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Как преобразить старую дедушкину квартиру, доставшуюся по наследству

Как преобразить старую дедушкину квартиру, доставшуюся по наследству

Автор:
09 ноября 2022 12:18
Метки: до и после   квартира   переделка   ремонт   ремонт в квартире   фото   
4024
7

Ремонт - это почти всегда муторно, затратно, отнимает много энергии. Но как же приятно, когда переделки закончены - и можно наслаждаться результатом.

Сегодня мы поделимся ремонтом пользовательницы с ником "Pocket Tiger". У нее есть муж и двое детей. В наследство от дедушки Леши семье досталась квартира. Девушка каждый раз мысленно благодарит родственника за новый дом.

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Ремонт в помещении начался в 2021 году. Каждый этап девушка публиковала в соцсетях.

Часть мебели оставили, но перекрасили. Даже холодильник стал зеленый.

Больше всего пришлось повозиться с ванной, по словам хозяйки квартиры.

Туалет сделали за неделю.

Ванная до и после.

Как вам итоги переделки?

Источник:

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Метки: до и после   квартира   переделка   ремонт   ремонт в квартире   фото   
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39  комментариев
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21k
sssss3 Час назад
Депресняк какой-то.... цветовая гамма маньяка однозначно.
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7k
Alexander 3 минуты назад
... вот для чего все эти припадашные девки лезут в дизайн, ведь моль в голове, а они умничают, чмошницы...
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5k
Дмитрий 6 минут назад
Квартира выдержана в строгих черно-белых тонах. Мрачноватость завершает венок на входной двери со словами: "Спи спокойно наш дорой дедушка!"
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715
Gennadij 20 минут назад
Покажи как за деда могилкой ухаживаешь
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41k
Aleksandr 21 минуту назад
Первая ассоциация-песня одного уехавшего в пиндостан "оппозиционного" певца ртом...
Ссылка youtu.be
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8k
евгений Полчаса назад
Такое ощущение, что арендаторы делали
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14k
Голос Вселенной Полчаса назад
Я примерно так же "ремонт" в своей кладовке делал... Штукатурил обычным шпателем, даже не выравнивал. Потом красил примерно так же - собрал всю краску, которая осталась после покраски стен в квартире, разных цветов и оттенков, и ей покрасил кладовку. Всю, включая потолок. Ну а что? Там красота не нужна ведь...
Плитку на пол - собрал по соседним домам плитку бу (кто у себя перекладывал дефолтную от застройщика), и тоже положил криво, но умышленно - сделал пол покатым в сторону к двери, т.к. кладовка в подвальном помещении, рано или поздно зальют, вот вода и будет стекать к двери, а в дальних частях кладовки не будет застаиваться. Но клей для плитки купил качественный, не поскупился...
Похоже, двушку из поста примерно такие, как я, ремонтили...
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25k
СергейСергеев 36 минут назад
Ёбь
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−17
Evgeniy 36 минут назад
Нахрена скейт в ванной?
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249
Alex 37 минут назад
было убого, а стало уродливо. так себе из тебя мастер.
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282
MidMaster 41 минуту назад
Уже написали, что это х"йня. или я первый?
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58k
Александр 42 минуты назад
Когда сама и некому помочь...
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1k
ChePaev 53 минуты назад
чета совсем бюджетненько))) походу ремонт под сдачу квартиры мастырили, чтобы не жалко было если убьют хату. Унитаз тот же остался, стены в ванной покрашены.
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628
Гиви 56 минут назад
Х.у.й.н.я какая-та. Еще и в интнрнет выкладывать. Позориться.
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28k
Levyathan 57 минут назад
Косметический ремонт на минималках, а ля хрущёвка в Бирюлево. Ну, примерно на год хватит в ванной и на кухне, комната продержится чуть дольше. А потом от дедушкиной будет не отличить.
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9k
Izrin Maria 58 минут назад
Даже при полной нищете в ванной можно было сделать кафель.
Даже тот, что со стен содрали отчистить, обрезками с помойки и кусками битых бутылок "разбавить", уложить красиво.
Для себя ведь делаете!
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487
Kra Час назад
Год красили стены в черный цвет??
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3k
Natalia Час назад
а вы тоже с этажеркой деревянной моетесь?
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6k
ГГалка Час назад
заголовок аагонь... : квартира досталась по наследству... переделки муторно, но как приятно...ЧТО ДЕДУШКА ПОМЕР!! вот можно было просто: переделка старой квартиры. точка. как мне? мне никак. тускло, мрачно, однообразно. нет души и изюминки. что за чёрные панели повезде? на вх. двери пиндосовский венок. на полу кровать как ипонское тотами.. а как же ножками с утра поболтать.. тапочки под кроватью поискать??? ну в общем всё перекрасить)))
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5k
мемфрид Час назад
Проклятые хипстеры
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863
Arti 2 часа назад
A пока дед жыв был не мог так сделать чтоли
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Спелая кукурузинка

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