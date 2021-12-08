На борту крейсера "Бруклин": жизнь моряков на военном корабле, снимки 1896 года

После ввода в эксплуатацию первой задачей крейсера "Бруклин" было доставить представителей Соединенных Штатов на празднование Бриллиантового юбилея королевы Великобритании Виктории.



По возвращении "Бруклин" служил в различных местах на Восточном побережье и в Вест-Индии, пока 28 марта 1898 года не был назначен флагманом "Летучей эскадрильи". Два месяца спустя эскадрилья заняла позиции, блокирующие Кубу.



3 июля 1898 года USS Brooklyn стал ключевым судном в битве при Сантьяго, в результате которой Испания потеряла флот в Карибском море. Несмотря на то, что крейсер 20 раз был атакован снарядами, на борту был только один человек убит и один ранен.



После испано-американской войны USS Brooklyn присутствовал на праздновании победы в Нью-Йорке 5 октября 1898 года и на параде в честь адмирала Джорджа Дьюи в сентябре 1899 года.



16 октября 1899 года "Бруклин" отплыл на Филиппины, где стал флагманом азиатской эскадры. Она принимала участие в Экспедиции по оказанию помощи в Северном Китае ("Боксерское (Ихэтуаньское) восстание") в 1900 году.