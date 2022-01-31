Эра дирижаблей: воздушные гиганты первой половины 20 века

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Как и откуда появились первые дирижабли, кто их строил и для чего они были предназначены? Предлагаем небольшой экскурс в историю дирижаблестроения и целую коллекцию интересных архивных снимков с пояснениями.
Как и в случае с воздушными шарами, история дирижаблей началась во Франции. Французский офицер по имени Менье разработал летательный аппарат, основанный на технологии воздушного шара и способности ориентироваться. Он спроектировал дирижабль с удлиненной оболочкой, винтами и рулем направления еще в 1784 году. Однако этот проект так и не был осуществлен, оставшись лишь на бумаге.
Другой француз, инженер по имени Анри Жиффар, построил первый практичный дирижабль в 1852 году. Он приводился в движение трехсильным паровым двигателем весом 160 кг и двигался в воздухе со скоростью 9 км/ч. Дирижаблю Жиффара удалось взлететь, но у него были проблемы с управлением, которые не удалось решить полностью.
La France, первый успешно управляемый дирижабль, был построен в 1884 году еще двумя французами, Ренаром и Кребсом. Его пилоты полностью контролировали "Ла Франс" благодаря воздушному винту с электрическим приводом мощностью 9 л.с. Этот аппарат мог летать со скоростью 24 км/ч.
Далее, в 1895 году немец Давид Шварц построил первый жесткий дирижабль. На основе этой разработки был создан первый настоящий жесткий дирижабль - "Граф Цеппелин". Цеппелин был оснащен двумя двигателями мощностью 15 лошадиных сил и летал со скоростью 42 км/ч. В годы Первой мировой войны Германия получила значительное военное преимущество за счет создания более 20 таких воздушных судов.
Успех Германии вдохновил британский Королевский флот на использование цеппелинов в качестве военных разведывательных самолетов, и британцы начали разрабатывать собственные дирижабли. Вместо того, чтобы копировать немецкий жесткий дирижабль, они построили несколько небольших нежестких аэростатов. Во время Второй мировой войны эти аппараты использовались для обнаружения немецких подводных лодок и были известны как дирижабли "британского класса B".
После Первой мировой войны, в 1920-х и 1930-х годах, Соединенные Штаты, Великобритания и Германия сосредоточились на разработке больших жестких дирижаблей для перевозки пассажиров. В отличие от Великобритании и Германии, Соединенные Штаты в основном использовали для своих дирижаблей гелий. В США есть небольшие запасы гелия в месторождениях природного газа; его производство довольно дорого, но он не воспламеняется, как водород. Соединенные Штаты запретили экспорт гелия в другие страны из-за его высокой цены, что вынудило Германию и Великобританию использовать более летучий газообразный водород.
Расцвет пассажирских дирижаблей резко оборвался после того, как несколько аппаратов, использовавших водород, потерпели крушение, что привело к большим человеческим жертвам.
А теперь - архивные снимки.
Другой француз, инженер по имени Анри Жиффар, построил первый практичный дирижабль в 1852 году. Он приводился в движение трехсильным паровым двигателем весом 160 кг и двигался в воздухе со скоростью 9 км/ч. Дирижаблю Жиффара удалось взлететь, но у него были проблемы с управлением, которые не удалось решить полностью.
La France, первый успешно управляемый дирижабль, был построен в 1884 году еще двумя французами, Ренаром и Кребсом. Его пилоты полностью контролировали "Ла Франс" благодаря воздушному винту с электрическим приводом мощностью 9 л.с. Этот аппарат мог летать со скоростью 24 км/ч.
Далее, в 1895 году немец Давид Шварц построил первый жесткий дирижабль. На основе этой разработки был создан первый настоящий жесткий дирижабль - "Граф Цеппелин". Цеппелин был оснащен двумя двигателями мощностью 15 лошадиных сил и летал со скоростью 42 км/ч. В годы Первой мировой войны Германия получила значительное военное преимущество за счет создания более 20 таких воздушных судов.
Успех Германии вдохновил британский Королевский флот на использование цеппелинов в качестве военных разведывательных самолетов, и британцы начали разрабатывать собственные дирижабли. Вместо того, чтобы копировать немецкий жесткий дирижабль, они построили несколько небольших нежестких аэростатов. Во время Второй мировой войны эти аппараты использовались для обнаружения немецких подводных лодок и были известны как дирижабли "британского класса B".
После Первой мировой войны, в 1920-х и 1930-х годах, Соединенные Штаты, Великобритания и Германия сосредоточились на разработке больших жестких дирижаблей для перевозки пассажиров. В отличие от Великобритании и Германии, Соединенные Штаты в основном использовали для своих дирижаблей гелий. В США есть небольшие запасы гелия в месторождениях природного газа; его производство довольно дорого, но он не воспламеняется, как водород. Соединенные Штаты запретили экспорт гелия в другие страны из-за его высокой цены, что вынудило Германию и Великобританию использовать более летучий газообразный водород.
