Новый дирижабль покажет авиапассажирам небо в алмазах

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Авиастроители все активнее обращаются к экологически чистым воздушным транспортным средствам. Недавно британская компания Hybrid Air Vehicles представила концепт инновационного дирижабля Airlander 10. Самое большое в мире воздушное транспортное средство обеспечит максимум комфорта пассажирам, обещают создатели. А панорамные окна позволят любоваться миром с высоты во время полета.
Британская компания Hybrid Air Vehicles представила концепт внешнего вида и интерьера самого большого воздушного судна в мире - дирижабля Airlander 10. Мягкие кресла, просторное размещение не менее чем сотни пассажиров и панорамные окна по мнению создателей, обеспечат максимум комфорта путешественникам.
Просторный дирижабль, длина которого почти вдвое больше среднего пассажирского самолета, предлагает больше удобств во время полета, чем привыкли большинство пассажиров современных авиакомпаний.
Просторный дирижабль, длина которого почти вдвое больше среднего пассажирского самолета, предлагает больше удобств во время полета, чем привыкли большинство пассажиров современных авиакомпаний.
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На концепт-изображениях мы видим удобные кресла с мягкими подушками, далеко разнесенные друг от друга, чтобы каждый пассажир мог без проблем встать и выйти в проход, никого не тревожа. Но главная фишка дирижабля - борт с окнами во всю стену, из которых всем без исключения пассажирам открывается потрясающий вид, на мир с высоты.
Ранее компания уже представляла Airlander-10 в люксовой конфигурации, на которой, как предполагается, состоятельные путешественники будут совершать туристические вояжи над Арктикой. Цена билета в такое путешествие предполагается на уровне $70 тысяч. Теперь же компания показала стандартный вариант пассажирского дирижабля, который предполагается использовать на обычных ближнемагистральных пассажирских маршрутах.
Как заявляют авторы концепции, гигантский дирижабль длиной 91 метр будет воплощен в реальность и готов к использованию в авиаперевозках к 2025 году.
Джордж Лэнд, директор по коммерческому развитию компании Hybrid Air Vehicles, представляя дирижабль, заявил: "На протяжении многих десятилетий перелет из пункта А в пункт Б означал необходимость сидеть в металлической трубе с крошечными окнами. Это было необходимо, но не всегда приятно. Путешествие на Airlander приятно и может быть удовольствием само по себе".
По словам Лэнда, Airlander будет выпускаться в двух конфигурациях - гибридно-электрической и полностью электрической конфигурациях, что, как заявил представитель компании, соответствует "нашему видению будущего без углеводородов".
Предполагается, что в год будет производиться порядка 12 дирижаблей Airlander 10 с вместимостью до 100 пассажиров. В 2025 году будет выпущена гибридно-электрическая конфигурация летательного аппарата, объем выбросов у которой будет на 90% меньше, чем у обычных самолетов, выполняющих аналогичные полеты. А к 2030 году дирижабль появится на рынке в полностью электрической конфигурации.
По словам производителя, дирижабль с дальностью полета до 900 километров "идеально подходит для междугородних пассажирских перевозок" по таким маршрутам, как Ливерпуль - Белфаст или Сиэтл - Ванкувер. В концептуальном дизайне кабины учтено множество практических соображений, уверяют разработчики, так что она не только практична, но и фактически готова к началу производства.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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