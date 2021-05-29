Новый дирижабль покажет авиапассажирам небо в алмазах

На концепт-изображениях мы видим удобные кресла с мягкими подушками, далеко разнесенные друг от друга, чтобы каждый пассажир мог без проблем встать и выйти в проход, никого не тревожа. Но главная фишка дирижабля - борт с окнами во всю стену, из которых всем без исключения пассажирам открывается потрясающий вид, на мир с высоты.