Московский вуз и СК изучают ролик, в котором чернокожим студентам дарят бананы

Школьники, разумеется, выложили видео со своими подвигами в соцсети. И сразу же попали под проверку Следственного комитета, который усмотрел в действиях недорослей признаки унижения достоинства человека по признакам расы. Руководство НИУ МГСУ, в свою очередь, инициировало свою проверку. Сейчас личности шутников пытаются установить, просматривая записи с камер наружного наблюдения. О возбуждении уголовного дела пока речи не идет.





«Служба безопасности НИУ МГСУ проводит расследование этого инцидента. Записи камер видеонаблюдения показывают, что предполагаемые авторы видеоролика вошли на территорию университета через главный вход со стороны Ярославского шоссе и покинули территорию тем же путем.





Многолетняя практика международного сотрудничества НИУ МГСУ и бесконфликтное проживание студентов-иностранцев в общежитиях университета подтверждают отсутствие межнационального напряжения в нашем вузе», - сообщил пресс-секретарь вуза Алексей Куликов.