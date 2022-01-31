FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5493 поста • 708 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Одно лицо: Сергей Бурунов повторил знаменитые фотокадры Леонардо Ди Каприо

Одно лицо: Сергей Бурунов повторил знаменитые фотокадры Леонардо Ди Каприо (7 фото + 2 видео)

Автор:
31 января 2022 23:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бурунов   актер   ди каприо   интересно   кино   озвучка   ургант   
1322
7
2

Для многих наверняка не секрет, что Леонардо Ди Каприо озвучивает Сергей Бурунов. Внешность у них разительно отличается, а вот харизма и талант присущи обоим.

Сергей Бурунов, к слову, так же как и Лео долгое время был без признания.

Только в случае с Ди Каприо речь идет о заветной статуэтке Оскара, а вот Бурунов получил популярность у массового зрителя после роли в сериале "Полицейский с Рублевки".

Хотя до этого он засветился в шоу на Первом канале "Большая разница".

В недавнем выпуске Вечернего Урганта, ведущий устроил для российского актера довольно атмосферную фотосессию. Бурунов повторил знаменитые кадры и фото голливудского актера.

Получилось довольно интересно. Особенно прекрасными выглядят фотографии из фильмов, которых озвучивал актер дубляжа. Теперь, пересматривая Великого Гэтсби воображение вместо Ди Каприо в кадре заменяет Бурунов.

Возможно, нашему Ди Каприо, как и голливудскому актеру еще дадут Оскар, ведь актер он неплохой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Бурунов   актер   ди каприо   интересно   кино   озвучка   ургант   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Sergius SPb 52 минуты назад
Что за ерунда?
Надо самому прожить так чтобы тебя Ди Каприо пародировал.
Взрослый мужик а как ребенок.Тфу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Teodor 36 минут назад
А он хорош...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sania 47 минут назад
Лучше бы Бурунов и оставался актёром озвучки. Глядишь, не пришлось бы стыдиться за те "фильмы", в которые он подписывается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
K7OO Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Самая необычная филиппинка из всех существующих (5 фото) Самая необычная филиппинка из всех существующих (5 фото) Ты слышал его сто раз, но никогда не видел Ты слышал его сто раз, но никогда не видел Как выглядят лица 13 актёров, известных по ролям персонажей, скрытых масками и гримом Как выглядят лица 13 актёров, известных по ролям персонажей, скрытых масками и гримом Другой Демьяненко: какие фильмы озвучивал знаменитый Шурик Другой Демьяненко: какие фильмы озвучивал знаменитый Шурик 10 случаев, когда реальные люди, о которых снимались биографические фильмы, получали в них маленькую роль 10 случаев, когда реальные люди, о которых снимались биографические фильмы, получали в них... 13 легендарных персонажей советского кино, которых могли сыграть другие актёры 13 легендарных персонажей советского кино, которых могли сыграть другие актёры
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18841



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
41
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Советские и постсоветские релии в картинках
1
281
Советские и постсоветские релии в картинках
Набирающие популярность в сообществах
Как настроить гитару в домашних условиях новичку
1
25
Как настроить гитару в домашних условиях новичку
Как быстро выучить стих наизусть: 7 легких способов от&nbsp;учителя литературы
2
9
Как быстро выучить стих наизусть: 7 легких способов от учителя литературы
СПЧ: кто они такие и чем занимаются
СПЧ: кто они такие и чем занимаются
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот хитрец!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#дтп#дети#Россия#авто аварии#полиция#СССР#смех
#интересно#Юмор#прикол#интересное#кино#еда#познавательно#искусство#фотографии#авария
#животные#история#ватермарк#аварии#Ynews#новости#подборка#Приколы#Москва#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться