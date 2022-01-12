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Другой Демьяненко: какие фильмы озвучивал знаменитый Шурик

Другой Демьяненко: какие фильмы озвучивал знаменитый Шурик (10 фото + 9 видео)

Автор:
12 января 2022 17:45
Сообщество : Кино
Метки: Александр Демьяненко   актеры   интересно   кино   озвучка   фильмы   шурик   
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Как часто, когда вы смотрите иностранные фильмы в дубляже, вы задумываетесь над тем, сколько работы вложено в повторную озвучку? Ведь человеку за кадром нужно не только «попасть в губы», то есть сказать свою фразу без лишних растягиваний звуков, но еще и сыграть роль по второму разу. Неожиданно, но одним из таких актеров был Александр Демьяненко, тот самый Шурик. Рассказываем о наиболее известных его работах в качестве актера озвучки.

Впервые Александр Демьяненко начал сниматься в фильмах в 50-х, а уже в 1965 году впервые озвучил персонажа в фильме «У каждого своя дорога». А затем, в 1966 году он озвучил персонажа литовского актера Донатаса Баниониса в фильме «Никто не хотел умирать».

Для того, чтобы работать в озвучке, актер должен обладать различными навыками, которые доступны далеко не каждому самоучке. Так, большинство из них закончили театральные вузы, и в своем запасе имеют не одну роль в кино.

В случае же Демьяненко, в будущем он озвучил не один фильм с участием Баниониса. Можно сказать, он стал голосом актера в советском прокате.

Иногда роли в кино доставались и не таким именитым актерам, а, например, музыкантам. В случае с Юрием Визбором, он попал в фильм «Дневник директора школы». И чтобы его речь звучала с экранов лучше, озвучивать музыканта пригласили Александра Демьяненко.

Александр Сергеевич уже после развала СССР, начал озвучивать иностранные мультфильмы. Так, например, в мультфильме «Принцесса-лебедь», снятом по мотивам «Лебединого озера» Чайковского, он озвучивает Ротбарта, злого волшебника.

А вот в диснеевском Геркулесе Александр Демьяненко озвучивал Зевса. Здесь его герой неожиданно становится примерным семьянином и очень заботится о собственном сыне.

Также Демьяненко озвучивал императора Китая в мультфильме о героине Мулан.

А в Тарзане, одной из последних его работ, он озвучил роль профессора Портера, отца возлюбленной Тарзана Джейн.

Что же касается дубляжа зарубежных фильмов, их он начал озвучивать еще в 1960-х. Первой работой в дубляже стал фильм «Большие гонки», где он озвучил персонажа Тони Кертиса, Великого Лесли.

Что же касается европейского кино, Демьяненко озвучивал и таких людей, как Омар Шариф (фильм Майерлинг). Также заметен и его вклад в персонажа в фильме 13-й воин все с тем же Шарифом.

 

А еще он озвучил неподражаемого Жана-Поля Бельмондо в фильме «Частный детектив».


В фильме "Без лица" с Николасом Кейджем и Джоном Траволтой Демьяненко озвучил Виктора Лазарро. В оригинале его играет Харви Преснелл.

В фильме "Враг государства" Александр Демьяненко озвучивал мастодонта Голливуда Джона Войта.

Справедливости ради, Войта Демьяненко озвучивал еще и в фильме "Благодетель".

Но, пожалуй, самой неожиданной ролью стало воплощение Стива Бушеми в фильме «Армагеддон». Кто бы мог подумать, что актер, плотно ассоциировавшийся со студентом, внезапно станет членом команды корабля, который собирается спасти землю?

Также Демьяненко озвучивал Стива Бушеми в фильме "Воздушная тюрьма".

Роберт Де Ниро тоже стал актером, которого озвучивал Демьяненко - его он дублировал в фильме "Франкенштейн".

А о каких ролях великого актера не знали вы?

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Метки: Александр Демьяненко   актеры   интересно   кино   озвучка   фильмы   шурик   
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jonnyD 42 минуты назад
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