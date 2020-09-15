Топ-модель Бар Рафаэли приговорили к общественным работам

Этим летом суд доказал, что Рафаэли уклонялась от выплаты налогов Израилю в период с 2009 по 2012 годы. В тот период она жила в США и встречалась с актером Леонардо Ди Каприо. В суде манекенщица призналась, что искажала данные в налоговой декларации, чтобы не платить налогов своей стране. Тогда зарплата Рафаэли исчислялась миллионами - а в это время мать модели, Ципи, покупала на деньги дочери и на свое имя недвижимость, дорогие автомобили, и другое.