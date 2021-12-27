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Ты слышал его сто раз, но никогда не видел

Ты слышал его сто раз, но никогда не видел (15 фото)

Автор:
27 декабря 2021 21:27
Сообщество : Кино
Метки: актеры кино   игры   интересно   кино   озвучка   
651
15

Не стало Андрея Ярославцева - легенды озвучки голливудских фильмов и множества игр.

Он скончался от коронавируса на 64 году жизни.

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Андрей Викторович - это голос Оптимуса Прайма, Альбуса Дамблдора, гнома Гимли из рода Дарина, Капитана Прайса и Эндрю Райана из первых частей Bioshock.


Также он засветился в «Мстителях», «Кошмаре на улице Вязов» и «Ларе Крофт».

Кстати, фанатам творчества Анджея Сапковского Ярославцев известен по озвучке краснолюда-предпринимателя Золтана Хивая из трилогии игр «Ведьмак».

Как отметили пользователи социальных сетей, актёр озвучки даже внешне был схож с веселым Золтаном.


В озвучивании игр Андрей Викторович стал принимать участие с 1995 года с проекта Full Throttle, и появился во многих знаменитых проектов.

Bloodrayne, World of Warcraft, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Half-Life 2: Episode Two, Halo 5 — и это лишь малая часть игр, в которых появлялся его голос.

Андрей Викторович родом из творческой семьи. Его родители были танцорами: Аэлита Попова-Ярославцева была балериной Большого театра, а отец всю жизнь прослужил в Музыкальном театре Станиславского.

Изначально Андрей Ярославцев играл в кино, вы могли его увидеть в таких фильмах, как "Впереди океан", "Мелодия на два голоса" и "Еще до войны".

За примерно тридцать лет его работы в качестве актера дубляжа через него прошли культовые и оскароносные фильмы, а также популярные игры.

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Метки: актеры кино   игры   интересно   кино   озвучка   
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Thomsen 17 минут назад
Очень жаль. Спасибо за всё, Андрей Викторович.
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256
АЯ Полчаса назад
RIP
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18k
babuby 40 минут назад
Прощай "Золтан"!
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