было банально не от чего.