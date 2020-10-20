Порядок замены полотенцесушителя своими руками в ванной комнате

Полотенцесушитель позволяет не только сушить вещи, но и поддерживать микроклимат в ванной комнате. Как и любое устройство, он со временем выходит из строя. В такой ситуации необходима замена полотенцесушителя. На степень сложности этой операции влияет довольно много факторов. Но если есть определенный набор знаний, тогда она может быть проведена самостоятельно.
Выбор устройства
Заменить полотенцесушитель в ванной своими руками будет проще, если приобретенная новая модель не имеет существенных отличий от старой. Выбирая устройство, необходимо обратить внимание на несколько факторов. Одним из главных среди них является расстояние между подводками. Если оно не отличается, то нет смысла изменять систему подачи воды в устройство, так как это наиболее сложная часть процесса.
Сначала необходимо измерить это расстояние на старой модели, после чего можно отправиться в магазин. Также следует обратить внимание на то, что полотенцесушители по форме нагревательного элемента делятся на два типа:
змеевик;
лесенка.
Сначала необходимо измерить это расстояние на старой модели, после чего можно отправиться в магазин. Также следует обратить внимание на то, что полотенцесушители по форме нагревательного элемента делятся на два типа:
змеевик;
лесенка.
Из этого видео вы узнаете разницу водяных полотенцесушителей:
От этого зависит схема подвода воды к устройству. Сменить один вид на другой может быть довольно сложно. А вот размеры агрегата критического значения не имеют. Если диаметры подводящих труб отличаются, то проблема легко решается с помощью переходников.
Рекомендации по замене
В первую очередь следует проверить комплектацию нового полотенцесушителя и изучить инструкцию. Хотя большинство приборов имеет похожую структуру, производитель может регламентировать особенности монтажа своего изделия.
Демонтаж старого прибора
Полотенцесушитель может подключаться к трубам горячего водоснабжения или к отоплению. Первый вариант является лучшим, так как позволяет поддерживать в ванной комнате благоприятный микроклимат на протяжении всего года. Так как перекрыть жидкость в стояке имеет право только сантехник ЖЭУ, то придется обратиться в эту организацию.
Если устройство будет подключаться к системе отопления, то замена полотенцесушителя в ванной комнате должна проводиться летом. Однако предварительно нужно проверить наличие воды в системе. Для этого на любом из радиаторов следует открыть вентиль, заблаговременно подставив под него емкость для сбора жидкости.
После этого можно приступить к демонтажу старого устройства. Если для его крепления к трубам использовались резьбовые соединения, то после удаления воды из системы их достаточно просто открутить. Однако в некоторых ситуациях это сделать невозможно, например, когда демонтируемый полотенцесушитель был вварен. В такой ситуации его предстоит вырезать с помощью болгарки, а затем на трубах необходимо нарезать резьбу.
Чтобы упростить задачу, срезы на трубах подвода должны находиться в вертикальной плоскости. Для этого предварительно следует наметить место реза с помощью строительного уровня. На оконечностях срезанных труб необходимо сделать небольшие фаски под углом 45°, чтобы обеспечить свободный ход плашки. Следует помнить, что демонтаж должны проводить два человека — один работает с болгаркой, а второй поддерживает старое устройство.
Установка полотенцесушителя:
Если устройство будет подключаться к системе отопления, то замена полотенцесушителя в ванной комнате должна проводиться летом. Однако предварительно нужно проверить наличие воды в системе. Для этого на любом из радиаторов следует открыть вентиль, заблаговременно подставив под него емкость для сбора жидкости.
После этого можно приступить к демонтажу старого устройства. Если для его крепления к трубам использовались резьбовые соединения, то после удаления воды из системы их достаточно просто открутить. Однако в некоторых ситуациях это сделать невозможно, например, когда демонтируемый полотенцесушитель был вварен. В такой ситуации его предстоит вырезать с помощью болгарки, а затем на трубах необходимо нарезать резьбу.
Чтобы упростить задачу, срезы на трубах подвода должны находиться в вертикальной плоскости. Для этого предварительно следует наметить место реза с помощью строительного уровня. На оконечностях срезанных труб необходимо сделать небольшие фаски под углом 45°, чтобы обеспечить свободный ход плашки. Следует помнить, что демонтаж должны проводить два человека — один работает с болгаркой, а второй поддерживает старое устройство.
Установка полотенцесушителя:
Нарезание резьбы
Чтобы обеспечить надежное соединение, на оставшихся частях труб нужно нарезать резьбу. Проще всего эту операцию выполнять с помощью плашки, закрепленной на трещотке с длинной рукояткой. На трубу предварительно должна быть нанесена смазка. Во время нарезания резьбы инструмент поворачивается вперед на пол-оборота, а затем на четверть в обратном направлении. Это ответственная операция и торопиться здесь нельзя. При монтаже нового устройства допускается применять следующие типы труб:
Пластиковые — лучший вариант, так как они надежны в эксплуатации. Для их сварки потребуется паяльник, который можно легко взять напрокат.
Металлические — менее предпочтительный выбор из-за их большого веса и подверженности коррозии. Кроме этого, при работе со стальными трубами может потребоваться много сварочных работ.
