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"Люди второго сорта": преподаватель Плехановки - о непривитых студентах

"Люди второго сорта": преподаватель Плехановки - о непривитых студентах (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 ноября 2021 19:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ВУЗ   Вакцинация   Плехановка   РЭУ   видео   люди второго сорта   мнение   студенты   
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Кандидат педагогических наук Елена Данилина во время дистанционного вебинара пояснила свою позицию относительно привитых и непривитых студентов. "Без обид," - подытожила мадам педагог, сообщив, что не собирается потворствовать прихотям тех, кто по каким-то причинам до сих пор вакцинировался.

Студенты РЭУ им. Плеханова, общаясь с педагогом в онлайн-формате, выяснили главное: если ты не привит - считай себя человеком "второго сорта". Педагог английского языка Елена Данилина предупредила, что на таких учащихся будет обращать внимание в последнюю очередь. Не имеет значение, по каким причинам студент не прошел вакцинацию. Не появился в аудитории - пеняй на себя.


Студенты обратились в деканат с просьбой объяснить позицию преподавателя - там пообещали разобраться, однако посоветовали травлю педагогу не устраивать. Подумаешь, поделила людей на существ первого и второго сорта!


В соцсетях отнеслись к словам педагога по-разному:

Ну, а чему, собственно, удивляться, если эта педагог не единственная, кто считает невакцинированных "людьми второго сорта"? Совсем недавно Михаил Леонтьев поделился на этот счет своими соображениями, сравнив противников прививок со стадом баранов. Через сутки, правда, извинился, заметив, что это его личное мнение, высказывать которое в прямом эфире было неправильно. Интересно, извинится ли преподаватель? Как считаете, уважаемые фишкяне?

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Метки: ВУЗ   Вакцинация   Плехановка   РЭУ   видео   люди второго сорта   мнение   студенты   
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81k
Броненосец Потелкам Час назад
Поддерживаю преподавателя ОБЕИМИ РУКАМИ
ИЗ-ЗА ВАС, НЕПРИВИТЫЕ-НЕПЕРЕБОЛЕВШИЕ-БЕЗ МЕДОТВОДА, ВВОДЯТ QR-КОДЫ
ИЗ-ЗА ВАС ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ИМЕННО НЕПРИВИТЫЕ ДАЮТ ОСНОВНУЮ МАССУ ТЯЖЕЛЫХ, И 200-Х
Ну вот скуяли я буду "входить в положение" ?????
Я всю семью пинками погнал, всех привил
И недавно первого одноклассника похоронил, умника, антипрививочника....
2 детей оставил, и жену без работы....молодец
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4k
Slv01 51 секунду назад
я о разделении людей на 1 и второй сорт сказал еще 25 октября, когда знакомому антиваксеру не продали кофе без прививки...
а вот самое интересное, что прививку можно сделать бесплатно и без проблем и перейти в первый сорт... НЕ ХОТЯТ!!!
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18k
KOSTELLO 10 минут назад
А чего так порвало пуканы антипрививочников?
Т.е. называть привитых всякими нехорошими словами можно (причем слова эти покруче того что препод сказала), а сами такие прям нежные.
Каждый человек имеет право на свое мнение, так что жрите на здоровье….
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2k
Voland Полчаса назад
Препод - дура.

