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Топ-модель Бар Рафаэли приговорили к общественным работам

Топ-модель Бар Рафаэли приговорили к общественным работам (6 фото)

Автор:
15 сентября 2020 21:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бар Рафаэли   арест   в мире   звезды   криминал   модели   модель   шоу бизнес   
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Израильский суд приговорил топ-модель Бар Рафаэли, бывшую девушку Леонардо Ди Каприо, к девяти месяцам общественных работ, а ее мать - к 16 месяцам тюрьмы. Это положило конец длительному делу об уклонении от уплаты налогов, которое навсегда запятнало образ всеми любимой национальной иконы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бар Рафаэли   арест   в мире   звезды   криминал   модели   модель   шоу бизнес   
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6  комментариев
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2k
Alex König 2 часа назад
Топ-модель Бар Рафаэли приговорили к общественным работам
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75
сергей 45 минут назад
Закон суров, но это закон.
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Караганда 2 часа назад
евреи умеют считать.
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Frank Borman 2 часа назад
Вот так и закачивают иконы. В христианских странах их вешают на стены в церквях, а в Израиле сажают в тюрьму.
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Пристрелите sdv... Мир станет чище.
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Фельдъегерь 2 часа назад
тоже мне... показывай сиски не фотографу а на площади пару месяцев, вот и вся работа
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