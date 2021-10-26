Шестерых студентов Высшей школы "Останкино" отчисляют за лайк в Инстаграме

Студентка Высшей школы Алиса Тимченко рассказала об этой истории. По словам девушки, она поставила лайк на комментарий, в котором критиковалось решение школы приостановить занятия. При этом, стоимость обучения в заведении составляет 352 тыс рублей за 15 месяцев (или 22 тыс рублей в месяц). По словам девушки, по плану должно быть 12 занятий в месяц, но по факту их бывает 9-10, а то и меньше, и перерасчета оплаты не делается.