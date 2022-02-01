15+ функциональных решений для организации пространства в квартире

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Организовать свое жилое помещение как можно компактнее и функциональнее, пожалуй, мечта многих владельцев квартир. Но хочется, чтобы это еще и выглядело красиво. Мы собрали фото от пользователей сайта Reddit, которые соревнуются в мастерстве организации пространства.
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А вы бы взяли какие-нибудь идеи из поста на вооружение?
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