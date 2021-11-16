Миссия выполнима: жителю Тольятти пришлось побегать, чтобы купить шампунь без QR-кода

Во многих городах России действуют правила, согласно которым невакцинированные жители могут купить без пресловутого QR-кода только продукты первой необходимости, да и те - в небольших магазинчиках. В Тольятти даже поход за шампунем может обернуться настоящим квестом.
Жители Тольятти недовольны существующими порядками: в городе без куар-кода невозможно посетить не только крупные ТЦ, но и привычные магазины "Перекресток" и "Рубль-бум". В некоторых из них цифровой документ спрашивают уже при входе, где -то - лишь на кассе.
Парень, без QR-кода сумел-таки купить шампунь, но для этого ему пришлось потрудиться. Он снял свой поход на камеру, чтобы иметь видеосвидетельства о том, что товар не украден.
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Чтобы понять, насколько серьезно в Тольятти выполняются поручения главы города, достаочно посмотреть следующее видео. Охранник ЧОПа попытался задержать девушку, которая посмела войти в магазин без цифрового кода. А с парнем и церемониться не стал, достав наручники.
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Недовольство введенными ограничениями порой толкает людей на самые безумные эксперименты. И марафон с целью купить шампунь - не самый экстремальный их вариант.
В Уфе, например, местный житель попробовал пройти в несколько торговых центров, скачав куар-код с пачки чипсов и с платежной квитанции за коммунальные услуги. При любой существующей системе обязательно найдутся те, кто попытается ее обойти. Правда, цена этих экпериментов может быть неоправданно высока.
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Где то в законе прописано, что я должен его ждать? Есть товар с офертой, яс ней согласен, оплатил товар,а дальше проблемы магазина же
Если они не захотели пробивать, тут пусть уже ОБЭП работает
ГОСТ Р 42.7.01-2021
Блин, да просто разрешите не носить маски и перчатки для вакцинированных и выплачивайте небольшое денежное вознаграждение (те же 10 000 , что перед выборами раздавали отдельным категориям) каждому кто привился и очень быстро процентов 80 (если не больше) от всего населения вакцинируется. Нет, надо обязательно цирк с конями устраивать.
Покажи, очень интересно как он выглядит.