Объявление о сдаче жилье: смарт-студия, в которой есть вся необходимая мебель, дизайнерский ремонт. Открываешь фото и видишь ЭТО. Как вам супер комфортабельный люкс со всеми удобствами? Смех смехом, а ведь снимают и живут в таком!

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1. Смарт-квартирами называют жилье, в котором каждый сантиметр пространства используется с умом 0 Источник:

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2. Чем не смарт-жилье в русском варианте? 0 Источник:

3. Горе-дизайнеры явно постарались сделать все максимально доступным, буквально на расстоянии вытянутой руки плита и туалет 0 Источник:

4. Готовить можно, как говорится, "не отходя от кассы" 0 Источник:

5. Даже бывалые риэлторы в шоке от такого жилья 0 Источник:

6. Обычно это переделанные коммуналки или малосемейки 0 Источник:

7. Жадные арендодатели просто хотят сдать как можно больше жилья, поэтому делят небольшие квартиры на подобные пространства 0 Источник:

8. Нашли туалет? 0 Источник:

9. Какое-то 10 в 1 просто 0 Источник:

10. Хоть про все необходимое не соврали 0 Источник:

11. В США и Европе тоже сдают подобные 0 Источник:

12. Напоминает ситуацию: когда съехал от родителей 0 Источник:

13. Зато отдельно живет 0 Источник: