В Тюмени женщина самостоятельно разобралась с нелегальным игровым автоматом

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Громким скандалом завершился субботний вечер в тюменском магазине «Монетка».
Не выдержали нервы у одной женщины, чей супруг повадился спускать свою зарплату в игровом терминале, установленном в фойе под видом лотерейного автомата. Когда игроман спустил в очередной раз 10 тысяч рублей, его супруга решила уничтожить ненавистный аппарат.
Вооружившись тростью, женщина разбила игровой автомат, попутно нецензурно бранясь с теми, кто решался ей сделать замечание.
Осторожно, видео содержит ненормативную лексику
В полиции по поводу инцидента сообщили, что заявления на буйную даму не поступало, но проверку они всё равно проведут, а заодно и выяснят законность нахождения в торговом центре игрового автомата.
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У таких автоматов всегда есть ментовско-чиновничья крыша, "от балды" он бы там и пары дней не простоял. Интересно, что покажет "полицейская проверка" :)
Я предложил, раз он так играть хочет, усадить его за стол и играть с ним в "Храп". Сам я в карты не особо играть умею, да и не стремлюсь научиться. Но в экипаже "мастеров" хватает. В общем наши борттехник, механик и правак мою идею поддержали. Когда трое, сговорившись, играют против одного, шансов у него мало. Выиграли у него все деньги и из них-же потом ему гостиницу оплачивали, чтоб он у бабушки не попрошайничал.
(читать на мотив рекламы Yupi)