Ты слышал его сто раз, но никогда не видел

Не стало Андрея Ярославцева - легенды озвучки голливудских фильмов и множества игр.
Он скончался от коронавируса на 64 году жизни.
Андрей Викторович - это голос Оптимуса Прайма, Альбуса Дамблдора, гнома Гимли из рода Дарина, Капитана Прайса и Эндрю Райана из первых частей Bioshock.
Также он засветился в «Мстителях», «Кошмаре на улице Вязов» и «Ларе Крофт».
Кстати, фанатам творчества Анджея Сапковского Ярославцев известен по озвучке краснолюда-предпринимателя Золтана Хивая из трилогии игр «Ведьмак».
Как отметили пользователи социальных сетей, актёр озвучки даже внешне был схож с веселым Золтаном.
В озвучивании игр Андрей Викторович стал принимать участие с 1995 года с проекта Full Throttle, и появился во многих знаменитых проектов.
Bloodrayne, World of Warcraft, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Half-Life 2: Episode Two, Halo 5 — и это лишь малая часть игр, в которых появлялся его голос.
Андрей Викторович родом из творческой семьи. Его родители были танцорами: Аэлита Попова-Ярославцева была балериной Большого театра, а отец всю жизнь прослужил в Музыкальном театре Станиславского.
Изначально Андрей Ярославцев играл в кино, вы могли его увидеть в таких фильмах, как "Впереди океан", "Мелодия на два голоса" и "Еще до войны".
За примерно тридцать лет его работы в качестве актера дубляжа через него прошли культовые и оскароносные фильмы, а также популярные игры.
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