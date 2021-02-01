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"И поел, и на горшок присел!": туалет на кухне и другие провальные решения в квартирах

"И поел, и на горшок присел!": туалет на кухне и другие провальные решения в квартирах (16 фото)

Автор:
01 февраля 2021 10:51
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   квартира   прикол   провальный дизайн   ремонт   ужасный дизайн   фото   
1792
16
Иногда дизайны маленьких квартир удивляют даже бывалых риелторов. Перед вами попытка совместить несовместимое, когда нет иного выхода. Как люди вообще пришли к таким решениям?
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Метки: забавно   квартира   прикол   провальный дизайн   ремонт   ужасный дизайн   фото   
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4  комментария
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1k
Herr Mannelig 2 часа назад
Если кто так и делает, то не от того, что нравится, а больше от безысходности. Я по работе насмотрелся. Тут не смеяться надо, а задуматься.
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8k
Юлия Полчаса назад
В домах дореволюционной постройки очень часто люди моются на кухне. Да, можно переделать жилую комнату в ванную, но это не дешево, да и комнатой придется пожертвовать.
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7k
Izrin Maria 2 часа назад
Задрали уже снова и снова постить фотографии из четырёхметровых кухонь! Это как над хромым смеяться, мол, как он смешно ковыляет.
Ещё здесь очень любят над американскими щитовыми домами смеяться.
Жильё надо дотупное и удобное людям строить, а не плесневелые дворцы!
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
вопрос! кто это придумал и главное зачем?
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