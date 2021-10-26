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Шестерых студентов Высшей школы "Останкино" отчисляют за лайк в Инстаграме

Шестерых студентов Высшей школы "Останкино" отчисляют за лайк в Инстаграме (4 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2021 11:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   критика   лайк   останкино   соцсети   студенты   учеба   
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Студенты отметились под сообщением с критикой учебного заведения и получили "волчий билет."

Студентка Высшей школы Алиса Тимченко рассказала об этой истории. По словам девушки, она поставила лайк на комментарий, в котором критиковалось решение школы приостановить занятия. При этом, стоимость обучения в заведении составляет 352 тыс рублей за 15 месяцев (или 22 тыс рублей в месяц). По словам девушки, по плану должно быть 12 занятий в месяц, но по факту их бывает 9-10, а то и меньше, и перерасчета оплаты не делается.



Руководство заведения после поста решило, что такие критиканы им не нужны.


Администратор аккаунта в Инстаграм этого учебного заведения в личном сообщении рассказал о причине, по которой Алину и других студентов, также поставивших лайки, не пускают на учебу.


Руководитель мастерской факультета режиссуры МИТРО и Высших режиссерских курсов «Высшей школы «Останкино» Дмитрий Астрахан рассказал, что не в курсе этой истории, и считает отчисление за лайк студента, который платит деньги за учебу, нонсенсом. Руководство Высшей школы "Останкино" пока ситуацию не прокомментировало.

Источник:

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Метки: Ynews   видео   критика   лайк   останкино   соцсети   студенты   учеба   
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19  комментариев
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3k
V2.Smirnov Час назад
А в суд обращаться уже не модно что-ли?
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6k
Николай Полминуты назад
А как вы хотели, лайки стали авлютой а за бабки давно уже сажают так что не нужно щас плакать, сами цену этой валюте набили...
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5k
Артем Кощеев 52 секунды назад
Дмитрий Астрахан рассказал, что не в курсе этой истории, и считает отчисление за лайк студента, который платит деньги за учебу, нонсенсом

Действительно, так можно отчислять только бюджетников
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41k
Соломей 15 минут назад
какой то неизвестный гадюшник рекламируют, ещё и попытка на этом хайпануть...
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9k
ScorpionDS 23 минуты назад
Собственно это даже не критика была, а вопрос, почему "школа" не предоставляет услуги в полном объеме, если студенты не сдадут несколько курсовых скорее всего их отчислят, а тут "школа" не выполняет академические часы.

То что придали это огласке правильно, это как с интернет магазинами или другими услугами, можно долго ходить по различным инстанциям, но эффективнее всего работает, когда об этом говоришь публично, так как страдает репутация. Конечно, если говорить о реальных косяках со стороны того кто предоставляет услуги.
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47k
Albert GER 23 минуты назад
ничего не понятно.
понял одно - девочку не пустили в здание изза их правил.
но она хотела...

решение - пацаны, вдуйте ей пару раз(такто тёлка ибабельна) она и заткнёццо))
можно и всех вшестером
проблема решена.
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45k
zloykoyot Полчаса назад
Да уж плять, ВУЗ почётный.
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2k
alex5450 48 минут назад
Дело в том, что людей готовят в журналисты, радиоведущие. А что это значит? Это значит, что нужно вырабатывать с молоду профессиональные качества:

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836
Бич Бичовский 49 минут назад
Дружно идем в прокуратуру, катаем заявы. Если вас кидают на деньги, да еще и максимально по хамски, нефиг унижаться и обивать пороги тех, кто так поступает с вами. Пускай органы проводят проверку и разбираются с этим. А то совсем о.уели там, не исполняют надлежащим образом то, за что им деньги платят, так еще и выгоняют не то, что за критику, а за какие то лайки где то там.
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13k
Jearom 54 минуты назад
страдания богатых стране непонятны.
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