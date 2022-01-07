Наводят порядок: в Алма-Ате задержали две вооруженные группы

У одной из них при обыске помимо оружия обнаружили много ювелирных изделий. Мародеров вызывали?
В Алма-Ате проводят зачистку города от вооруженных участников беспорядков. В ходе спецоперации задержали две группы.
Пятеро мужчин прятались в одной из квартир. При обыске в помещении было обнаружены карабин "Сайга", несколько дубинок, канистра с бензином и, что самое интересное, - большое количество ювелирных изделий. Между тем, в стране только начинают подсчитывать убытки от действий мародеров, которые грабили магазины, торговые центры и уносили с собой все, что подворачивалось под руку.
Вторая группа из двух человек была задержана при проверке полицией автомобилей на пересечении проспекта Аль-Фараби и Малая Желтоксан."Полицейские блокировали BMW, на которой передвигались вооруженные люди. В ее салоне находились двое мужчин... При их досмотре обнаружены пистолет и нож", - сообщают СМИ со ссылкой на официальный источник в Казахстане.
Телеграм-канал поделился снимками обнаруженного при обыске.
Источник:
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Тут важны детали: что за люди, куда и откуда ехали, оказывали сопротивление или нет.
Какая .нахуй сайга? На картинке четко видно - СХ-АК12!!!!! это охолощенка, для тех, кто не вкурсе - это бабахомет! ))) Он кроме звука ничего не производит.
первые- обычные политические протестующие,
а есть и вторые-провокаторы ,подбивающие на насилие, мародеры ,преступники и т.д .
Ну и заметнее всех и на слуху конечно же вторые...И можно спокойно ВСЕХ протестующих объявлять вторыми
травматический пистолет- совсем не редкость
а какой нибудь складной нож - так почти в каждой машине.
Если в Москве облаву устроить , за час можно 50 машин с таким арсеналом.
Машины с горцами проверять и результат в мирной москве будет круче бунтующей ала-аты.
- Елбасы на прощание подарил!