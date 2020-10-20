Порядок замены полотенцесушителя своими руками в ванной комнате

Полотенцесушитель может подключаться к трубам горячего водоснабжения или к отоплению. Первый вариант является лучшим, так как позволяет поддерживать в ванной комнате благоприятный микроклимат на протяжении всего года. Так как перекрыть жидкость в стояке имеет право только сантехник ЖЭУ, то придется обратиться в эту организацию.



Если устройство будет подключаться к системе отопления, то замена полотенцесушителя в ванной комнате должна проводиться летом. Однако предварительно нужно проверить наличие воды в системе. Для этого на любом из радиаторов следует открыть вентиль, заблаговременно подставив под него емкость для сбора жидкости.



После этого можно приступить к демонтажу старого устройства. Если для его крепления к трубам использовались резьбовые соединения, то после удаления воды из системы их достаточно просто открутить. Однако в некоторых ситуациях это сделать невозможно, например, когда демонтируемый полотенцесушитель был вварен. В такой ситуации его предстоит вырезать с помощью болгарки, а затем на трубах необходимо нарезать резьбу.



Чтобы упростить задачу, срезы на трубах подвода должны находиться в вертикальной плоскости. Для этого предварительно следует наметить место реза с помощью строительного уровня. На оконечностях срезанных труб необходимо сделать небольшие фаски под углом 45°, чтобы обеспечить свободный ход плашки. Следует помнить, что демонтаж должны проводить два человека — один работает с болгаркой, а второй поддерживает старое устройство.



Установка полотенцесушителя: