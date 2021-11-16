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Миссия выполнима: жителю Тольятти пришлось побегать, чтобы купить шампунь без QR-кода

Миссия выполнима: жителю Тольятти пришлось побегать, чтобы купить шампунь без QR-кода (2 фото + 2 видео)

Автор:
16 ноября 2021 07:40
Сообщество : Жить в России
Метки: QR-кода   видео   магазин   покупка   тольятти   шампунь   
890
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Во многих городах России действуют правила, согласно которым невакцинированные жители могут купить без пресловутого QR-кода только продукты первой необходимости, да и те - в небольших магазинчиках. В Тольятти даже поход за шампунем может обернуться настоящим квестом.

Жители Тольятти недовольны существующими порядками: в городе без куар-кода невозможно посетить не только крупные ТЦ, но и привычные магазины "Перекресток" и "Рубль-бум". В некоторых из них цифровой документ спрашивают уже при входе, где -то - лишь на кассе.

Парень, без QR-кода сумел-таки купить шампунь, но для этого ему пришлось потрудиться. Он снял свой поход на камеру, чтобы иметь видеосвидетельства о том, что товар не украден.


Чтобы понять, насколько серьезно в Тольятти выполняются поручения главы города, достаочно посмотреть следующее видео. Охранник ЧОПа попытался задержать девушку, которая посмела войти в магазин без цифрового кода. А с парнем и церемониться не стал, достав наручники.

Недовольство введенными ограничениями порой толкает людей на самые безумные эксперименты. И марафон с целью купить шампунь - не самый экстремальный их вариант.


В Уфе, например, местный житель попробовал пройти в несколько торговых центров, скачав куар-код с пачки чипсов и с платежной квитанции за коммунальные услуги. При любой существующей системе обязательно найдутся те, кто попытается ее обойти. Правда, цена этих экпериментов может быть неоправданно высока.

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Метки: QR-кода   видео   магазин   покупка   тольятти   шампунь   
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14k
Ser Час назад
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81
В-ий 2 минуты назад
Зашел в Магнит Косметик вчерась. На двери объявление про коды, продавщица поприветствовала напоминанием о них же.... Набрал корзину, подхожу к кассе, пытаюсь открыть госуслуги в смартфоне - а не работает. Продавщица - "ой, у нас тут с сетью внутри здания плохо. но не переживайте, я вам все равно продам" )) ну и на фига тогда это все.
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135
Аккаунт удален 3 минуты назад
а в чем проблема взять продукт - положить деньги на кассу, и уйти, если не пробивают чек?
Где то в законе прописано, что я должен его ждать? Есть товар с офертой, яс ней согласен, оплатил товар,а дальше проблемы магазина же
Если они не захотели пробивать, тут пусть уже ОБЭП работает
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4k
Слава 9 минут назад
К чему всё это? Прививку сделать не судьба?
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1k
Руслан 13 минут назад
А в Пятерочку уже пускать перестали? К ему квест устраивать, если можно просто зайти и купить?
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54k
Алекс Юстасов 15 минут назад
Не интересуетесь политикой? Политика интересуется вами.
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22k
Дмитрий Полчаса назад
Цирк это какой-то. С другой стороны 18 лярдов от МВФ получили надо отрабатывать.
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2k
Алексей Полчаса назад
Ну и стоит из-за этого такой сыр бор устраивать? Этот несчастный QR код стоит от 3 до 5 тысяч рублей. И даже ходить никуда не надо, сразу на госуслугах появляется. Оплатил, скачал и ходи куда хочешь.
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408
Шел мимо Полчаса назад
Потом начнется следующее - попал в список "неблагонадежных" - отключили возможность ходить в поликлинику, магазины и ездить на транспорте. Это опасная игрушка в руках мерзавцев. Мы не в Германии живем и не в Швейцарии. У нас насрут на права человека с высокой колокольни и сделают концлагерь
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1k
kosterok 47 минут назад
Зачем полумеры, надо сразу запрещать непривитым дышать (выдыхая могут заразить кого-нибудь, даже если не болеют), пусть живут не дыша - это ж все ради их же здоровья (сарказм).
Блин, да просто разрешите не носить маски и перчатки для вакцинированных и выплачивайте небольшое денежное вознаграждение (те же 10 000 , что перед выборами раздавали отдельным категориям) каждому кто привился и очень быстро процентов 80 (если не больше) от всего населения вакцинируется. Нет, надо обязательно цирк с конями устраивать.
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879
Monher 48 минут назад
Это всё понты для тик тока, в любом сетевом магазине продаются шампуни.
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550
SilentBob Час назад
охряпники совсем берега потеряли! не надо никуда бежать, проще и правильнее вызывать на них полицию сразу. товар первой необходимости обязаны продать без бараньего кода даже в крупном ТЦ !
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4k
4ijik Час назад
А может проще получить QR код и не вываливать мусор в виде таких похождений в сеть?
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3
Tabas_co Час назад
Мыться удумал? Ишь чего! Ату его!
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1k
сеньор Леонсио Час назад
Да и пусть [мат] все [мат] завшивеют [мат],антиваксеры [мат]! А то хотят нас всех позаражать,да ещё и благами цивилизации пользоваться!
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