FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1232 поста • 249 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Эра дирижаблей: воздушные гиганты первой половины 20 века

Эра дирижаблей: воздушные гиганты первой половины 20 века (31 фото)

Автор:
31 января 2022 17:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: архивные кадры   архивные фотографии   воздухоплавание   дирижабли   дирижабль   история авиации   познавательно   это интересно   
348
31
Как и откуда появились первые дирижабли, кто их строил и для чего они были предназначены? Предлагаем небольшой экскурс в историю дирижаблестроения и целую коллекцию интересных архивных снимков с пояснениями.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: архивные кадры   архивные фотографии   воздухоплавание   дирижабли   дирижабль   история авиации   познавательно   это интересно   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
СПЧ: кто они такие и чем занимаются СПЧ: кто они такие и чем занимаются Почему в Первую мировую в Германии запретили сосиски, и причем тут дирижабли Почему в Первую мировую в Германии запретили сосиски, и причем тут дирижабли История цирка в фактах и фотографиях История цирка в фактах и фотографиях Дирижабль R-100: британский "летающий отель", 1929-1930 гг Дирижабль R-100: британский "летающий отель", 1929-1930 гг Пражский Центральный Социальный Институт и его уникальные столы-лифты с электроприводом Пражский Центральный Социальный Институт и его уникальные столы-лифты с электроприводом Новый дирижабль покажет авиапассажирам небо в алмазах Новый дирижабль покажет авиапассажирам небо в алмазах
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

44667



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
40
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
В 1851 г. крепостной мальчик открыл фабрику. Что он сделал со своими бывшими товарищами: урок всем современным предпринимателям
3
90
В 1851 г. крепостной мальчик открыл фабрику. Что он сделал со своими бывшими...
Набирающие популярность в сообществах
Cruella
0
7
Cruella
Супер-куртка против зомбарей
0
9
Супер-куртка против зомбарей
"Ад на земле" - как живут на Сомали
"Ад на земле" - как живут на Сомали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот хитрец!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#дтп#интересное#фотографии#новости#Ynews#полиция#подборка
#животные#история#прикол#аварии#дети#еда#СССР#познавательно#Приколы#смех
#интересно#Юмор#ватермарк#Россия#искусство#кино#авто аварии#Москва#ретро#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться