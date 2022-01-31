Московский вуз и СК изучают ролик, в котором чернокожим студентам дарят бананы

Следственный комитет увидел в действиях москвичей признаки уголовного преступления. А вы видите?
Неподалёку от «Московского государственного строительного университета» (НИУ МГСУ) несколько подростков нашли себе весёлое
расистское развлечение. Подкарауливая студентов-негров, они дарили им бананы, закидывали снежками и всячески оскорбляли, пытаясь разозлить «обезьян». В большинстве случаев им это удавалось - судя по видео, русский мат африканцы усвоили на пятёрку с плюсом.
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Школьники, разумеется, выложили видео со своими подвигами в соцсети. И сразу же попали под проверку Следственного комитета, который усмотрел в действиях недорослей признаки унижения достоинства человека по признакам расы. Руководство НИУ МГСУ, в свою очередь, инициировало свою проверку. Сейчас личности шутников пытаются установить, просматривая записи с камер наружного наблюдения. О возбуждении уголовного дела пока речи не идет.
«Служба безопасности НИУ МГСУ проводит расследование этого инцидента. Записи камер видеонаблюдения показывают, что предполагаемые авторы видеоролика вошли на территорию университета через главный вход со стороны Ярославского шоссе и покинули территорию тем же путем.
Многолетняя практика международного сотрудничества НИУ МГСУ и бесконфликтное проживание студентов-иностранцев в общежитиях университета подтверждают отсутствие межнационального напряжения в нашем вузе», - сообщил пресс-секретарь вуза Алексей Куликов.
Большинство «русских» негров (к счастью или сожалению) уже привыкли к постоянным подтруниваниям и относятся к этому с иронией
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Подари банан негру - расизм и уголовка? Хм, я что-то упустил в этой жизни?
Мне кажется, что большие расисты те, кто сам видит в этом расизм.
другое дело что это не оскорбление. а запрещать человеку говорить то что он видит - это фашизм. при том чистой воды.
тут бред в том что почему то некоторые люди запрещают другим людям говорить то что те видят.
т.е. заставляют искажать реальность. воздействуют на них,насильно меняют восприятие реальности. навязывают что-либо против воли,против естества. эти "антирасистские"правила - фашизм.
Я когда заголовок прочитал, подумал, что просто группа умников раздает бананы неграм и не понял за что их ск хочет наказать, а когда посмотрел видео, получил совсем другое мнение. Знаете, шутки бывают разные, в данном случае тупые насмешки. С СК согласен!
Вопрос спорный.....
Зачем издеватса над неграми ? Они на Вас когданибуд нападали ? Жгли у Вас деревни ? Убивали людей ? Зачем от нормалних людей делат врагов ? Раз ети люди пришли к Вам учитса значит они не хотят продават наркотики и заниматса грабежом.Где ви видели Негра с университетским образованием которий продаёт наркотики ? Кроме того ети хулигани скорее всего являютса либералами и я сомневаюс что ето задание они получили от своих кураторов .А что касаетса расизма, пол мира Вас сщитает хуже негров .Западная пропаганда над етим работает уже 77 лет . Зачем Вам равнятса с западом ? Ви всегда били людми .Яб даже сказал Ви особеная цивилизация на планете Земля . Не позволте таким ублюдкам позорит Вас .
посмеяться над тем что негр похож на обезьяну? и че тут такого. ну похож и что? разве это кто-то отрицает?
я похож на огра - но когда мне это говорят я смеюсь вместе) за снежок в голову - я б этим придуркам дал лещей, а за банан - ну или спасибо сказал или отказался,но скорее бы взял.
Другим неповадно будет.
Может тогда в какую-нибудь спец. школу или спец.ПТУ.
Главное, чтоб подростки понимали, что ничего смешного в этом нет и за такие проказы следует наказание.