В Санкт-Петербурге дикий кабан попытался штурмом взять дверь в магазине

898
2
1
Покупателей супермаркета «О'Кей», что находится на улице Савушкина 119, перепугал внезапный визит дикого кабана. Животное решило быстренько забежать в магазин, но на его пути оказались стеклянные двери.
Автоматика не успела сработать при таком стремительном приближении «клиента» и он на полном ходу врезался в двери. Стекло такого нападения не выдержало и разбилось, перепугав кабана.
Решив не связываться с охраной, лесной житель стремительно удрал с места происшествия в неизвестном направлении.
Фраза «метнуться кабанчиком» заиграла новыми красками.
Источник:
Ссылки по теме:
- Под Петербургом обнаружили заброшенную частную тюрьму с печью-крематорием
- Афера на костях: в Петербурге задержали участкового, грабившего квартиры умерших пенсионеров
- "Пусть только появится!": соседи пригрозили выгнавшей детей-инвалидов жительнице Питера
- В краснодарский алкомаркет пробрался дикий енот
- В Петербурге задержали таксиста, ударившего женщину-инвалида
Метки: видео двери кабан магазин санкт-петербург
21
Понравилось21
Новости партнёров