Расцвет пассажирских дирижаблей резко оборвался после того, как несколько аппаратов, использовавших водород, потерпели крушение, что привело к большим человеческим жертвам.
А теперь - архивные снимки.
1. Немецкий дирижабль "Гинденбург" проплывает мимо Эмпайр-стейт-билдинг над Манхэттеном, 8 августа 1936 года
Он летит в Лейкхерст, штат Нью-Джерси, из Германии.
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2. В 1905 году последний дирижабль воздухоплавателя-первопроходца Томаса Скотта Болдуина возвращается из полета над городом Портленд, штат Орегон, во время выставки Lewis and Clark Centennial Exposition
4. Дирижабль Болдуина в Хаммондспорте, Нью-Йорк, 1907 год
Томас Скотт Болдуин (второй слева) был майором армии США во время Первой мировой войны. Он стал первым американцем, спустившимся с воздушного шара на парашюте.
5. Французский военный дирижабль Republique отправляется из Муассона в Шале-Мендон, 1907 год
7. Дирижабль Клемента-Баярда в ангаре, Франция, 1908 год
Элементы конструкции хвоста, предназначенные для устойчивости, были удалены из более поздних моделей, так как выяснилось, что они замедляют аппарат в воздухе.
11. Гигантский немецкий дирижабль Graf Zeppelin в Лейкхерсте, штат Нью-Джерси, 29 августа 1929 года
12. Graf Zeppelin летит над Токио, прежде чем отправиться в аэропорт Касумигаура для кругосветного полета, 19 августа 1929 года
13. Пара истребителей Gloster Grebe, привязанных к нижней части дирижабля R33 британского Королевского флота, октябрь 1926 года
15. Дирижабль ВМС США "Лос-Анджелес" перевернулся в результате порывистого ветра с Атлантики в Лейкхерсте, штат Нью-Джерси, 1926 год
20. Механик задней моторной гондолы внутри мантии дирижабля "Граф Цеппелин"
Снимок сделан во время семидневного путешествия через Атлантику - из Европы в Южную Америку - в августе 1933 года.
21. Построенный в Германии дирижабль "Гинденбург" вкатывается в ангар ВМС США, его нос зацеплен за передвижную причальную вышку в Лейкхерсте, штат Нью-Джерси, 9 мая 1936 года
Жесткий дирижабль только что установил рекорд своего первого пересечения Северной Атлантики, первого этапа из десяти запланированных полетов туда и обратно между Германией и Америкой.
22. "Гинденбург" пролетает над Манхэттеном, 6 мая 1937 года
Через несколько часов корабль загорелся при попытке приземлиться в Лейкхерсте, штат Нью-Джерси.
23. Немецкий дирижабль "Гинденбург" падает на землю хвостом вперед после взрыва на военно-морской базе США в Лейкхерсте, штат Нью-Джерси, 6 мая 1937 года
Катастрофа, унесшая жизни 36 человек после 60-часового трансатлантического перелета из Германии, прервала регулярное пассажирское обслуживание летательных аппаратов класса "легче воздуха".
24. Дирижабль USS Macon пришвартован в ангаре номер один на федеральном аэродроме Моффет недалеко от Маунтин-Вью, Калифорния
25. USS "Акрон" запускает учебный самолет Consolidated N2Y-1 во время летных испытаний возле военно-морской авиабазы в Лейкхерсте, штат Нью-Джерси, 4 мая 1932 года
27. Обломки морского дирижабля USS "Акрон" выносит на поверхность океана у побережья Нью-Джерси, 23 апреля 1933 года
Дирижабль "Акрон", который летал уже третий год, затонул во время сильного шторма у побережья Нью-Джерси. Катастрофа унесла жизни 73 человек, что более чем в два раза больше, чем крушение "Гинденбурга". Это произошло 4 апреля 1933 года.
28. Конвой Соединенных Штатов движется над Атлантикой к месту назначения во время Второй мировой войны
Дирижабль ВМС США, парящий над головой, высматривает любые признаки вражеских подводных лодок, июнь 1943 года.
30. На полигоне ядерных испытаний в Неваде, 7 августа 1957 года, хвост дирижабля ВМС США сфотографирован на фоне облака ядерного взрыва
Дирижабль находился во временном свободном полете на расстоянии более 8 км от эпицентра, когда рухнул от ударной волны взрыва. Дирижабль был беспилотным и использовался в экспериментах с военными эффектами. Военнослужащие ВМФ на земле в районе экспериментальной площадки не пострадали.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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