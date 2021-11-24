Невероятные архивные снимки Москвы 1931 года

Американский фотограф Брэнсон ДеКу и ведущий лекций о путешествиях (1892 - 1941) много ездил по миру. В 1931 году он побывал в Москве и сделал множество снимков, которые полностью передают дух той эпохи и сегодня представляют огромную архивную ценность. Изначально слайды были черно-белыми, позже их раскрасили анилиновыми чернилами.

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Театральный проезд в сторону Лубянской площади, Москва, 1931 г. 0 Источник:

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"Лучшее обслуживание - рабочим!", Москва, 1931 г. 0 Источник:

Иностранец в окружении москвичей, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Стоянка у Ленинградского вокзала, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Агитация на Советской (ныне Тверской) площади: "Пятилетний план обеспечивает грандиозный размах социалистического строительства", Москва, 1931 г. 0 Источник:

Биржевая площадь и Блюхеровский переулок, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Центральный детский театр, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Храм Воскресения Христова в Сокольниках, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Демонстрация, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Иностранные фотографы, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Парк Горького, Москва, 1931 г. 0 Источник:

ГУМ, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Извозчик, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Внутри Храма Христа Спасителя, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Колокольня Ивана Великого, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Улица Кузнецкий мост, Москва, 1931 0 Источник:

Моисеевская площадь. Вид на будущую Манежную площадь, Москва 1931 г. 0 Источник:

Часовня Целителя Пантелеймона Афонского, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Фабрика-кухня № 1, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Усачевка, Москва, 1931 г. 0 Источник:

У Китайгородской стены, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Торгсин, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Москва, 1931 г. 0 Источник:

Сухарева башня, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Парк культуры и отдыха им. Горького, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Парк культуры и отдыха им. Горького, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Парк культуры и отдыха им. Горького, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Торгсин, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Москва, 1931 г. 0 Источник:

Вид на Кремль с Большого Москворецкого моста, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Новодевичий монастырь, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Охотный ряд, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Где-то в старом районе Москвы, 1931 г. 0 Источник:

Пятницкая улица, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Очереди на Пятницкой улице, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Клуб завода "Каучук", Москва, 1931 г. 0 Источник:

Красная площадь, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Парк Горького, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Парк Горького, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Клуб Русакова Союза Коммунальников, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Продавец напитков, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Сокольники, Зеленый театр, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Советская площадь, институт Ленина, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Советская площадь, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Киоск "Союзпечати", Москва, 1931 г. 0 Источник:

Станция противопожарной пропаганды, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Страстная площадь, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Благовещенский собор, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Храм Христа Спасителя, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Грановитая палата, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Вид на Москворецкую улицу и Васильевский спуск от Большого Москворецкого моста, 1931 г. 0 Источник:

Владимирские ворота на Лубянской площади, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Воскресенские ворота, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Театральная площадь, Москва, 1931 г. 0 Источник:

ЦУМ, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Триумфальные ворота на площади Тверская застава, Москва, 1931 г. 0 Источник:

Вид на Кремль с Большого каменного моста, Москва, 1931 г. 0 Источник: