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Новый дирижабль покажет авиапассажирам небо в алмазах

Новый дирижабль покажет авиапассажирам небо в алмазах (9 фото)

Автор:
29 мая 2021 09:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Airlander 10   ynews   британия   воздухоплавание   дирижабль   новоси   потрясающе   техника   
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Авиастроители все активнее обращаются к экологически чистым воздушным транспортным средствам. Недавно британская компания Hybrid Air Vehicles представила концепт инновационного дирижабля Airlander 10. Самое большое в мире воздушное транспортное средство обеспечит максимум комфорта пассажирам, обещают создатели. А панорамные окна позволят любоваться миром с высоты во время полета.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Airlander 10   ynews   британия   воздухоплавание   дирижабль   новоси   потрясающе   техника   
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9  комментариев
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428
Вениамин Час назад
Катастрофу дирижабля «Гинденбург» подзабыли?
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Кирилл 17 минут назад
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38
Лучший Друг Полчаса назад
А против ветра у него какая скорость?
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2k
Mellivora Полчаса назад
А билетером там Индиана?))
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10k
Bill 54 минуты назад
Бриты в своем репертуаре - даже картинку правильно нарисовать не могут.
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38
Лучший Друг Bill Полчаса назад
На 1 фото концепт будущего салона, на 2 фото - летающий прототип, а не пассажирский лайнер
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4k
livaneth Час назад
Венец дирижаблестроения - Гинденбург - имел максимальную скорость 135 км/ч при мощности 3500 л/с.
Самолет Ил-14 при такой же мощности - крейсерскую 350. Максимальную больше 400.
Не получится из Airlander 10 рейсового лайнера - максимум аттракцион для туристов - покатать над городом.
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Лучший Друг livaneth Полчаса назад
Видел, как быстро летает шарик, когда у него сзади узелок развязывают?
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