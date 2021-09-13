История цирка в фактах и фотографиях

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Что приходит на ум, когда думаешь о цирке? Большинство представляет себе клоунов в диковинном макияже, ходящих по канату гимнастов и огромный купол над необычным круглым зданием. Но ведь это еще не все! Предлагаем вам узнать несколько фактов о происхождении и взглянуть на старинные фотографии, которые наверняка задержат ваш взгляд.
На клоунов все смотрят по-разному: кому-то они кажутся веселыми, а кто-то боится их до дрожи. Но и те, и другие прекрасно знают их макияж, большую обувь и яркие парики. Но, хотя сейчас этот образ является стандартом, клоуны не всегда так одевались. Историки проследили их существование до 2400 г. до н.э., эпохи Пятой династии Египта. Правда, в те времена они были священниками и жрецами. Со временем их внешний вид изменился в сторону более смешного. В Древней Греции они были лысыми и подкладывали под одежду набивку, а в Древнем Риме носили остроконечные шляпы.
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Многие задавались вопросом, почему у людей возникает фобия клоунов. По словам Дэвида Кайзера, директора знаменитого цирка Барнума и Бейли, наиболее очевидным объяснением может быть их внешний вид.
Кайзер объясняет, что у клоунов есть темная сторона, ведь они отражают худшую часть человека. Их юмор связан с человеческими пороками, и это вызывает у людей дискомфорт.
Акробаты обладают способностью принимать совершенно нечеловеческие позы. Они давно стали одной из главных частей цирка, но знаете ли вы, что это искусство насчитывает сотни лет? Современная акробатика берет свое начало от монголов, русских и китайцев, но изображения акробатов можно увидеть в искусстве Древнего Египта, Греции и Рима. В Монголии и Китае этим навыком овладели традиционные буддийские танцоры цам, и их успех стимулировал его распространение в других сферах общества.
Сегодня цирковая акробатика демонстрирует слияние западных и восточных влияний. А еще в ней царит гендерное равенство: раньше акробатические трюки демонстрировали, в основном, женщины, а сейчас в цирковой акробатике мужчин и женщин, пожалуй, примерно поровну.
Чтобы быть помощником метателя ножей, нужно иметь стальные нервы. Человек инстинктивно испытывает дикий страх, когда кто-то бросает в него оружие, поэтому для этой роли нужно много уверенности в своем партнере. Такие представления пользуются успехом у публики, но требуют тренировки и навыков, чтобы каждый раз обеспечивать идеальную силу, вращение и скорость ножа.
Более экстремальная версия этого номера когда-то была известна как «Колесо смерти», и она столь же устрашающа, как следует из названия Мишени завязывали глаза и прикрепляли к вращающемуся колесу, в которое ее партнер метал ножи. Это вызывало восторженные крики аудитории, но человеку на колесе от этого явно было не легче.
Более экстремальная версия этого номера когда-то была известна как «Колесо смерти», и она столь же устрашающа, как следует из названия Мишени завязывали глаза и прикрепляли к вращающемуся колесу, в которое ее партнер метал ножи. Это вызывало восторженные крики аудитории, но человеку на колесе от этого явно было не легче.
Цирковые артисты годами осваивают свое мастерство прежде, чем выйти на манеж. После того, как номер получит право быть показанным на арене, частота тренировок только увеличится. А еще циркачи всегда должны быть готовы к переезду - и вместе с цирком на гастроли, и поближе к новому цирку, где их хотят видеть. .
Кстати, вопреки легендам, платят в цирке не так много - даже в больших шоу вроде "Цирк дю Солей" заработки не поражают воображение, а в небольших провинциальных цирках зарплата циркачей и вовсе ненамного превышает прожиточный минимум.
Самыми известными укротителями животных в истории цирка считаются Зигфрид и Рой. Их шоу в Лас-Вегасе привлекало внимание публики бесстрашным отношением укротителей к тиграм и львам. Их выступление поражало воображение публики, а их многочисленные травмы напоминали о том, насколько опасно выступать с дикими животными.
В начале ХХ века тигры обычно появлялись в цирках, выполняя прыжки через огненные кольца. С ними часто плохо обращались, их держали в маленьких клетках и заставляли работать в течение дня, несмотря на то, что они от природы вели ночной образ жизни. В ответ тигры часто без предупреждения нападали на своих тренеров, что приводило к суровому наказанию.
