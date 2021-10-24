В Тюмени женщина самостоятельно разобралась с нелегальным игровым автоматом

Не выдержали нервы у одной женщины, чей супруг повадился спускать свою зарплату в игровом терминале, установленном в фойе под видом лотерейного автомата. Когда игроман спустил в очередной раз 10 тысяч рублей, его супруга решила уничтожить ненавистный аппарат.