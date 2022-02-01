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15+ функциональных решений для организации пространства в квартире

15+ функциональных решений для организации пространства в квартире (18 фото)

Автор:
01 февраля 2022 16:27
Метки: в квартире   идеи   квартира   пространство   ремонт   фото   
948
18

Организовать свое жилое помещение как можно компактнее и функциональнее, пожалуй, мечта многих владельцев квартир. Но хочется, чтобы это еще и выглядело красиво. Мы собрали фото от пользователей сайта Reddit, которые соревнуются в мастерстве организации пространства.

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А вы бы взяли какие-нибудь идеи из поста на вооружение?

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Метки: в квартире   идеи   квартира   пространство   ремонт   фото   
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сапер Водичка Полчаса назад
Среди этих "шедевров"-этот на 1-ом месте !
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