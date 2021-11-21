"Люди второго сорта": преподаватель Плехановки - о непривитых студентах

Кандидат педагогических наук Елена Данилина во время дистанционного вебинара пояснила свою позицию относительно привитых и непривитых студентов. "Без обид," - подытожила мадам педагог, сообщив, что не собирается потворствовать прихотям тех, кто по каким-то причинам до сих пор вакцинировался.
Студенты РЭУ им. Плеханова, общаясь с педагогом в онлайн-формате, выяснили главное: если ты не привит - считай себя человеком "второго сорта". Педагог английского языка Елена Данилина предупредила, что на таких учащихся будет обращать внимание в последнюю очередь. Не имеет значение, по каким причинам студент не прошел вакцинацию. Не появился в аудитории - пеняй на себя.
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Студенты обратились в деканат с просьбой объяснить позицию преподавателя - там пообещали разобраться, однако посоветовали травлю педагогу не устраивать. Подумаешь, поделила людей на существ первого и второго сорта!
В соцсетях отнеслись к словам педагога по-разному:
Ну, а чему, собственно, удивляться, если эта педагог не единственная, кто считает невакцинированных "людьми второго сорта"? Совсем недавно Михаил Леонтьев поделился на этот счет своими соображениями, сравнив противников прививок со стадом баранов. Через сутки, правда, извинился, заметив, что это его личное мнение, высказывать которое в прямом эфире было неправильно. Интересно, извинится ли преподаватель? Как считаете, уважаемые фишкяне?
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ИЗ-ЗА ВАС, НЕПРИВИТЫЕ-НЕПЕРЕБОЛЕВШИЕ-БЕЗ МЕДОТВОДА, ВВОДЯТ QR-КОДЫ
ИЗ-ЗА ВАС ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ИМЕННО НЕПРИВИТЫЕ ДАЮТ ОСНОВНУЮ МАССУ ТЯЖЕЛЫХ, И 200-Х
Ну вот скуяли я буду "входить в положение" ?????
Я всю семью пинками погнал, всех привил
И недавно первого одноклассника похоронил, умника, антипрививочника....
2 детей оставил, и жену без работы....молодец
а вот самое интересное, что прививку можно сделать бесплатно и без проблем и перейти в первый сорт... НЕ ХОТЯТ!!!
Т.е. называть привитых всякими нехорошими словами можно (причем слова эти покруче того что препод сказала), а сами такие прям нежные.
Каждый человек имеет право на свое мнение, так что жрите на здоровье….
И вот я что-то никак не могу понять одно: вот человек А привился, а Б - нет. И, допустим, эти два человека встретились в реале. Что должно быть, если следовать законам логики: А не должен боятся непривитого, так как он защищен вакциной, а непривитому должно быть пофигу на привитого (не важно как он для себя эту идею сформировал)! А еще есть третья группа: они, может, и хотят привиться, а низя: для них это действие может совсем печально кончиться. Ну вот у меня постоянные головные боли, варикоз и подозрение на рассеяный склероз - врач сказал, что не стоит делать. Мне его ослушаться и топать вакцинироваться? А если она усугубит мои бяки (а такое очень даже возможно!), то кто мне компенсирует последствия? Введите, блин, компенсацию за последствия (ну там 5-10 лямов рубликов, например) и тогда уже вакцинируйте всех подряд!
Нет негатива?
Ды ты глазоньки разуй……
Вот умер человек, известный артист. Был бы неизвестный, промолчали бы. Но Гаркалина "вся страна знает". Почему трижды привитый умер?
"- Щас объясним!" - во всех СМИ.
Напомню, именно так выглядит болеющий суперзаразной корью ребенок на осмотре у привитого от кори доктора:
Кстати, приветствую решение властей Гонконга ввести оплату за лечение антиваксеров от ковида.
Он был вместе с паспортом подтверждения принадлежности арийского происхождения. Этот паспорт был необходим для доступа в музеи, общественные здания, театры, школы, рабочие места и давал право свободного передвижения.
Тогда тоже многие верили или... подчинялись потому, что были напуганы...
Закончился тот порядок, напомню - Нюрнбергским судом и всемирным осуждением.
Ситуация повторяется до тех пор, пока из нее не извлекут урок.
Хватит нести ересь, Вас за глаза скоро уже будут нелециприятными терминами называть.
Чего-то тут НЕ хватает.
https://newizv.ru/news/world/23-08-2021/vrach-vladimir-zelenko-izlechivshiy-trampa-ot-koronavirusa-vystupil-protiv-vaktsinatsiihttps://newizv.ru/news/world/23-08-2021/vrach-vladimir-zelenko-izlechivshiy-trampa-ot-koronavirusa-vystupil-protiv-vaktsinatsii
Такая манера диалога тебя устроит?
Его опровергает российский доктор наук. А ты можешь разбить его аргументы? Врядли. Значит ты пи@ор.
Это я в твоей манере отвечаю