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Московский вуз и СК изучают ролик, в котором чернокожим студентам дарят бананы

Московский вуз и СК изучают ролик, в котором чернокожим студентам дарят бананы (1 фото + 2 видео)

Автор:
31 января 2022 12:19
Сообщество : Жить в России
Метки: африканцы   бананы   видео   розыгрыш   студенты   
1614
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Следственный комитет увидел в действиях москвичей признаки уголовного преступления. А вы видите?

Неподалёку от «Московского государственного строительного университета» (НИУ МГСУ) несколько подростков нашли себе весёлое расистское развлечение. Подкарауливая студентов-негров, они дарили им бананы, закидывали снежками и всячески оскорбляли, пытаясь разозлить «обезьян». В большинстве случаев им это удавалось - судя по видео, русский мат африканцы усвоили на пятёрку с плюсом.

Школьники, разумеется, выложили видео со своими подвигами в соцсети. И сразу же попали под проверку Следственного комитета, который усмотрел в действиях недорослей признаки унижения достоинства человека по признакам расы. Руководство НИУ МГСУ, в свою очередь, инициировало свою проверку. Сейчас личности шутников пытаются установить, просматривая записи с камер наружного наблюдения. О возбуждении уголовного дела пока речи не идет.


«Служба безопасности НИУ МГСУ проводит расследование этого инцидента. Записи камер видеонаблюдения показывают, что предполагаемые авторы видеоролика вошли на территорию университета через главный вход со стороны Ярославского шоссе и покинули территорию тем же путем.


Многолетняя практика международного сотрудничества НИУ МГСУ и бесконфликтное проживание студентов-иностранцев в общежитиях университета подтверждают отсутствие межнационального напряжения в нашем вузе», - сообщил пресс-секретарь вуза Алексей Куликов.

Источник:

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Метки: африканцы   бананы   видео   розыгрыш   студенты   
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6k
Максим 2 часа назад
Подари банан белому или азиату? Источник кальция, польза для сердца, отличный перекус.
Подари банан негру - расизм и уголовка? Хм, я что-то упустил в этой жизни?
Мне кажется, что большие расисты те, кто сам видит в этом расизм.
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717
Hallo FreeSpace Полчаса назад
не тому их в школе учат ...
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154
Liberman 37 минут назад
так, если негры похожи на обезьяну(объективно, даже алгоритмы гугла путали раньше). почему нельзя сказать ему это. мне говорят что я похож на огра. и че? я ж не ною по этому поводу, а тоже могу поржать с этого.
другое дело что это не оскорбление. а запрещать человеку говорить то что он видит - это фашизм. при том чистой воды.
тут бред в том что почему то некоторые люди запрещают другим людям говорить то что те видят.
т.е. заставляют искажать реальность. воздействуют на них,насильно меняют восприятие реальности. навязывают что-либо против воли,против естества. эти "антирасистские"правила - фашизм.
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9k
Сергей Попов 39 минут назад
Ну раздача еды не может являться преступлением. А вот словесные оскорбления - это уже должно быть наказуемо.
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258
Stes 42 минуты назад
Дебилы малолетние. Да еще и ссыкуны
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10k
☾ Атеист ☽ 43 минуты назад
Однозначно наказать дураков!
Я когда заголовок прочитал, подумал, что просто группа умников раздает бананы неграм и не понял за что их ск хочет наказать, а когда посмотрел видео, получил совсем другое мнение. Знаете, шутки бывают разные, в данном случае тупые насмешки. С СК согласен!
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250
zz 47 минут назад
Меньше надо обращать внимания на всякую херню. Мир уже превратился в "мир обиженных". Если какой то негр обиделся -пусть жалуется в индивидуальном порядке- найдет следственный комитет, напишет жалобу, напишет объяснительную. Ну хотя бы язык будет лучше знать. Почему эту компанию проводит следственный комитет? Больше заняться нечем? Что местного участка полиции недостаточно? Может СК лучше заняться подонками которые оскорбляют президента(везде, в том числе и на фишках)? И вот если будет хоть одно разбирательство, тогда и проблемами негров заняться, но не в России, а в США(там все проблемы). А для России это не должно быть проблемой.
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17k
ЦСКА 48 минут назад
"Заслуживают ли подростки наказания (в том числе уголовного по ст. 282 УК), или это просто невинная шалость?"
Вопрос спорный.....

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9k
MihailoSerbiya 48 минут назад
Обезательно наказат . Сурово и чтоб в всех СМИ расказали об етом наказании. Ети молодие хулигани позорят Вашу страну .Какие последствия могут бит из етого ? Завтра ети негри в своих странах станут руководителями и если у их будет возможност вибират они не захотят покупат россиские продукти например . Другое...
Зачем издеватса над неграми ? Они на Вас когданибуд нападали ? Жгли у Вас деревни ? Убивали людей ? Зачем от нормалних людей делат врагов ? Раз ети люди пришли к Вам учитса значит они не хотят продават наркотики и заниматса грабежом.Где ви видели Негра с университетским образованием которий продаёт наркотики ? Кроме того ети хулигани скорее всего являютса либералами и я сомневаюс что ето задание они получили от своих кураторов .А что касаетса расизма, пол мира Вас сщитает хуже негров .Западная пропаганда над етим работает уже 77 лет . Зачем Вам равнятса с западом ? Ви всегда били людми .Яб даже сказал Ви особеная цивилизация на планете Земля . Не позволте таким ублюдкам позорит Вас .
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154
Liberman MihailoSerbiya Полчаса назад
ты не понимаешь. ненависти к неграм нет. мы сами в большинстве случаев были рабами до 1861-года.
посмеяться над тем что негр похож на обезьяну? и че тут такого. ну похож и что? разве это кто-то отрицает?
я похож на огра - но когда мне это говорят я смеюсь вместе) за снежок в голову - я б этим придуркам дал лещей, а за банан - ну или спасибо сказал или отказался,но скорее бы взял.
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90k
сапер Водичка 56 минут назад
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1k
Fiverknot Час назад
Че такие смелые к кавказцам не подошли пошутить?
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4k
Дмитрий Час назад
Ремня они заслуживают. А лучше розги! Напомнить им как обучались студенты в стародавние времена.
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1k
Вадим Курбатов Час назад
Там одна обезьяна расправой угрожала, а это, как мне кажется, посерьёзнее чем невинный подарок. А студенты (или школьники, кто они там) просто подкормить решили, знают же, что в Африке голодно. Когда нас амеры кормили ножками Буша, никто же их не обвинял в расизме!?
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3k
Dmitrii Ivanov Час назад
А ведь могли бы и так.
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13k
Михалыч Час назад
Если мне подарят водку, я не обижусь. Хоть и не пью.
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1k
Максим Максимов Час назад
Раздача бананов - это благотворительная акция. Помогает же Россия другим странам, почему же в России люди не могут помочь чернокожим? Может им кушать нечего?
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4k
fin4all 2 часа назад
Подростки уголовного нет. А их родители, да.
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b1r1da 2 часа назад
Понаедут обезьяны! Еще и бананами их кормить нельзя.
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