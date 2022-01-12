Другой Демьяненко: какие фильмы озвучивал знаменитый Шурик

Как часто, когда вы смотрите иностранные фильмы в дубляже, вы задумываетесь над тем, сколько работы вложено в повторную озвучку? Ведь человеку за кадром нужно не только «попасть в губы», то есть сказать свою фразу без лишних растягиваний звуков, но еще и сыграть роль по второму разу. Неожиданно, но одним из таких актеров был Александр Демьяненко, тот самый Шурик. Рассказываем о наиболее известных его работах в качестве актера озвучки.