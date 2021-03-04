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Смарт-квартиры, которые поражают даже бывалых риелторов: кухня и туалет в одной комнате

Смарт-квартиры, которые поражают даже бывалых риелторов: кухня и туалет в одной комнате (15 фото)

Автор:
04 марта 2021 12:15
Сообщество : Юмор
Метки: квартира   однушка   прикол   ремонт   студия   туалет на кухне   фото   
1452
15
Объявление о сдаче жилье: смарт-студия, в которой есть вся необходимая мебель, дизайнерский ремонт. Открываешь фото и видишь ЭТО. Как вам супер комфортабельный люкс со всеми удобствами? Смех смехом, а ведь снимают и живут в таком!
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Метки: квартира   однушка   прикол   ремонт   студия   туалет на кухне   фото   
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51k
Похабыч Час назад
Печально всё это..
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−137
--- 12 минут назад
Шувалов громко аплодирует, сидя в своём замке.
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1k
Дмитрий 15 минут назад
Всё для людей. не в каждом дворце такое есть)
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937
Тамара Коршунова 57 минут назад
А если ногой да в сортир напольный...Это же кошмар!!!!
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