Только руку протянуть: чудесные деревья, на которых растут продукты

Плод хлебного дерева немного похож на дуриан, а по вкусу напоминает всем нам привычную картошку. Плоды питательные, калорийные, и при правильной предварительной обработке «буханки» способны спокойно храниться несколько лет.

Самый распространенный метод – изготовление сухарей. Но полинезийцы, к примеру, заворачивают плоды хлебного дерева в листья и закапывают в землю. Полученный полуфабрикат типа теста пригоден к употреблению в течение нескольких лет. Тесто жарят, тушат, варят, выпекают. Опылением этого чуда, произрастающего на островах Океании и в Новой Гвинее, занимаются летучие мыши.