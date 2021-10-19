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Пражский Центральный Социальный Институт и его уникальные столы-лифты с электроприводом

Пражский Центральный Социальный Институт и его уникальные столы-лифты с электроприводом (9 фото)

Автор:
19 октября 2021 16:19
Сообщество : Исторические факты
Метки: 30-е годы   архивные кадры   архивные фото   познавательно   факты   это интересно   
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В начале 30-х годов XX века в Чехии появилось новое здание Пражского Центрального Социального Института, оборудованное по последнему на тот момент слову техники. То, что вы увидите на этих фотографиях, сделанных в 1937 году, было революционным решением и позволило сократить количество сотрудников в 20 раз.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 30-е годы   архивные кадры   архивные фото   познавательно   факты   это интересно   
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3  комментария
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549
aa7172159 Час назад
Надоже. Получается Футурама не совсем фантастика.
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alexis 58 минут назад
Одной кнопкой? Нажимаешь пока не попадёшь к нужному ящику?
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419
vmsoroka Час назад
интересная система, тем более для 30-х годов.
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