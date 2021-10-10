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В Санкт-Петербурге дикий кабан попытался штурмом взять дверь в магазине

В Санкт-Петербурге дикий кабан попытался штурмом взять дверь в магазине (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 октября 2021 15:50
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   двери   кабан   магазин   санкт-петербург   
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Покупателей супермаркета «О'Кей», что находится на улице Савушкина 119, перепугал внезапный визит дикого кабана. Животное решило быстренько забежать в магазин, но на его пути оказались стеклянные двери.  

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Метки: видео   двери   кабан   магазин   санкт-петербург   
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15  комментариев
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29k
ACU900 3 часа назад
Нашкодил и у убежал. Ну просто свинья, иначе никак нельзя назвать это животное...
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562
Ольга 22 минуты назад
Не налили.
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3k
Kozlodoev 24 минуты назад
Кабан Пятак из Армии вернулся, хотел пузырь взять, но ему ещё нет 21...
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7k
Позитив 50 минут назад
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10k
Andrey 56 минут назад
Ща Гринпис впаяет магазину иск за медленные двери)))0
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−197
Иван Смаглий Час назад
Такое сало убежало!
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26k
Notan Blaine Час назад
Интересно, если бы не было записи, сколько бы охранников отправили на принудительное лечение от алкоголизма и наркомании.
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7k
The Dude 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
Не мегаполис,а зоопарк какой-то.)
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12k
Михалыч 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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37k
Вепс 2 часа назад
Здоровый хряк.
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17k
Егор 3 часа назад
Ларек в Юнтолово прикрыли...
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1k
Андрей Ы. 3 часа назад
Свинья и в Питере свинья. То ли дело медведь: зайдёт в супермаркет, купит водки и спокойно уедет на своём Т-34.
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