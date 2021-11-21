Почему в Первую мировую в Германии запретили сосиски, и причем тут дирижабли

Первая мировая война была удивительна тем, что в ней использовали самый необычный транспорт ― дирижабли. Именно с них Германия осуществляла бомбардировки стран, против которых вела войну.
Эти боевые действия оставили немцев… без любимых колбасок. Конечно, причина тут в послевоенном кризисе и последующем голоде, но у этого голода имеется прямая связь с огромными летательными аппаратами прошлого.
Дирижабли, парящие в облаках
Одним из видов транспорта, который был активно задействован немцами в Первой мировой войне, стал цеппелин. Эти воздушные суда начали производить за несколько лет до войны на заводе компании Luftschiffbau Zeppelin GmbH, и первоочередная их задача была перевозить пассажиров. К началу войны они были весьма популярным транспортом: цеппелины за четыре года с начала выпуска совершили 1500 рейсов.
У цеппелинов были свои преимущества: их пилоты отключали двигатели, и транспорт мог парить в облаках незамеченным. Более того, оказалось, их очень сложно сбить обычными пулями, несмотря на то, что цеппелин напоминал воздушный шар. Каркас дирижабля изготавливался из металла, а сверху обтягивался тканью. Внутри каркаса помещались ячейки-баллоны, наполненные газом: их было от 12 до 20 штук.
Фактически даже если пару таких баллонов удавалось прострелить, дирижабль все так же оставался в воздухе, а дырки были незначительными и очень медленно выпускали газ. Цеппелины бомбили бельгийские города, Париж, а позже отправились в Британию. Тогда впервые за всю историю обычные гражданские лица оказались под угрозой: на их территории даже не велась война, однако города атаковали.
Вдохновленные производством сусального золота
Строение цеппелинов долгое время держалось в секрете: было известно, что каркас изготавливали из смеси алюминия и меди, а также еще каких-то металлов, однако каких ― инженеры хранили в тайне. Сама оболочка была изготовлена из ткани, баллоны внутри, которые наполняли водородом, также первое время изготавливали из прорезиненного хлопка. Однако ткань плохо удерживала газ: водород попросту проскальзывал через нее. И тогда ткань решили заменить более прочным материалом, а именно кишечником животных.
Эта ткань невероятно прочная и веками использовалась для изготовления тончайшего сусального золота. Золотые пласты прокладывали слоями такой кожи, а затем орудовали молотком, превращая золото в тончайшую пленку. Кишечник крупного рогатого скота оказался очень устойчивым к таким ударам и невероятно эластичным, так что его и решено было использовать для создания баллонов, которые могли бы удержать водород.
Другое преимущество материала в том, что его можно было легко соединить между собой как в длину, так и наслоив друг на друга: обычно для этого кожу варили. Так, баллоны дирижаблей создавали из пяти-семи таких слоев.
Попрощайтесь с сосисками
А дальше пугающие цифры: для изготовления одного квадратного метра такого материала требовалось примерно 15 коров. Ну, а для баллонов на один дирижабль требовалось примерно 25 тысяч квадратных метров кожи. Так что для того чтобы один такой корабль поднялся в воздух, умертвляли десятки тысяч коров.
Именно поэтому мясная промышленность испытала самый невероятный стресс, какой она только могла испытать: во время войны построили 84 дирижабля. Немецкие мясники отчитывались перед властями, поставляя внутренности животных на нужды армии. Контроль за мясной продукцией был сильнейший на всех территориях, которые захватила Германия, и сосиски, самую любимую еду немцев, попросту запретили производить.
Однако несмотря на все строгие правила по убою скота, животных требовалось такое огромное количество, что вскоре материала для газовых баллонов перестало хватать. И тогда компания стала использовать старые дирижабли, снимая с них материалы. Их считали некачественными, и именно эту переработку обвиняли в гибели многих дирижаблей во время войны.
Цеппелины были неуловимы, пока англичане, которые больше всего подверглись бомбардировкам (на Британию было сброшено почти шесть тысяч бомб), не придумали особое оружие для их уничтожения. Они создали пули, в составе которых был фосфор и хлорат калия: эти вещества при контакте с водородом воспламенялись, и цеппелины загорались. Немцы всячески пытались спасти свой воздушный транспорт, старались поднять дирижабли выше, однако на высоте они столкнулись с сильным ветром, который попросту усложнял маневрирование кораблем.
Поражение Германии в войне ознаменовало и конец военных дирижаблей: союзники потребовали их полного уничтожения. К концу войны из 84 созданных цеппелинов осталось чуть больше двадцати.
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