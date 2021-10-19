Пражский Центральный Социальный Институт и его уникальные столы-лифты с электроприводом

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В начале 30-х годов XX века в Чехии появилось новое здание Пражского Центрального Социального Института, оборудованное по последнему на тот момент слову техники. То, что вы увидите на этих фотографиях, сделанных в 1937 году, было революционным решением и позволило сократить количество сотрудников в 20 раз.
В институте находилось самое большое вертикальное хранилище документов в мире. А рабочие столы сотрудников архива представляли из себя лифты, которые могли подниматься, опускаться, перемещаться вправо-влево и останавливаться перед нужным ящиком картотеки.
Шкафы с выдвижными ящиками (их было более трех тысяч) располагались от пола до потолка, общей высотой 3 метра и площадью примерно 370 кв. м.
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И если раньше для работы с картотекой требовалось 400 сотрудников, то с введением специальных столов-лифтов тот же объем работы могли выполнить всего 20 человек.
Столы управлялись нажатием одной кнопки. Ящики картотеки также открывались и закрывались автоматически.
Согласитесь, все это выглядит как антиутопическое бюрократическое будущее, каким его представляли в начале 20 века.
Центральный социальный институт - это государственное учреждение (сегодня оно называется "Česká Správa Sociálního Zabezpečení", "Чешская администрация социального обеспечения"), которое занимается распределением пенсий и другими формами социального обеспечения.
Офисы, которые вы видите на этих фотографиях, все еще существуют сегодня, хотя теперь они используются только как архив, поскольку все документы были оцифрованы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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