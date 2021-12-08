На борту крейсера "Бруклин": жизнь моряков на военном корабле, снимки 1896 года

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USS Brooklyn, третий броненосный крейсер ВМС США, был построен в 1896 году и назван в честь известного квартала Нью-Йорка. Это был самый высокий и быстрый крейсер, олицетворявший грацию и мощь американского флота. Великолепные фотографии от Detroit Photographic Company позволяют увидеть, как выглядел корабль изнутри и как выглядела повседневная жизнь моряков на его борту.
При весе более 9000 тонн на "Бруклине" имелось восемь 8-дюймовых орудий, 12 5-дюймовых орудий и четыре 6-фунтовых орудия. Экипаж корабля состоял из 561 рядового и офицера.
У этого крейсера было значительно меньше защиты, чем у его товарища USS New York, что позволило увеличить вооружение. Броневой пояс имел толщину 3 дюйма (76 мм) и глубину 8 футов 6 дюймов (2,59 м), из которых 5 футов (1,5 м) находились ниже ватерлинии. Он защищал только машинные помещения.
У этого крейсера было значительно меньше защиты, чем у его товарища USS New York, что позволило увеличить вооружение. Броневой пояс имел толщину 3 дюйма (76 мм) и глубину 8 футов 6 дюймов (2,59 м), из которых 5 футов (1,5 м) находились ниже ватерлинии. Он защищал только машинные помещения.
Бронепалуба имела толщину 6 дюймов (152 мм) на наклонных сторонах и 3 дюйма (76 мм) на плоской средней части миделя. "Бруклин" должен был быть относительно быстрым на скорости 20 узлов (37 км/ч) и достиг 21,91 узла (40,58 км/ч) на испытаниях.
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После ввода в эксплуатацию первой задачей крейсера "Бруклин" было доставить представителей Соединенных Штатов на празднование Бриллиантового юбилея королевы Великобритании Виктории.
По возвращении "Бруклин" служил в различных местах на Восточном побережье и в Вест-Индии, пока 28 марта 1898 года не был назначен флагманом "Летучей эскадрильи". Два месяца спустя эскадрилья заняла позиции, блокирующие Кубу.
3 июля 1898 года USS Brooklyn стал ключевым судном в битве при Сантьяго, в результате которой Испания потеряла флот в Карибском море. Несмотря на то, что крейсер 20 раз был атакован снарядами, на борту был только один человек убит и один ранен.
После испано-американской войны USS Brooklyn присутствовал на праздновании победы в Нью-Йорке 5 октября 1898 года и на параде в честь адмирала Джорджа Дьюи в сентябре 1899 года.
16 октября 1899 года "Бруклин" отплыл на Филиппины, где стал флагманом азиатской эскадры. Она принимала участие в Экспедиции по оказанию помощи в Северном Китае ("Боксерское (Ихэтуаньское) восстание") в 1900 году.
По возвращении "Бруклин" служил в различных местах на Восточном побережье и в Вест-Индии, пока 28 марта 1898 года не был назначен флагманом "Летучей эскадрильи". Два месяца спустя эскадрилья заняла позиции, блокирующие Кубу.
3 июля 1898 года USS Brooklyn стал ключевым судном в битве при Сантьяго, в результате которой Испания потеряла флот в Карибском море. Несмотря на то, что крейсер 20 раз был атакован снарядами, на борту был только один человек убит и один ранен.
После испано-американской войны USS Brooklyn присутствовал на праздновании победы в Нью-Йорке 5 октября 1898 года и на параде в честь адмирала Джорджа Дьюи в сентябре 1899 года.
16 октября 1899 года "Бруклин" отплыл на Филиппины, где стал флагманом азиатской эскадры. Она принимала участие в Экспедиции по оказанию помощи в Северном Китае ("Боксерское (Ихэтуаньское) восстание") в 1900 году.
В 1902 году крейсер "Бруклин" вернулся на Кубу для церемонии передачи власти от Соединенных Штатов новому кубинскому правительству. Он курсировал в составе Североатлантического флота и Европейской эскадры, став флагманом под управлением контр-адмирала К. Д. Сигсби.
USS Brooklyn был списан 23 июня 1908 года, но в 1914 году введен в эксплуатацию в качестве принимающего корабля на Бостонской военно-морской верфи. Полностью вернувшись в строй в 1915 году, крейсер служил в составе Патруля нейтралитета. В конце того же года его перевели на Азиатскую станцию, где он был флагманом главнокомандующего.
Позже "Бруклин" выполнял различные дипломатические функции, а также был флагманом командира 1-й дивизии Азиатского флота, а затем и командующего эскадрильей эсминцев. Выведен из строя 9 марта 1921 года и продан на металлолом 20 декабря 1921 года.
USS Brooklyn был списан 23 июня 1908 года, но в 1914 году введен в эксплуатацию в качестве принимающего корабля на Бостонской военно-морской верфи. Полностью вернувшись в строй в 1915 году, крейсер служил в составе Патруля нейтралитета. В конце того же года его перевели на Азиатскую станцию, где он был флагманом главнокомандующего.
Позже "Бруклин" выполнял различные дипломатические функции, а также был флагманом командира 1-й дивизии Азиатского флота, а затем и командующего эскадрильей эсминцев. Выведен из строя 9 марта 1921 года и продан на металлолом 20 декабря 1921 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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