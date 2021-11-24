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Невероятные архивные снимки Москвы 1931 года

Невероятные архивные снимки Москвы 1931 года (59 фото)

Автор:
24 ноября 2021 15:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: 1931 год   30-е годы   Москва и москвичи   архивные кадры   архивные фотографии   старая москва   старые снимки   старые снимки в цвете   
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59
Американский фотограф Брэнсон ДеКу и ведущий лекций о путешествиях (1892 - 1941) много ездил по миру. В 1931 году он побывал в Москве и сделал множество снимков, которые полностью передают дух той эпохи и сегодня представляют огромную архивную ценность. Изначально слайды были черно-белыми, позже их раскрасили анилиновыми чернилами.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1931 год   30-е годы   Москва и москвичи   архивные кадры   архивные фотографии   старая москва   старые снимки   старые снимки в цвете   
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an 2 часа назад
Обратите внимание на дроги, вот вам качество и без асфальта
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8k
Garpia121 36 минут назад
Где то там моя бабушка молодая.
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37k
Андрей Час назад
Обратите внимание как много трамвайных путей. Пути есть там, где сейчас их уже нет.
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