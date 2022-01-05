Казахстан ввел режим ЧП в Мангистауской области и Алматы с 5 gо 19 января

Пресс-служба главы государства сообщает о принятых мерах: «Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года». Что это означает?



- комендантский час с 23.00 до 7.00;

- запрет на массовые мероприятия;

- ограничение въезда-выезда, проверка документов;

- запрет на продажу оружия и боеприпасов + изымание имеющегося у населения оружия;

- ограничения по продаже определенных лекарств и алкоголя.



Задержано более 200 человек. В то же время создана правительственная комиссия по урегулированию ситуации. Она ведет переговоры с группой народных активистов.