Как преобразить старую дедушкину квартиру, доставшуюся по наследству

Ремонт - это почти всегда муторно, затратно, отнимает много энергии. Но как же приятно, когда переделки закончены - и можно наслаждаться результатом.
Сегодня мы поделимся ремонтом пользовательницы с ником "Pocket Tiger". У нее есть муж и двое детей. В наследство от дедушки Леши семье досталась квартира. Девушка каждый раз мысленно благодарит родственника за новый дом.
Ремонт в помещении начался в 2021 году. Каждый этап девушка публиковала в соцсетях.
Часть мебели оставили, но перекрасили. Даже холодильник стал зеленый.
Больше всего пришлось повозиться с ванной, по словам хозяйки квартиры.
Туалет сделали за неделю.
Ванная до и после.
Как вам итоги переделки?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Даже тот, что со стен содрали отчистить, обрезками с помойки и кусками битых бутылок "разбавить", уложить красиво.
Для себя ведь делаете!