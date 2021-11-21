Почему в Первую мировую в Германии запретили сосиски, и причем тут дирижабли

Эти боевые действия оставили немцев… без любимых колбасок. Конечно, причина тут в послевоенном кризисе и последующем голоде, но у этого голода имеется прямая связь с огромными летательными аппаратами прошлого.

Дирижабли, парящие в облаках

Одним из видов транспорта, который был активно задействован немцами в Первой мировой войне, стал цеппелин. Эти воздушные суда начали производить за несколько лет до войны на заводе компании Luftschiffbau Zeppelin GmbH, и первоочередная их задача была перевозить пассажиров. К началу войны они были весьма популярным транспортом: цеппелины за четыре года с начала выпуска совершили 1500 рейсов.