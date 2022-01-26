"Бог, заставь меня остаться в живых!": как девочка из Сомали, стала великой моделью современности и изменила жизнь многих женщин

Варис Дирие - чернокожая мигрантка из Сомали, сделавшая головокружительную карьеру в Европе, родилась в многодетной семье кочевников в 1965 году. Точную дату рождения Варис никто не знает, так как у женщин ее племени не принято записывать дату родов. Родители дали ей очень красивое и подходящее к ее миловидной внешности имя - «цветок пустыни».

Детей у кочевников рождалось много — во-первых, потому, что контрацепция была недоступна, во-вторых, потому, что многие дети умирали вскоре после рождения, а мать снова беременела. Из двенадцати детей, родившихся у родителей Варис, выжили только пять. Двое погибли в результате ужасающей практики женского обрезания. Одна из сестер умерла от кровопотери и болевого шока, когда ее в 5 лет подвергли этой процедуре, вторая умерла во время родов, поскольку обрезание изуродовало половой орган матери и осложнило появление ребенка на свет.

Варварскую процедуру женского обрезания, ради того, чтобы сделать девочку "чистой", а в будущем «спокойной и верной женой», пришлось в возрасте пяти лет пережить и самой Варис. Традиции неумолимы.