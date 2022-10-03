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Только руку протянуть: чудесные деревья, на которых растут продукты

Только руку протянуть: чудесные деревья, на которых растут продукты

Автор:
03 октября 2022 10:30
Сообщество : Еда
Метки: говения сладкая   дендросициос сокотранский   дерево   интересно   кигелия африканская   колбаса   огурец   плод   флора   хлеб   
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Плодовые деревья – это прекрасно. Но если яблони и вишни никого не удивляют, то некоторые их собратья по цеху способны ввести в ступор. Ведь с их ветвей можно собирать огурцы, булки и даже конфеты.

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Плод хлебного дерева немного похож на дуриан, а по вкусу напоминает всем нам привычную картошку. Плоды питательные, калорийные, и при правильной предварительной обработке «буханки» способны спокойно храниться несколько лет.

Самый распространенный метод – изготовление сухарей. Но полинезийцы, к примеру, заворачивают плоды хлебного дерева в листья и закапывают в землю. Полученный полуфабрикат типа теста пригоден к употреблению в течение нескольких лет. Тесто жарят, тушат, варят, выпекают. Опылением этого чуда, произрастающего на островах Океании и в Новой Гвинее, занимаются летучие мыши.

Дендросициос сокотранский – огуречное дерево – эндемик острова Сокотра (Йемен). Относится к семейству тыквенных. Ствол способен достигать метра в диаметре, а его мякоть легко режется ножом.

Говения сладкая – словосочетание, которое не особенно повышает аппетит. Между тем как это название конфетного дерева – очень высокого и с симпатичной декоративной кроной. Из соцветий кремового оттенка образуются сухие косточковые плоды. Но вкусны не они сами, а плодоножки, на которых идет вызревание: толстые, мясистые, они похожи на карамельки. А еще напоминают по вкусу изюм.

Говения произрастает в Китае, Корее, Японии. Плоды употребляют как в сыром, так и высушенном виде.

Кигелия африканская по виду мало чем отличается от акации. Но только до момента вызревания плодов, похожих на батоны колбаски. Вес такой «палочки» может достигать 8 кг! Только вот, увы, для человека она не подходит: ядовита. А вот обитатели тропиков – обезьяны, жирафы и разнообразные птицы с удовольствием лакомятся мякотью и семенами.

Но есть и плюс: благодаря высокому содержанию белка кигелина в плодах колбасного дерева их используют в косметической индустрии. Белок способствует выработке коллагена и эластина.

Малина и клубника – популярные культуры, которыми никого не удивить. Но есть в этой ягодной семейке и необычная родня. Кизил головчатый – клубничное дерево распространен в Китае, Австралии, Новой Зеландии. Встречается и у нас: в Крыму и на черноморском побережье Кавказа. Небольшие шарики  действительно напоминают клубнички, но вкус на  любителя – довольно слизистая желеобразная мякоть с крупными косточками. Хотя и сладкая.

Что касается малинового дерева – кудрании триостенной, произрастающей в Иране, Афганистане, Китае, то плоды действительно похожи на малинку. Для перевозки они, к сожалению, непригодны: слишком мягкие и сочные. А варить варенье из такой малины можно. Китайцы используют листья кудрании, чтобы кормить шелкопряда. Поскольку дерево является представителем семейства тутовых.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: говения сладкая   дендросициос сокотранский   дерево   интересно   кигелия африканская   колбаса   огурец   плод   флора   хлеб   
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1  комментарий
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ПаганецЪ 2 часа назад
Говения сладкая... Мсье, давший название этому растению, явно знал толк.
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