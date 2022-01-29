Во время задержания в США мужчина сделал резкое движение - и полицейские открыли ураганный огонь

Полицейские окружили и взяли на мушку подозреваемого в убийстве. Чтобы задержать его, собралось 12 сотрудников, как видно, все на нервах.

Огнестрела у преступника не было - только нож. Им он и взмахнул в сторону полицейских. И получил по несколько пуль от каждого.

В конце добавили два контрольных - видимо, чтобы уж точно не скрылся.