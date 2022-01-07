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Наводят порядок: в Алма-Ате задержали две вооруженные группы

Наводят порядок: в Алма-Ате задержали две вооруженные группы (4 фото)

Автор:
07 января 2022 20:07
Сообщество : Политика
Метки: Ynews   Алма-Ата   Казахстан   задержание   мародеры   награбленное   оружие   полиция   
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У одной из них при обыске помимо оружия обнаружили много ювелирных изделий. Мародеров вызывали?

В Алма-Ате проводят зачистку города от вооруженных участников беспорядков. В ходе спецоперации задержали две группы.


Пятеро мужчин прятались в одной из квартир. При обыске в помещении было обнаружены карабин "Сайга", несколько дубинок, канистра с бензином и, что самое интересное, - большое количество ювелирных изделий. Между тем, в стране только начинают подсчитывать убытки от действий мародеров, которые грабили магазины, торговые центры и уносили с собой все, что подворачивалось под руку.


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Вторая группа из двух человек была задержана при проверке полицией автомобилей на пересечении проспекта Аль-Фараби и Малая Желтоксан."Полицейские блокировали BMW, на которой передвигались вооруженные люди. В ее салоне находились двое мужчин... При их досмотре обнаружены пистолет и нож", - сообщают СМИ со ссылкой на официальный источник в Казахстане.



Телеграм-канал поделился снимками обнаруженного при обыске.


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Метки: Ynews   Алма-Ата   Казахстан   задержание   мародеры   награбленное   оружие   полиция   
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12k
Bill Час назад
Само наличие пистолета и ножа ничего не доказывает. Могли взять для самообороны.
Тут важны детали: что за люди, куда и откуда ехали, оказывали сопротивление или нет.
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304
Трям Минуту назад
Хватит ссать в уши! Вы че людей за лохов держите?
Какая .нахуй сайга? На картинке четко видно - СХ-АК12!!!!! это охолощенка, для тех, кто не вкурсе - это бабахомет! ))) Он кроме звука ничего не производит.
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839
Alex 16 минут назад
ну как всегда-есть:
первые- обычные политические протестующие,
а есть и вторые-провокаторы ,подбивающие на насилие, мародеры ,преступники и т.д .
Ну и заметнее всех и на слуху конечно же вторые...И можно спокойно ВСЕХ протестующих объявлять вторыми
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19k
иванов дмитрий 17 минут назад
если это весь результат антитеррористической операции в бунтующем городе за целый день - то у меня для силовиков казахстана плохие новости (.
травматический пистолет- совсем не редкость
а какой нибудь складной нож - так почти в каждой машине.
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1k
EricDimon Полчаса назад
Работайте, братья!
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982
Веселый Пук 42 минуты назад
З. а. т. р. а. х. а. л. и уже этими казахами. Сколько можно? Своих проблем что ли нет?
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1k
GoInDown 44 минуты назад
Вот он набор любого уважающего себя "мирного" протестуна.
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394
Алексей GoInDown 19 минут назад
А что не устраивает? Булыжники и вилы в прошлом.
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63k
физраствор. 48 минут назад
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355
R L физраствор. 9 минут назад
Нурсултанавитесь
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304
Трям R L Полминуты назад
АААА!!! Эта ПЯТЬ! Очень тонко!
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19k
иванов дмитрий 53 минуты назад
на фото травматический пистолет.
Если в Москве облаву устроить , за час можно 50 машин с таким арсеналом.
Машины с горцами проверять и результат в мирной москве будет круче бунтующей ала-аты.
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754
Максим Максимов 55 минут назад
с мародёрами должен действовать "Приказ номер 200 - расстрел на месте"
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2k
Natural Selection Час назад
калбиты никогда не отличались тягой к труду, а вот спи.здить че нить это завсегда готовы
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20k
Юрий Час назад
- Где ювелирку взяли?
- Елбасы на прощание подарил!
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763
Снежный Барс Час назад
Это явно мирные митингующие - они ведь без гранатомёта
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5k
a_komolow Час назад
С мародёрами и бандитами только так и надо!
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