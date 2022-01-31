Одно лицо: Сергей Бурунов повторил знаменитые фотокадры Леонардо Ди Каприо

Для многих наверняка не секрет, что Леонардо Ди Каприо озвучивает Сергей Бурунов. Внешность у них разительно отличается, а вот харизма и талант присущи обоим.
Сергей Бурунов, к слову, так же как и Лео долгое время был без признания.
Только в случае с Ди Каприо речь идет о заветной статуэтке Оскара, а вот Бурунов получил популярность у массового зрителя после роли в сериале "Полицейский с Рублевки".
Хотя до этого он засветился в шоу на Первом канале "Большая разница".
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В недавнем выпуске Вечернего Урганта, ведущий устроил для российского актера довольно атмосферную фотосессию. Бурунов повторил знаменитые кадры и фото голливудского актера.
Получилось довольно интересно. Особенно прекрасными выглядят фотографии из фильмов, которых озвучивал актер дубляжа. Теперь, пересматривая Великого Гэтсби воображение вместо Ди Каприо в кадре заменяет Бурунов.
Возможно, нашему Ди Каприо, как и голливудскому актеру еще дадут Оскар, ведь актер он неплохой.
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Надо самому прожить так чтобы тебя Ди Каприо пародировал.
Взрослый мужик а как ребенок.Тфу.