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Объявление о сдаче жилье: смарт-студия, в которой есть вся необходимая мебель, дизайнерский ремонт. Открываешь фото и видишь ЭТО. Как вам супер комфортабельный люкс со всеми удобствами? Смех смехом, а ведь снимают и живут в таком!
1. Смарт-квартирами называют жилье, в котором каждый сантиметр пространства используется с умом
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3. Горе-дизайнеры явно постарались сделать все максимально доступным, буквально на расстоянии вытянутой руки плита и туалет
7. Жадные арендодатели просто хотят сдать как можно больше жилья, поэтому делят небольшие квартиры на подобные пространства
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