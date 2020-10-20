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Порядок замены полотенцесушителя своими руками в ванной комнате

Порядок замены полотенцесушителя своими руками в ванной комнате (2 фото + 5 видео)

Автор:
20 октября 2020 09:24
Сообщество : Фабрика идей
Метки: видео   идея   полезно   полотенцесушитель   ремонт   совет   фото   
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Полотенцесушитель позволяет не только сушить вещи, но и поддерживать микроклимат в ванной комнате. Как и любое устройство, он со временем выходит из строя. В такой ситуации необходима замена полотенцесушителя. На степень сложности этой операции влияет довольно много факторов. Но если есть определенный набор знаний, тогда она может быть проведена самостоятельно.

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Метки: видео   идея   полезно   полотенцесушитель   ремонт   совет   фото   
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3  комментария
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15k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. Хотите поменять полотенцесушитель - вызовите сантехника. Не суйтесь
2. Поскольку в полотенцесушителе забор и отдача воды идёт в одну и туже трубу наиболее оптимальные - простые "змеевики". Удаление от стояка не более 30-40 см. Дальше он будет работать либо плохо, либо никак . Хотите перенести - ставьте электрический
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7k
Uron Час назад
а отсутствие байпаса влечёт какие-либо санкции? ибо у отдельных соседей по стояку его нет
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49k
pynh 2 часа назад
Соседи сверху в марте нам ремонт сделали бесплатно после того как сами поменяли полотенцесушитель.
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