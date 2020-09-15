Топ-модель Бар Рафаэли приговорили к общественным работам

Израильский суд приговорил топ-модель Бар Рафаэли, бывшую девушку Леонардо Ди Каприо, к девяти месяцам общественных работ, а ее мать - к 16 месяцам тюрьмы. Это положило конец длительному делу об уклонении от уплаты налогов, которое навсегда запятнало образ всеми любимой национальной иконы.
В июле этого года модельный мир потрясла новость о 35-летней израильской топ-модели Бар Рафаэли, бывшей возлюбленной Леонардо Ди Каприо и национальной иконе. Модель и ее мать были осуждены за уклонение от уплаты налогов на доход в размере выше 10 миллионов долларов. Им также было предписано выплатить штраф в размере 1,5 миллиона долларов в дополнение к миллионам непогашенных налогов.
Этим летом суд доказал, что Рафаэли уклонялась от выплаты налогов Израилю в период с 2009 по 2012 годы. В тот период она жила в США и встречалась с актером Леонардо Ди Каприо. В суде манекенщица призналась, что искажала данные в налоговой декларации, чтобы не платить налогов своей стране. Тогда зарплата Рафаэли исчислялась миллионами - а в это время мать модели, Ципи, покупала на деньги дочери и на свое имя недвижимость, дорогие автомобили, и другое.
В обвинительном заключении Рефаэли говорилось, что она заработала около 7,2 миллиона долларов в период с 2009-2012 годов, утверждая, что проживает за границей, чтобы избежать уплаты израильских налогов на свой доход. Ее мать была обвинена в непредставлении сведений о доходах, уклонении от уплаты налогов и пособничестве. В итоге, Рафаэли приговорили к 6 месяцам условно и к 9 месяцам общественных работ в интернате для людей с тяжелыми физическими и умственными недостатками. Мать модели получила 16 месяцев тюрьмы.
Напомним, Бар Рафаэли - израильская топ-модель, телеведущая, самая сексуальная женщина 2012 и 2013 годов по версии Maxim. С 2006 по 2009 год встречалась с актёром Леонардо ди Каприо, с 2015 года - замужем за бизнесменом Ади Эзра.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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