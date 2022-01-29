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Во время задержания в США мужчина сделал резкое движение - и полицейские открыли ураганный огонь

Во время задержания в США мужчина сделал резкое движение - и полицейские открыли ураганный огонь (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2022 01:48
Сообщество : Криминал
Метки: США   выстрелы   задержание   нож   полиция   пуля   
976
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Хватило одного взмаха рукой и началась пальба.

Полицейские окружили и взяли на мушку подозреваемого в убийстве. Чтобы задержать его, собралось 12 сотрудников, как видно, все на нервах.

Огнестрела у преступника не было - только нож. Им он и взмахнул в сторону полицейских. И получил по несколько пуль от каждого.

В конце добавили два контрольных - видимо, чтобы уж точно не скрылся.

Источник:

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Метки: США   выстрелы   задержание   нож   полиция   пуля   
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5k
Fishki_surfer Час назад
Видео с другого угла. Смотреть с 4:20, если лень смотреть все. Чувак не просто так сделал "резкое движение". Он вполне реально изобразил, что достает пистолет, становится в стойку и собирается стрелять.

Ссылка www.youtube.com
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7k
Михаил 3 минуты назад
Идиот какой-то.
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10k
Джон Уик 6 минут назад
Он самоубийца.
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4k
Убийца Прохиндеев 21 минуту назад
Просто чел с ножом в обществе, где все с огнестрелом, белая ворона и опасный смутьян.

"Ружья для пижонов, ножи для профессионалов"(с) Карты, деньги, два ствола.
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4k
Дмитрий 49 минут назад
Ну что! Граждане! ХотИте что б и в России так же было? Или всё таки пусть по паре часов уговаривают, слушают в свой адрес мат перемат, да ещё можно пнуть, например, кого-нибудь....А?
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831
Aleksei 49 минут назад
не очень видно на видосе - он черный был ?
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1k
Robert 55 минут назад
Разворачивайте диван взад.

Если слушать разговор, то полицейский сначала долго уговаривает чувака бросить нож, а потом говорит, что если у тебя в кармане пистолет, не бойся, мы это решим, просто брось нож и все будет хорошо. "Помоги мне помочь тебе, пожалуйста, не делай глупостей". Судя по контексту говорили они около получаса.

"Я тоже хочу вернуться к своей семье сегодня и не хочу иметь на душе груз".
"Вытащи руки из кармана, брось нож, я вызову скорую, они помогут"
"Мы не собираемся тебя везти в тюрьму я даю тебе слово"
"Если это ты оружие держишь в кармане, мы все решим"

После этого чувак имитирует выхватывание оружия из кармана и стрельбу.

Премия Дарвина.
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1k
Жэка Час назад
Красиво ушел, с салютом
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30k
a.fey Час назад
Я бы им пулеметы раздал, чтоб у них пальчик не уставал.
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256
zz Час назад
В России одна крайность, а у амеров другая. Но вообще по подобным роликам видно что они ссыкуны категории супер, сто убийц на одного, наверняка все выходят на дежурство в подгузниках и уверен что половина и обосрались. А если бы был негр, то вместо ураганного огня отлизали ботинки и жопу, ну разумеется и на колени встали.
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2
Nikita zz 52 минуты назад
Господи, что ты несёшь...
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4k
Rubiroid_47 Час назад
Норм пошутил.
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3k
Mowgley Час назад
Какая досадная неосторожность. Надеюсь, с ним все в порядке
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12k
Kucher 2 часа назад
Сорок пулевых ранений в голову. Жизненноважные органы не задеты.
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2k
Moon24 2 часа назад
Так и должна работать полиция
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3k
RALEXXX 2 часа назад
Когда я более 30 лет тому назад приехал в страну, одно из первых правил, которым меня научили было: если тебя остановил полицейский - сиди и не вздумай выходить из машины и вообще делать резкие движения, открой левое переднее окно, положи руки на руль и жди, когда полицейский к тебе подойдёт и скажет, что делать. Если будешь этих правил придерживаться - ничего с тобой не будет. Вскинуть руку с ножом в сторону полицейских - это угроза их жизни. А их и так достаточно и стреляют и режут. Только на днях в Бронксе двоих копов застрелили. Наверняка ему неоднократно было громко сказано, чтобы бросил нож и лёг на землю. Не послушался и последствия не заставили себя ждать.
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16k
бат св 2 часа назад
придурок перед тем,как взмахнуть рукой прокричал: "кто не стрельнет,тот не мужик"
-все мужики...
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711
Сергей Своенравов 2 часа назад
Дебилы конченные...Дегенераты
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24k
Юрьевич 2 часа назад
Тут всё просто. Зачем им раненый? Чтобы потом по судам таскал за причинение вреда здоровью?
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196
Карл Такойто 2 часа назад
В США может это один из способов покончить с собой?))Ну чтобы грех на душу не брать,делают всё руками копов. Или там и правда столько отбитых отморозков, которые ведь знают что их застрелят но непонятно на что надеятся.
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15k
vikklu 2 часа назад
Жесть.
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369
Arti 2 часа назад
Выжыл?
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