В начале ХХ века тигры обычно появлялись в цирках, выполняя прыжки через огненные кольца. С ними часто плохо обращались, их держали в маленьких клетках и заставляли работать в течение дня, несмотря на то, что они от природы вели ночной образ жизни. В ответ тигры часто без предупреждения нападали на своих тренеров, что приводило к суровому наказанию.
Нам всегда было интересно, как иллюзионисты могут проглатывать большие предметы, например, мечи. Оказывается, это вовсе не иллюзия, а мускульный трюк, называемый перистальтикой.
Перистальтика - это процесс расслабления 50 пар мышц горла, благодаря чему вы можете перемещать предметы по пищеводу. Большинству артистов требуется много тренировок, чтобы достичь этого результата, поэтому они начинают с менее устрашающих предметов.
Перистальтика - это процесс расслабления 50 пар мышц горла, благодаря чему вы можете перемещать предметы по пищеводу. Большинству артистов требуется много тренировок, чтобы достичь этого результата, поэтому они начинают с менее устрашающих предметов.
Чтобы меч опускался плавно, чаще всего его смазывают растительным маслом. Чем смазывают свой реквизит глотатели змей, даже спросить страшно!
Хотя концепция современного цирка возникла всего несколько веков назад, происхождение этого слова можно проследить до Древнего Рима. Это относилось к зданию, в котором проводились гонки на колесницах, конные шоу, демонстрации дрессированных животных и постановочные бои. Когда пал Древний Рим, артисты отправились на долгие гастроли, устраивая шоу на ярмарках по всей Европе.
Формат, который мы знаем сегодня, приписывают Филиппу Астли, «отцу современного цирка». В 1768 году он организовал конное шоу в амфитеатре в Лондоне. Шоу ждал такой успех, что Астли вскоре расширил его, наняв жонглеров, акробатов, клоуна и канатоходцев.
Формат, который мы знаем сегодня, приписывают Филиппу Астли, «отцу современного цирка». В 1768 году он организовал конное шоу в амфитеатре в Лондоне. Шоу ждал такой успех, что Астли вскоре расширил его, наняв жонглеров, акробатов, клоуна и канатоходцев.
Цирк пробился в Соединенные Штаты в 1800-х годах благодаря успеху первого шапито - "Цирка Пепина и Брешарда." Фурор Пепина и Брешарда побудил других начать свои собственные гастроли, революцию в которых вскоре произвел самый известный человек в индустрии - P.T. Барнум.
Мод Вагнер была воздушной гимнасткой и акробатом в начале 1900-х годов. Ее номер был настолько популярен, что она выступила на Всемирной выставке в Сент-Луисе в 1904 году. Именно там она встретила татуировщика Гаса Вагнера, с которым начала встречаться при одном условии: он научит ее татуировать.
Их роман вызвал у Вагнер страсть к татуировкам, и вскоре она была покрыта искусным искусством. Она оттачивала свои навыки и стала первой женщиной-татуировщиком в США. Ее внешность позволила ей зарабатывать на жизнь после ухода из цирка, поскольку она и ее муж путешествовали по стране, делая татуировки и выступая в водевилях.
Их роман вызвал у Вагнер страсть к татуировкам, и вскоре она была покрыта искусным искусством. Она оттачивала свои навыки и стала первой женщиной-татуировщиком в США. Ее внешность позволила ей зарабатывать на жизнь после ухода из цирка, поскольку она и ее муж путешествовали по стране, делая татуировки и выступая в водевилях.
Сейчас слонов в цирке становится все меньше, а ведь когда-то они были главными героями передвижных представлений. У большинства цирков был хотя бы один слон, и зрители толпами стекались посмотреть на него. По легенде, именно они объединили самую знаменитую пару циркачей, P.T. Барнума и Джеймса Энтони Бейли,. Первоначально они были соперниками, но объединились из-за потребности Бейли в деньгах и потребности Барнума в слоненке.
В те давние времена со слонами в цирках очень плохо обращались. Вместо воды многих поили спиртным для успокоения, их держали в ужасных условиях. Именно в цирках зародилось убеждение, что слоны боятся мышей. Слоны очень нервничали из-за заключения в тесной клетке, но сотрудники цирка полагали, что их нервное поведение связано с обилием грызунов у них под ногами - потому что мыши в буквальном смысле заполоняли все пространство.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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