Миссия выполнима: жителю Тольятти пришлось побегать, чтобы купить шампунь без QR-кода

Жители Тольятти недовольны существующими порядками: в городе без куар-кода невозможно посетить не только крупные ТЦ, но и привычные магазины "Перекресток" и "Рубль-бум". В некоторых из них цифровой документ спрашивают уже при входе, где -то - лишь на кассе.

Парень, без QR-кода сумел-таки купить шампунь, но для этого ему пришлось потрудиться. Он снял свой поход на камеру, чтобы иметь видеосвидетельства о том, что товар не украден.