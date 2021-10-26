Шестерых студентов Высшей школы "Останкино" отчисляют за лайк в Инстаграме

Студенты отметились под сообщением с критикой учебного заведения и получили "волчий билет."
Студентка Высшей школы Алиса Тимченко рассказала об этой истории. По словам девушки, она поставила лайк на комментарий, в котором критиковалось решение школы приостановить занятия. При этом, стоимость обучения в заведении составляет 352 тыс рублей за 15 месяцев (или 22 тыс рублей в месяц). По словам девушки, по плану должно быть 12 занятий в месяц, но по факту их бывает 9-10, а то и меньше, и перерасчета оплаты не делается.
Руководство заведения после поста решило, что такие критиканы им не нужны.
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Администратор аккаунта в Инстаграм этого учебного заведения в личном сообщении рассказал о причине, по которой Алину и других студентов, также поставивших лайки, не пускают на учебу.
Руководитель мастерской факультета режиссуры МИТРО и Высших режиссерских курсов «Высшей школы «Останкино» Дмитрий Астрахан рассказал, что не в курсе этой истории, и считает отчисление за лайк студента, который платит деньги за учебу, нонсенсом. Руководство Высшей школы "Останкино" пока ситуацию не прокомментировало.
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Действительно, так можно отчислять только бюджетников
То что придали это огласке правильно, это как с интернет магазинами или другими услугами, можно долго ходить по различным инстанциям, но эффективнее всего работает, когда об этом говоришь публично, так как страдает репутация. Конечно, если говорить о реальных косяках со стороны того кто предоставляет услуги.
понял одно - девочку не пустили в здание изза их правил.
но она хотела...
решение - пацаны, вдуйте ей пару раз(такто тёлка ибабельна) она и заткнёццо))
можно и всех вшестером
проблема решена.