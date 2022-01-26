"Бог, заставь меня остаться в живых!": как девочка из Сомали, стала великой моделью современности и изменила жизнь многих женщин

Она должна была в 5 лет умереть от потери крови после кровожадного традиционного ритуала женского обрезания, как одна из ее сестер. Или выйти в 13 лет замуж за старика и умереть при родах от последствий калечащей операции, как вторая ее сестра. Но она всегда "была другой", поэтому предпочла побег из дома через пустыню навстречу другой судьбе.
Варис Дирие - чернокожая мигрантка из Сомали, сделавшая головокружительную карьеру в Европе, родилась в многодетной семье кочевников в 1965 году. Точную дату рождения Варис никто не знает, так как у женщин ее племени не принято записывать дату родов. Родители дали ей очень красивое и подходящее к ее миловидной внешности имя - «цветок пустыни».
Детей у кочевников рождалось много — во-первых, потому, что контрацепция была недоступна, во-вторых, потому, что многие дети умирали вскоре после рождения, а мать снова беременела. Из двенадцати детей, родившихся у родителей Варис, выжили только пять. Двое погибли в результате ужасающей практики женского обрезания. Одна из сестер умерла от кровопотери и болевого шока, когда ее в 5 лет подвергли этой процедуре, вторая умерла во время родов, поскольку обрезание изуродовало половой орган матери и осложнило появление ребенка на свет.
Варварскую процедуру женского обрезания, ради того, чтобы сделать девочку "чистой", а в будущем «спокойной и верной женой», пришлось в возрасте пяти лет пережить и самой Варис. Традиции неумолимы.
«Родители говорили, что со мной не сделают ничего ужасного, — рассказывала позже Дирие в интервью журналу VOGUE, — Это была обыкновенная манипуляция, чтобы успокоить ребенка. А потом ты приходишь в кабинет врача, тебя сажают в гинекологическое кресло, привязывают, раздвигают ноги и достают хирургический нож. Крови было очень много». Она во всех ужасающих подробностях описывает свой шок после операции.
Когда все закончилось, Варис рассказывала, что лежала там, разговаривая с богом, и просила: "Заставь меня остаться в живых. Ты должен мне это сейчас".
Сама процедура действительно бесчеловечна: девочке отрезают клитор, большие и малые половые губы. После этого промежность зашивают, оставляя крошечное отверстие для мочеиспускания и менструаций, после чего эти процессы всю жизнь причиняют адскую боль. Многие девочки после таких операций умирают от заражения крови, либо позже, во время родов. Сексуального удовольствия обрезанная женщина не испытает никогда.
Варис все еще помнит свой гнев: "Принято считать, что сексуальное удовольствие должно быть доступно только мужчинам; женщины в сексе служат лишь инструментом для наслаждения мужа и продолжения рода. Половое влечение у жены расценивается как признак порочности. Необрезанную девушку с большой вероятностью никто не сосватает, а судьба старой девы у традиционных народов, как правило, довольно безрадостна: она становится служанкой в семье родителей или старшего брата".
Варис Дирие повезло - после процедуры обрезания она осталась жива. Дальше жизнь потекла как обычно у все женщин в племени: ежедневные заботы по сбору топлива, поддержанию огня, готовке пищи, починке одежды, выпасу скота, уходу за младшими братьями и сестрами. Именно так и жила Варис все свои детские годы, пока ей не исполнилось 13 лет - возраст, в котором девочки в Сомали обычно выходят замуж.
К ней посватался старик, с которым о браке договорился отец. Партия намечалась блестящая - жених получал "обрезанную" девушку, что гарантировало спокойную, покорную и верную жену, даже в глубокой старости, а родители невесты могли выручить за дочку в качестве выкупа пять верблюдов.
Однако, Варис никогда не была обычным ребенком. Возможно, это бунтарство, жившее у нее внутри, досталось ей от матери. Как позже рассказывает Варис, мама не могла ей помочь, но мешать не стала: "Она знала, что я была другой. Ей было нелегко дать мне благословение. Я могла умереть от голода, стать добычей дикого зверя. Но она доверяла мне. Она меня разбудила еще до рассвета и сказала: «Уходи и узнай твое счастье». Она же родом из города, тоже бежала от родителей и вышла замуж за моего отца по любви. Я люблю ее".
