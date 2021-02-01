"И поел, и на горшок присел!": туалет на кухне и другие провальные решения в квартирах

Иногда дизайны маленьких квартир удивляют даже бывалых риелторов. Перед вами попытка совместить несовместимое, когда нет иного выхода. Как люди вообще пришли к таким решениям?
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Двухэтажная комната: 20 классных примеров, как с умом использовать небольшую спальню
- Капитальный ремонт хрущевки своими руками
- 26 классных идей, как организовать компактную гардеробную
- Британский сноубордист превратил заброшенный подвал в шикарные апартаменты
- Умные и многофункциональные интерьерные решения для дома
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...
Ещё здесь очень любят над американскими щитовыми домами смеяться.
Жильё надо дотупное и удобное людям строить, а не плесневелые дворцы!