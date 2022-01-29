Во время задержания в США мужчина сделал резкое движение - и полицейские открыли ураганный огонь

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Хватило одного взмаха рукой и началась пальба.
Полицейские окружили и взяли на мушку подозреваемого в убийстве. Чтобы задержать его, собралось 12 сотрудников, как видно, все на нервах.
Огнестрела у преступника не было - только нож. Им он и взмахнул в сторону полицейских. И получил по несколько пуль от каждого.
В конце добавили два контрольных - видимо, чтобы уж точно не скрылся.
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"Ружья для пижонов, ножи для профессионалов"(с) Карты, деньги, два ствола.
Если слушать разговор, то полицейский сначала долго уговаривает чувака бросить нож, а потом говорит, что если у тебя в кармане пистолет, не бойся, мы это решим, просто брось нож и все будет хорошо. "Помоги мне помочь тебе, пожалуйста, не делай глупостей". Судя по контексту говорили они около получаса.
"Я тоже хочу вернуться к своей семье сегодня и не хочу иметь на душе груз".
"Вытащи руки из кармана, брось нож, я вызову скорую, они помогут"
"Мы не собираемся тебя везти в тюрьму я даю тебе слово"
"Если это ты оружие держишь в кармане, мы все решим"
После этого чувак имитирует выхватывание оружия из кармана и стрельбу.
Премия Дарвина.
-все мужики...