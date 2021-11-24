Невероятные архивные снимки Москвы 1931 года

Автор:
24 ноября 2021 15:41
Американский фотограф Брэнсон ДеКу и ведущий лекций о путешествиях (1892 - 1941) много ездил по миру. В 1931 году он побывал в Москве и сделал множество снимков, которые полностью передают дух той эпохи и сегодня представляют огромную архивную ценность. Изначально слайды были черно-белыми, позже их раскрасили анилиновыми чернилами.
Театральный проезд в сторону Лубянской площади, Москва, 1931 г.
"Лучшее обслуживание - рабочим!", Москва, 1931 г.
Иностранец в окружении москвичей, Москва, 1931 г.
Стоянка у Ленинградского вокзала, Москва, 1931 г.
Агитация на Советской (ныне Тверской) площади: "Пятилетний план обеспечивает грандиозный размах социалистического строительства", Москва, 1931 г.
Биржевая площадь и Блюхеровский переулок, Москва, 1931 г.
Центральный детский театр, Москва, 1931 г.
Храм Воскресения Христова в Сокольниках, Москва, 1931 г.
Демонстрация, Москва, 1931 г.
Иностранные фотографы, Москва, 1931 г.
Парк Горького, Москва, 1931 г.
Извозчик, Москва, 1931 г.
Внутри Храма Христа Спасителя, Москва, 1931 г.
Колокольня Ивана Великого, Москва, 1931 г.
Улица Кузнецкий мост, Москва, 1931
Моисеевская площадь. Вид на будущую Манежную площадь, Москва 1931 г.
Часовня Целителя Пантелеймона Афонского, Москва, 1931 г.
Фабрика-кухня № 1, Москва, 1931 г.
Усачевка, Москва, 1931 г.
У Китайгородской стены, Москва, 1931 г.
Сухарева башня, Москва, 1931 г.
Парк культуры и отдыха им. Горького, Москва, 1931 г.
Парк культуры и отдыха им. Горького, Москва, 1931 г.
Парк культуры и отдыха им. Горького, Москва, 1931 г.
Вид на Кремль с Большого Москворецкого моста, Москва, 1931 г.
Новодевичий монастырь, Москва, 1931 г.
Охотный ряд, Москва, 1931 г.
Где-то в старом районе Москвы, 1931 г.
Пятницкая улица, Москва, 1931 г.
Очереди на Пятницкой улице, Москва, 1931 г.
Клуб завода "Каучук", Москва, 1931 г.
Красная площадь, Москва, 1931 г.
Парк Горького, Москва, 1931 г.
Парк Горького, Москва, 1931 г.
Клуб Русакова Союза Коммунальников, Москва, 1931 г.
Продавец напитков, Москва, 1931 г.
Сокольники, Зеленый театр, Москва, 1931 г.
Советская площадь, институт Ленина, Москва, 1931 г.
Советская площадь, Москва, 1931 г.
Киоск "Союзпечати", Москва, 1931 г.
Станция противопожарной пропаганды, Москва, 1931 г.
Страстная площадь, Москва, 1931 г.
Благовещенский собор, Москва, 1931 г.
Храм Христа Спасителя, Москва, 1931 г.
Грановитая палата, Москва, 1931 г.
Вид на Москворецкую улицу и Васильевский спуск от Большого Москворецкого моста, 1931 г.
Владимирские ворота на Лубянской площади, Москва, 1931 г.
Воскресенские ворота, Москва, 1931 г.
Театральная площадь, Москва, 1931 г.
Триумфальные ворота на площади Тверская застава, Москва, 1931 г.
Вид на Кремль с Большого каменного моста, Москва, 1931 г.
Вид на Кремль с Большого Москворецкого моста, Москва, 1931 г.
Источник:
— переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми: