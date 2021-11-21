"Люди второго сорта": преподаватель Плехановки - о непривитых студентах

Ну, а чему, собственно, удивляться, если эта педагог не единственная, кто считает невакцинированных "людьми второго сорта"? Совсем недавно Михаил Леонтьев поделился на этот счет своими соображениями, сравнив противников прививок со стадом баранов. Через сутки, правда, извинился, заметив, что это его личное мнение, высказывать которое в прямом эфире было неправильно. Интересно, извинится ли преподаватель? Как считаете, уважаемые фишкяне?