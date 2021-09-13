История цирка в фактах и фотографиях

На клоунов все смотрят по-разному: кому-то они кажутся веселыми, а кто-то боится их до дрожи. Но и те, и другие прекрасно знают их макияж, большую обувь и яркие парики. Но, хотя сейчас этот образ является стандартом, клоуны не всегда так одевались. Историки проследили их существование до 2400 г. до н.э., эпохи Пятой династии Египта. Правда, в те времена они были священниками и жрецами. Со временем их внешний вид изменился в сторону более смешного. В Древней Греции они были лысыми и подкладывали под одежду набивку, а в Древнем Риме носили остроконечные шляпы.