Как знаменитые малыши-модели выглядели раньше и сейчас

Чаще всего моделей представляют как длинноногих красавиц, вышагивающих по подиуму или участвующих в фотосессиях в дизайнерской одежде. Но сниматься для брендов могут не только взрослые, но и дети.
Причём популярность малышей иногда оказывается даже больше, чем у их более взрослых коллег. Однако время идёт, и дети меняются.
Кристина Пименова
Родилась 27 декабря 2005 года. Сейчас ей 15 лет. В 2014 была признана самой красивой девочкой в мире.
Брук Шилдс
Родилась 31 мая 1965 года. Сейчас ей 56 лет. Снялась в «Голубой лагуне», а также других фильмах и сериалах.
Маккензи Фой
Родилась 10 ноября 2000 года. Сейчас ей 21 год. Сыграла в фильмах «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2», «Интерстеллар» и «Щелкунчик и четыре королевства».
Элизабет Хайли
Родилась 2 марта 2004 года. Сейчас ей 17 лет.
Анастасия Безрукова
Родилась 5 января 2004 года. Сейчас ей 17 лет. Снималась в фильмах «Млечный путь» и «После тебя».
Анастасия Князева
Родилась 1 июля 2011 года. Сейчас ей 10 лет. В 2017 году была названа самой красивой девочкой в мире. Ведущая телеканала СТС Kids, обладательница премии «ТЭФИ-Kids» 2020 года.
Мейка Вуллард
Родилась 21 апреля 2004 года. Сейчас ей 17 лет. В 2020 году заняла третье место в рейтинге самых красивых лиц от платформы TC Candler.
Ланея Грейс
Родилась 23 июня 2004 года. Сейчас ей 17 лет. Снялась в клипе диджея Avicii «Wake me up».
Зоя Кукушкина
Родилась 1 марта 2011 года. Сейчас ей 10 лет. Самый юный посол в истории благотворительности. Зоя — амбассадор фонда «Измени одну жизнь».
Тилан Блондо
Родилась 5 апреля 2001 года. Сейчас ей 20 лет. Сыграла в фильме «Белль и Себастьян: Приключение продолжается».
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