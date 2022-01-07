Наводят порядок: в Алма-Ате задержали две вооруженные группы

В Алма-Ате проводят зачистку города от вооруженных участников беспорядков. В ходе спецоперации задержали две группы.

Пятеро мужчин прятались в одной из квартир. При обыске в помещении было обнаружены карабин "Сайга", несколько дубинок, канистра с бензином и, что самое интересное, - большое количество ювелирных изделий. Между тем, в стране только начинают подсчитывать убытки от действий мародеров, которые грабили магазины, торговые центры и уносили с собой все, что подворачивалось под руку.