Медные — обладают высокой стоимостью, для их соединения потребуется пайка.
Как только резьба будет нарезана, на нее надеваются фитинги. Уплотнить эти элементы конструкции можно с помощью сантехнического льна. Если применять водостойкие герметики, то соединение получится неразборным.
Пластиковые — лучший вариант, так как они надежны в эксплуатации. Для их сварки потребуется паяльник, который можно легко взять напрокат.
Металлические — менее предпочтительный выбор из-за их большого веса и подверженности коррозии. Кроме этого, при работе со стальными трубами может потребоваться много сварочных работ.
Медные — обладают высокой стоимостью, для их соединения потребуется пайка.
Как только резьба будет нарезана, на нее надеваются фитинги. Уплотнить эти элементы конструкции можно с помощью сантехнического льна. Если применять водостойкие герметики, то соединение получится неразборным.
Подключение полотенцесушителя водяного:
Работать с полипропиленовыми трубами довольно легко. При их установке применяются различные фитинги, муфты и уголки. Сварочный паяльник комплектуется инструкцией, в которой подробно рассматривается процесс пайки. Однако на некоторые моменты стоит обратить особое внимание:
Во время пайки полипропиленовые трубы категорически запрещено проворачивать.
Сантехнический лен не рекомендуется использовать в качестве герметика для этого типа труб.
Подвод должен быть сделан так, чтобы отступ змеевика от стены составлял минимум 35 мм. Если диаметр устройства превышает 23 мм, то отступ следует увеличить до 50 мм.
Пластиковые фитинги затягиваются с помощью специальных ремешковых ключей.
В систему предстоит вмонтировать кран Маевского, чтобы стравливать при необходимости воздух.
Во время монтажа стоит использовать «американки» — фитинги, соединяющие элементы конструкции с помощью накидной гайки.
Во время пайки полипропиленовые трубы категорически запрещено проворачивать.
Сантехнический лен не рекомендуется использовать в качестве герметика для этого типа труб.
Подвод должен быть сделан так, чтобы отступ змеевика от стены составлял минимум 35 мм. Если диаметр устройства превышает 23 мм, то отступ следует увеличить до 50 мм.
Пластиковые фитинги затягиваются с помощью специальных ремешковых ключей.
В систему предстоит вмонтировать кран Маевского, чтобы стравливать при необходимости воздух.
Во время монтажа стоит использовать «американки» — фитинги, соединяющие элементы конструкции с помощью накидной гайки.
Перенос полотенцесушителя на другую стену:
Установка байпаса
Байпас — это перемычка, благодаря которой при появлении течи в полотенцесушителе не нужно перекрывать воду в стояке. Если не устанавливать его, то процесс прекращения подачи воды в устройство займет много времени. Кроме этого, не стоит забывать о последствиях возможного затопления квартиры. Благодаря байпасу подачу воды в полотенцесушитель можно быстро перекрыть, не нарушая при этом циркуляцию жидкости во всем доме.
Это устройство представляет собой обводную трубу, установленную в месте крепления змеевика к стояку. Однако байпас необходимо монтировать до кранов, регулирующих подачу жидкости в полотенцесушитель. Также следует помнить, что устанавливать на байпас кран не стоит. В противном случае может ухудшиться циркуляция жидкости в стояке.
Это устройство представляет собой обводную трубу, установленную в месте крепления змеевика к стояку. Однако байпас необходимо монтировать до кранов, регулирующих подачу жидкости в полотенцесушитель. Также следует помнить, что устанавливать на байпас кран не стоит. В противном случае может ухудшиться циркуляция жидкости в стояке.
Установка полотенцесушителя на готовые коммуникации:
Крепление нового полотенцесушителя
Сначала в приобретенное устройство следует вкрутить ответные элементы «американки». При этом крайне важно надежно герметизировать все стыки. Затем змеевик следует приложить к стене и наметить места крепления. На следующем этапе просверливаются отверстия для установки кронштейнов, которые чаще всего монтируются на дюбели.
Затем полотенцесушитель можно присоединить к стояку и зафиксировать его на стене, выравнивая по уровню. Крепежные элементы следует закручивать аккуратно, чтобы не повредить резьбу. Если они недостаточно уплотнены, тогда после подачи воды появится течь. Когда все работы по установке устройства будут выполнены, можно провести проверку его работоспособности. Открывать краны подачи жидкости следует медленно, чтобы избежать гидроудара.
Затем полотенцесушитель можно присоединить к стояку и зафиксировать его на стене, выравнивая по уровню. Крепежные элементы следует закручивать аккуратно, чтобы не повредить резьбу. Если они недостаточно уплотнены, тогда после подачи воды появится течь. Когда все работы по установке устройства будут выполнены, можно провести проверку его работоспособности. Открывать краны подачи жидкости следует медленно, чтобы избежать гидроудара.
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2. Поскольку в полотенцесушителе забор и отдача воды идёт в одну и туже трубу наиболее оптимальные - простые "змеевики". Удаление от стояка не более 30-40 см. Дальше он будет работать либо плохо, либо никак . Хотите перенести - ставьте электрический