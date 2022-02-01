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"Раздевайся!": сотрудница столичного "Дикси" с битой показала процесс перевоспитания магазинного воришки

"Раздевайся!": сотрудница столичного "Дикси" с битой показала процесс перевоспитания магазинного воришки (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 08:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бита   видео   дикси   магазин   магазинный вор   перевоспитание   поймали   
1640
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Воровство - неотъемлемая часть будней супермаркетов. И если вора ловят на месте, то отношение к нему очень сильно зависит от настроения сотрудников магазина. Этому мужчине еще повезло.

В московском "Дикси" очередная поимка на месте преступления. Сотрудница магазина застукала мужчину, спрятавшего под одеждой продукты, и церемониться не стала.

Хотя, судя по первоначальному настрою, думалось, что мужику повезет куда меньше. Озлобленная женщина с битой - комбинация взрывоопасная.

Как думаете, уважаемые фишкяне, метод воспитания битием - действенный?

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Метки: бита   видео   дикси   магазин   магазинный вор   перевоспитание   поймали   
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1k
Evgeniy 2 часа назад
Молодец тетя!
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12k
Святослав 8 минут назад
метод не законный, но правильный...
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17
Странник 10 минут назад
100 пудов или на зоне дубачкой была или в армии прапором
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11k
Karelian 18 минут назад
А ведь тётю с этим видео легко под статью подвезти.
И да, покупайте товары в Дикси, достанные из штанов мутного чела.
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147
Liberman 20 минут назад
Днище эти Дикси... там и персонал и посетители...
ну как бэ и видео - уровень подтвердило.
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17k
Dr.CrAzY Полчаса назад
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18k
nobody® 38 минут назад
Рассказывали про другой магазин, там бита тоже имелась для таких. Но не просто выгоняли, а заставляли платить. Этот вот в штаны себе засовывал, а потом обратно на прилавок. Нормально вообще?
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86
Nаnе First NameLаst 41 минуту назад
Уже и старпёры обтиктокились. Боже, неужели и меня такое постигнет?
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3k
Андрей 54 минуты назад
Щас СК возбудится и тетю наругают.
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−38
акушер 55 минут назад
вооще охерели в зловонном путлеробаде...
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8k
Дмитрий Данилов 58 минут назад
У нас в городе есть группа в What's Up.
Куда включены сотрудники магазинов, администраторы, собственники и т. п.
Так вот там одни и те же лица, каждый день, одни и те же.
Они хорошо знакомы полиции, всё знают из именна и адреса проживания.
Но закон у нас такой, что ничего не будет, ведь по сумме закупа не набирается 2500 рублей.
Поэтому уже нервы сдают и я прекрасно понимаю сотрудника Дикси.
Ведь они всё финансовоответствены.
Алкаши понимают только силу.
Раз битой получил, на месяц дорогу в магазин забыл
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13k
Valiko Час назад
Ему битой мало досталось чисто потому, что боялась продукты помять.
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47
fredstas Час назад
Если бы личный магазин, то еще ладно. Ну она же там на правах раба. И за шоколадку хозяина готова рискнуть здоровьем или свободой. Ну не знаю.
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86
Nаnе First NameLаst Нескучный сад Полчаса назад
Человека большой части зарплаты лишат из-за недостачи.
==========
Открываю вам страшный и секретный секрет. ЗА недостачу сразу начисляют. Вне зависимости от недостачи. А с сотрудников отдельно вычитают.

Т.е. была недостача или нет - вычтут полюбасу. Так что тётка напрасно орала на толстопузого.
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147
Liberman fredstas 18 минут назад
кто на что учился.
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9k
кот базилий Час назад
Постанова?
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561
bobobo Час назад
А вот если бы и их также колотить за то что они просрочку продают, вот было бы весело.
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86
Nаnе First NameLаst bobobo Полчаса назад
Я бы предложил их колотить ещё за то что в килограмме 870 гр. За то что в литре молока 930 грамм. ЗА ТО ЧТо в пачке сливочного масла не сливочное масло, а пальмовая хрень. Поубивал бы!
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958
Monher Час назад
Самая эффективная!
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