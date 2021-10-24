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В Тюмени женщина самостоятельно разобралась с нелегальным игровым автоматом

В Тюмени женщина самостоятельно разобралась с нелегальным игровым автоматом (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2021 15:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Тюмень   видео   игровые автоматы   магазин   монеточка   трость   
1722
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Громким скандалом завершился субботний вечер в тюменском магазине «Монетка».

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Метки: Тюмень   видео   игровые автоматы   магазин   монеточка   трость   
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25  комментариев
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Имя Пользователя 2 часа назад
Очень правильно поступила. Больше ведь некому за соблюдением законов следить.
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14k
Роберт Шекли Полчаса назад
Вообще бы запретить все лотереи и лотерейные автоматы.
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8k
Перст Указующий Полчаса назад
за уничтожение нелегального автомата её, конечно, не привлекут, но машину сожгут
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11k
Kucher 38 минут назад
Так менты ж сами небось эту точку и крышуют.
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456
Сигизмунд Лазаревич 42 минуты назад
алкоголица прям реально стремиться стать бомжихой ))
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36k
Alex 59 минут назад
Красава!
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1k
ПравдоРуб Час назад
Ссылка youtu.be


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36k
Лесли 🥰 2 часа назад
Она все так высказывает самому автомату, будто он реально сам виноват, деньги забирает!))))) Надо было этой клюкой мужа отпиз*дить для начала)))
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117
ЛИЦЕМЕ́Р Лесли 🥰 Час назад
мужа незя бить,он ответить может
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354
Елена Букреева ЛИЦЕМЕ́Р 55 минут назад
Это если он сравнительно трезвый.
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350
Вася 2 часа назад
Есть женщины в русских селеньях!
У таких автоматов всегда есть ментовско-чиновничья крыша, "от балды" он бы там и пары дней не простоял. Интересно, что покажет "полицейская проверка" :)
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2k
Чучело Мяучело 2 часа назад
Зависимость как от наркоты. У нас мужик на работе до петли доигрался - денег был должен неподъемно. Так что ломай-не ломай - игроманы найдут куда кровные спустить...
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33k
Опаньки 2 часа назад
не, ну ясен красен, монитор виноват, что он туда бабки сует
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Обычная российская леди. Так, просто от скуки развлекается между светскими раутами и балами.
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392
Alexei Fil dima423 24 минуты назад
Речь, видимо, идёт о деградации. (Это был сарказм)
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1k
Никита Сергеевич 2 часа назад
Никогда не понимал е.б.л.а.н.о.в., которые готовы последнюю копейку в автоматы или у букмекеров прос.р.ать.
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92
@photoaQyn Опиум для народа 7 минут назад
Ну если бы вы что-то знали, то вы бы знали что Достоевский проигрывал в карты брал деньги у папы, а когда папа в один раз не дал он его убил! за что собственно и был на каторге, но мне кажется вы самого Достоевского никогда не читали, это раньше в школах заставляли
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