И вот я что-то никак не могу понять одно: вот человек А привился, а Б - нет. И, допустим, эти два человека встретились в реале. Что должно быть, если следовать законам логики: А не должен боятся непривитого, так как он защищен вакциной, а непривитому должно быть пофигу на привитого (не важно как он для себя эту идею сформировал)! А еще есть третья группа: они, может, и хотят привиться, а низя: для них это действие может совсем печально кончиться. Ну вот у меня постоянные головные боли, варикоз и подозрение на рассеяный склероз - врач сказал, что не стоит делать. Мне его ослушаться и топать вакцинироваться? А если она усугубит мои бяки (а такое очень даже возможно!), то кто мне компенсирует последствия? Введите, блин, компенсацию за последствия (ну там 5-10 лямов рубликов, например) и тогда уже вакцинируйте всех подряд!
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336
Максим Максимов 46 минут назад
Ну вот вам фильм "Кин-Дза-Дза" в реалиях.... Пацаки, чатлане, эцилопы.... Скоро дойдут до "цветовой дифференциации штанов"
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4k
tamin 55 минут назад
Ну так это правда. В чем сырбор? Антиваксеры недовольны?
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336
Максим Максимов tamin 44 минуты назад
в чём сыр-бор? А в том, что небезызвестный артист Гаркалин, будучи ЧЕТЫРЕЖДЫ ПРИВИТЫМ, отдал богу душу.
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24
Golos Максим Максимов 15 минут назад
Почему четырежды? Это ты сказал что бы усилить эффект своих слов? Пиши 24х-..жды. чего мелочишься. У тебя наверно и справка есть заверенная о количестве прививок?
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14
александр полин 55 минут назад
Почему от непривитых никакого негатива нет,а от привитых негатив, что вместе с прививкой и мозги забрали,а как же право выбора,или как в той притче: И пришли 9 больных к здоровому и сказали ,что он болен ,то поверил здоровый , что он не такой как они и заболел тоже.
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48k
doker 59 минут назад
Ох, ну почему все только ОБЪЯСНЯЮТ и объясняют!
Вот умер человек, известный артист. Был бы неизвестный, промолчали бы. Но Гаркалина "вся страна знает". Почему трижды привитый умер?
"- Щас объясним!" - во всех СМИ.


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24
Golos Час назад
Привитые считают баранами и придурками безмозглыми непривитых, непривитые так считают привитых, но с подачи либерастни сюда еще и политику приплетают(типа власти виноваты, тотальный контроль и т.д.). Но по сути являются врагами нации, но не понимают-потому как бараны.
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21k
pssst Час назад
Вакцинированные такие злые, потому что понимают, бараны в этой ситуации - они. И чем больше вводится бустеров и дольше масочный режим - тем данный факт очевиднее.
Напомню, именно так выглядит болеющий суперзаразной корью ребенок на осмотре у привитого от кори доктора:
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46k
zloykoyot Час назад
Просто бздец. У людей вместо мозга жижа из сортира. Оскорбились они плять. Я лично знаю троих, кто переболел. Им тоже было смешно и говорили что всё это херня. Один из них не скажет уже ничего и никогда. Да и переболевшие тоже что-то хихикать перестали.
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10k
Star Link Час назад
А что она не так сказала? Не прививайтесь, но и ходите по другим дорогам.
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852
Гремлин Час назад
Это - паспорт здоровья, Германия, 30-е прошлого века.
Он был вместе с паспортом подтверждения принадлежности арийского происхождения. Этот паспорт был необходим для доступа в музеи, общественные здания, театры, школы, рабочие места и давал право свободного передвижения.
Тогда тоже многие верили или... подчинялись потому, что были напуганы...
Закончился тот порядок, напомню - Нюрнбергским судом и всемирным осуждением.

Ситуация повторяется до тех пор, пока из нее не извлекут урок.

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13k
aalexey3 Час назад
Обыкновенный фашизм! И вот за это погиб мой дед?
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396
Pterocactus zloykoyot 53 минуты назад
Пусь государство ВЕРНЁТ ВСЕ ОТЖАТЫЕ на НАЛОГИ ДЕНЬГИ, тогда и будем говорить о платном или бесплатном лечении.
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10k
Kostick 2 часа назад
одно весьма любопытно, как в африку какую поехать, так те прививки ставят аж на бегом. уплочено же за поездку. и никто не устраивает истерик. так, чстфксмс -)
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618
BHU1004 2 часа назад
"...кто по каким-то причинам до сих пор вакцинировался."
Чего-то тут НЕ хватает.
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Как всё интересно. Фашисты когда-то, тоже счииали себя людьми первого сорта, надеюсь история снова всё расставит по своим местами. Вчера нашёл на солянка интересную статью почитайте, может быть задумаетесь.

https://newizv.ru/news/world/23-08-2021/vrach-vladimir-zelenko-izlechivshiy-trampa-ot-koronavirusa-vystupil-protiv-vaktsinatsiihttps://newizv.ru/news/world/23-08-2021/vrach-vladimir-zelenko-izlechivshiy-trampa-ot-koronavirusa-vystupil-protiv-vaktsinatsii
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