Казахстан ввел режим ЧП в Мангистауской области и Алматы с 5 gо 19 января

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Президент Казахстана Токаев призывает участников протестных акций к диалогу.
Тревожный Новый год
Невеселыми выдались новогодние праздники в Казахстане. Несколько дней бушуют протестные акции. Начались они в обычно спокойной, аполитичной юго-восточной Мангистауской области страны. Непосредственной причиной стало резкое повышение цены на сжиженный газ. Она выросла вдвое, до 120 тенге за литр. Это стоимость автомобильного топлива. Но недовольство, как говорят аналитики, копилось давно. Цены значительно растут на услуги ЖКХ, продукты питания и т.д.
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ЧП введено, в чем оно выражается?
Пресс-служба главы государства сообщает о принятых мерах: «Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года». Что это означает?
- комендантский час с 23.00 до 7.00;
- запрет на массовые мероприятия;
- ограничение въезда-выезда, проверка документов;
- запрет на продажу оружия и боеприпасов + изымание имеющегося у населения оружия;
- ограничения по продаже определенных лекарств и алкоголя.
Задержано более 200 человек. В то же время создана правительственная комиссия по урегулированию ситуации. Она ведет переговоры с группой народных активистов.
- комендантский час с 23.00 до 7.00;
- запрет на массовые мероприятия;
- ограничение въезда-выезда, проверка документов;
- запрет на продажу оружия и боеприпасов + изымание имеющегося у населения оружия;
- ограничения по продаже определенных лекарств и алкоголя.
Задержано более 200 человек. В то же время создана правительственная комиссия по урегулированию ситуации. Она ведет переговоры с группой народных активистов.
Совещания и обещания
Что касается собственно цен на газ, то их вернули к докризисному уровню. Как сообщают местные СМИ, сделано это в рамках социальной ответственности "Қазмұнагаза".
Сегодня президент Казахстана проводит совещание по социально-экономической ситуации в стране. Но ряд наказов чиновникам уже дан. В частности, Токаев распорядился ввести на полгода госрегулирование стоимости сжиженного газа и бензина. Также регулироваться государством будут и цены на социально значимые продовольственные товары.
Президент дал поручение правительству рассмотреть вопрос о моратории на повышение коммунальных тарифов для населения. И на кабмин же Касым-Жомарт Токаев возложил вину за возникновение протестной ситуации.
Сегодня президент Казахстана проводит совещание по социально-экономической ситуации в стране. Но ряд наказов чиновникам уже дан. В частности, Токаев распорядился ввести на полгода госрегулирование стоимости сжиженного газа и бензина. Также регулироваться государством будут и цены на социально значимые продовольственные товары.
Президент дал поручение правительству рассмотреть вопрос о моратории на повышение коммунальных тарифов для населения. И на кабмин же Касым-Жомарт Токаев возложил вину за возникновение протестной ситуации.
О причинах газового кризиса
Почему в газодобывающей стране, которая, к тому же, экспортирует это топливо, возник такой кризис, рассказали в Минэнерго Казахстана. Министр энергетики Магзум Мирзагалиев в беседе с корреспондентом NUR.KZ обозначил основные причины.
Он назвал некоторые цифры. Экспортная цена на этот ресурс — 500 долларов за тонну. Для внутреннего потребления — 38 тыс. тенге за тонну (ниже 100 долларов). Себестоимость производства сжиженного газа на КазГПЗ — 100 тыс. тенге за тонну. Низкие цены мешают росту производства, уверяет министр.
А потребление растет, образуется диспропорция. «В 2020 году объем внутреннего потребления составил 1,4 млн тонн сжиженного нефтяного газа. В 2021 году он вырос до 1,6 млн тонн». Дефицит стал острым в 2021 году, по причине роста количества автотранспорта, переведенного на сжиженный газ. С 2019 года до 2021-го их число увеличилось более чем в два раза - с 139 990 единиц до 313 373. Были и массовые случаи вывоза газа частниками за пределы страны. Поскольку в соседних регионах его стоимость значительно выше.
Он назвал некоторые цифры. Экспортная цена на этот ресурс — 500 долларов за тонну. Для внутреннего потребления — 38 тыс. тенге за тонну (ниже 100 долларов). Себестоимость производства сжиженного газа на КазГПЗ — 100 тыс. тенге за тонну. Низкие цены мешают росту производства, уверяет министр.
А потребление растет, образуется диспропорция. «В 2020 году объем внутреннего потребления составил 1,4 млн тонн сжиженного нефтяного газа. В 2021 году он вырос до 1,6 млн тонн». Дефицит стал острым в 2021 году, по причине роста количества автотранспорта, переведенного на сжиженный газ. С 2019 года до 2021-го их число увеличилось более чем в два раза - с 139 990 единиц до 313 373. Были и массовые случаи вывоза газа частниками за пределы страны. Поскольку в соседних регионах его стоимость значительно выше.
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