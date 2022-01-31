Эра дирижаблей: воздушные гиганты первой половины 20 века

Как и в случае с воздушными шарами, история дирижаблей началась во Франции. Французский офицер по имени Менье разработал летательный аппарат, основанный на технологии воздушного шара и способности ориентироваться. Он спроектировал дирижабль с удлиненной оболочкой, винтами и рулем направления еще в 1784 году. Однако этот проект так и не был осуществлен, оставшись лишь на бумаге.



Другой француз, инженер по имени Анри Жиффар, построил первый практичный дирижабль в 1852 году. Он приводился в движение трехсильным паровым двигателем весом 160 кг и двигался в воздухе со скоростью 9 км/ч. Дирижаблю Жиффара удалось взлететь, но у него были проблемы с управлением, которые не удалось решить полностью.



La France, первый успешно управляемый дирижабль, был построен в 1884 году еще двумя французами, Ренаром и Кребсом. Его пилоты полностью контролировали "Ла Франс" благодаря воздушному винту с электрическим приводом мощностью 9 л.с. Этот аппарат мог летать со скоростью 24 км/ч.



Далее, в 1895 году немец Давид Шварц построил первый жесткий дирижабль. На основе этой разработки был создан первый настоящий жесткий дирижабль - "Граф Цеппелин". Цеппелин был оснащен двумя двигателями мощностью 15 лошадиных сил и летал со скоростью 42 км/ч. В годы Первой мировой войны Германия получила значительное военное преимущество за счет создания более 20 таких воздушных судов.



Успех Германии вдохновил британский Королевский флот на использование цеппелинов в качестве военных разведывательных самолетов, и британцы начали разрабатывать собственные дирижабли. Вместо того, чтобы копировать немецкий жесткий дирижабль, они построили несколько небольших нежестких аэростатов. Во время Второй мировой войны эти аппараты использовались для обнаружения немецких подводных лодок и были известны как дирижабли "британского класса B".



После Первой мировой войны, в 1920-х и 1930-х годах, Соединенные Штаты, Великобритания и Германия сосредоточились на разработке больших жестких дирижаблей для перевозки пассажиров. В отличие от Великобритании и Германии, Соединенные Штаты в основном использовали для своих дирижаблей гелий. В США есть небольшие запасы гелия в месторождениях природного газа; его производство довольно дорого, но он не воспламеняется, как водород. Соединенные Штаты запретили экспорт гелия в другие страны из-за его высокой цены, что вынудило Германию и Великобританию использовать более летучий газообразный водород.



Расцвет пассажирских дирижаблей резко оборвался после того, как несколько аппаратов, использовавших водород, потерпели крушение, что привело к большим человеческим жертвам.



А теперь - архивные снимки.