Рано утром Варис сбежала из родного дома. Несколько дней девочка скиталась по сомалийской пустыне. Сотни километров, отделявших ее кочевье от столицы Сомали Могадишо, она преодолела самостоятельно — на попутках, а порой и пешком. Память об этом сохранится на ее ногах в виде жутких шрамов. Родственники в Могадишо, когда она добралась до них, не могли поверить, что 13-летний ребенок смог пройти такой путь и остаться в живых.
После побега, один из родственников, работавший в посольстве Сомали в Великобритании, взял Варис с собой в качестве бесплатной няньки и домработницы. Следующие несколько лет она провела в Англии в качестве прислуги. Когда через четыре года ее родственника отозвали на родину, Варис не захотела возвращаться. Она стала нелегальной мигранткой и, чтобы избежать депортации, устроилась работать уборщицей в «Макдоналдс» и вскоре познакомилась со знаменитым фэшн-фотографом Теренсом Донованом. Он был профессионалом и сразу заметил и безупречную фигуру и оливковый оттенок кожи, и правильные для чернокожей девушки черты лица. Благодаря Доновану Варис оказалась в модельном агентстве.
А дальше все было как в сказке - съемки для обложки легендарного календаря Pirelli за 1987 год, реклама Revlon с Клаудией Шиффер, Синди Кроуфорд и Лорен Хаттон, съемки в Elle, Glamour и Vogue, съемки в 15-м фильме Бондианы «Искры из глаз» (The Living Daylights). ОВсе шшло более, чем успешно: она была любимицей брендов Chanel, Levi’s, L’Oreal и Revlon. В 1995 году влюбилась в музыканта Дейна Мюррея и через два года родила от него первого сына. А в 1998 снова появилась на большом экране в голливудском фильме «Мумия: Принц Египта».
О жуткой процедуре, пережитой в детстве, Варис впервые рассказала широкой публике только десять лет спустя после начала карьеры - в интервью журналистке Marie Claire Лауре Зив. Но столкнулась с более чем равнодушной реакцией: "Мне казалось, как только люди услышат мою историю, они тут же ринутся в бой с женским обрезанием. Но все только переглядывались, не очень понимая, что я имею в виду".
Вскоре Дирие, которой уже было немного за 30, решила оставить модельную карьеру и стать правозащитницей. В соавторстве с Кэтлин Миллер модель написала автобиографическую книгу Desert Flower (по ней спустя чуть более десяти лет был снят одноименный фильм, главную роль в котором сыграла эфиопская супермодель Лия Кебеде). После выхода автобиографии о Варис Дирие заговорили уже не только как о красивой женщине и известной модели. Она стала послом ООН и объявила, что посвятит жизнь борьбе с женским обрезанием. Параллельно Варис продолжила свою писательскую карьеру, выпустив несколько книг: «Письмо к моей матери», «Дети пустыни», «Дочь кочевников», «Сафа», «Рассвет в пустыне».
в 2002 году в Вене Варис, получившая к той поре австрийское гражданство, открыла свой фонд Desert Flower Foundation.
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Как посол ООН и правозащитница Варис Дирие продолжает вести борьбу с женским обрезанием и ведет пропаганду школьного образования для девочек в Сомали и Сьерра-Леоне, где женское обрезание тоже чрезвычайно распространено: ему подвергаются девять из десяти девочек, несмотря на законодательный запрет.
"Я убеждена, что уверенная в себе, независимая женщина, имеющая собственный доход, не станет калечить своих дочерей только для того, чтобы они могли выйти замуж за деньги", - говорит эта прекрасная просвещенная женщина.
Самой большой любовью в жизни она называет своих четверых детей, двое из которых усыновленные. Варис не стесняется называть борьбу с обрезанием своей миссией и мечтает искоренить этот варварский ритуал навсегда. Только для этого усилий одного человека недостаточно:
"Я хотела бы, чтобы этот новый век был намного более уважительным по отношению к женщинам. И я хотела бы, чтобы мы перестали говорить «о, да, я надеюсь» и вместо этого сделали что-то! Это наша обязанность".
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