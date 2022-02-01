"Раздевайся!": сотрудница столичного "Дикси" с битой показала процесс перевоспитания магазинного воришки

Воровство - неотъемлемая часть будней супермаркетов. И если вора ловят на месте, то отношение к нему очень сильно зависит от настроения сотрудников магазина. Этому мужчине еще повезло.
В московском "Дикси" очередная поимка на месте преступления. Сотрудница магазина застукала мужчину, спрятавшего под одеждой продукты, и церемониться не стала.
Осторожно! Содержится ненормативная лексика!
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Хотя, судя по первоначальному настрою, думалось, что мужику повезет куда меньше. Озлобленная женщина с битой - комбинация взрывоопасная.
Как думаете, уважаемые фишкяне, метод воспитания битием - действенный?
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- Дебоширка в Сочи вышибла стеклянную дверь магазина, рассердившись на замечание продавца
- В Москве неадекватный мужчина с топором напал на покупателей в магазине
- В Тюмени женщина самостоятельно разобралась с нелегальным игровым автоматом
- В Санкт-Петербурге дикий кабан попытался штурмом взять дверь в магазине
- Сотрудник ДПС из Тюмени отоварился в магазине и ушел, не заплатив за пиво и энергетик
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И да, покупайте товары в Дикси, достанные из штанов мутного чела.
ну как бэ и видео - уровень подтвердило.
Куда включены сотрудники магазинов, администраторы, собственники и т. п.
Так вот там одни и те же лица, каждый день, одни и те же.
Они хорошо знакомы полиции, всё знают из именна и адреса проживания.
Но закон у нас такой, что ничего не будет, ведь по сумме закупа не набирается 2500 рублей.
Поэтому уже нервы сдают и я прекрасно понимаю сотрудника Дикси.
Ведь они всё финансовоответствены.
Алкаши понимают только силу.
Раз битой получил, на месяц дорогу в магазин забыл
Менты с сожалением сказали-"Тебе просто нужно было подложить одну шоколадку и вы бы его три года точно бы не увидели"
Вот такие пироги с котятами. Что бы посадить вора нужно самому нарушить закон
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Открываю вам страшный и секретный секрет. ЗА недостачу сразу начисляют. Вне зависимости от недостачи. А с сотрудников отдельно вычитают.
Т.е. была недостача или нет - вычтут полюбасу. Так что тётка напрасно орала на толстопузого.