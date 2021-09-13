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История цирка в фактах и фотографиях

История цирка в фактах и фотографиях (17 фото)

Автор:
13 сентября 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: история   любопытно   познавательно   факты   цирк   цирковые истории   это интересно   
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17
Что приходит на ум, когда думаешь о цирке? Большинство представляет себе клоунов в диковинном макияже, ходящих по канату гимнастов и огромный купол над необычным круглым зданием. Но ведь это еще не все! Предлагаем вам узнать несколько фактов о происхождении и взглянуть на старинные фотографии, которые наверняка задержат ваш взгляд.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: история   любопытно   познавательно   факты   цирк   цирковые истории   это интересно   
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18k
Сталкер Полчаса назад
Каша какая-то, а не пост...
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5k
Duckk Час назад
"Клоуны! Ненавижу клоунов". (с)
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