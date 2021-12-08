FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1130 постов • 240 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
На борту крейсера "Бруклин": жизнь моряков на военном корабле, снимки 1896 года

На борту крейсера "Бруклин": жизнь моряков на военном корабле, снимки 1896 года (24 фото)

Автор:
08 декабря 2021 15:36
Сообщество : Исторические факты
Метки: американский флот   архивные фото   архивные фотографии   военный корабль   исторические события   крейсер   познавательно   факты   
595
24
USS Brooklyn, третий броненосный крейсер ВМС США, был построен в 1896 году и назван в честь известного квартала Нью-Йорка. Это был самый высокий и быстрый крейсер, олицетворявший грацию и мощь американского флота. Великолепные фотографии от Detroit Photographic Company позволяют увидеть, как выглядел корабль изнутри и как выглядела повседневная жизнь моряков на его борту.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: американский флот   архивные фото   архивные фотографии   военный корабль   исторические события   крейсер   познавательно   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Позитив Час назад
спасибо за пост !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Какое счастье, что среди нас есть такие люди Какое счастье, что среди нас есть такие люди Факты, узнав которые, вы захотите поскорее их забыть Факты, узнав которые, вы захотите поскорее их забыть Пражский Центральный Социальный Институт и его уникальные столы-лифты с электроприводом Пражский Центральный Социальный Институт и его уникальные столы-лифты с электроприводом 15 исторических фактов, которые позволяют взглянуть на время под другим углом 15 исторических фактов, которые позволяют взглянуть на время под другим углом Антикитерский механизм: как был устроен компьютер, которому 2 тысячи лет Антикитерский механизм: как был устроен компьютер, которому 2 тысячи лет 30 фактов, которые сделают мир интереснее 30 фактов, которые сделают мир интереснее
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

26647



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Таджикского бойца MMA Чоршанбиева депортируют из России
0
136
Таджикского бойца MMA Чоршанбиева депортируют из России
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака
8
87
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака
Набирающие популярность в сообществах
А ведь талантливые люди работают!
0
21
А ведь талантливые люди работают!
Из-за чего может загореться аккумулятор в телефоне или ноутбуке?
0
5
Из-за чего может загореться аккумулятор в телефоне или ноутбуке?
19-летняя Маша Юмашева: запретный роман и гламурная жизнь внучки Ельцина (15 фото)
19-летняя Маша Юмашева: запретный роман и гламурная жизнь внучки Ельцина (15 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное фото!
0
1

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#факты#интересное#дтп#приколы#СССР#новости#позитив#сарказм
#прикол#животные#картинки#автомобили#кино#автомир#Разное#в мире#аварии#прикольные
#фото#ватермарк#подборка#Москва#люди#Россия#история#коты#комментарии#Ynews

На что жалуетесь?

Вернуться