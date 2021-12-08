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Как знаменитые малыши-модели выглядели раньше и сейчас

Как знаменитые малыши-модели выглядели раньше и сейчас (21 фото)

Автор:
08 декабря 2021 09:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: красота   малыши-модели   модель   подборка   тогда и сейчас   фото   
835
21

Чаще всего моделей представляют как длинноногих красавиц, вышагивающих по подиуму или участвующих в фотосессиях в дизайнерской одежде. Но сниматься для брендов могут не только взрослые, но и дети.

Причём популярность малышей иногда оказывается даже больше, чем у их более взрослых коллег. Однако время идёт, и дети меняются.


Кристина Пименова

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Родилась 27 декабря 2005 года. Сейчас ей 15 лет. В 2014 была признана самой красивой девочкой в мире.


Брук Шилдс

Родилась 31 мая 1965 года. Сейчас ей 56 лет. Снялась в «Голубой лагуне», а также других фильмах и сериалах.


Маккензи Фой

Родилась 10 ноября 2000 года. Сейчас ей 21 год. Сыграла в фильмах «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2», «Интерстеллар» и «Щелкунчик и четыре королевства».


Элизабет Хайли

Родилась 2 марта 2004 года. Сейчас ей 17 лет.


Анастасия Безрукова

Родилась 5 января 2004 года. Сейчас ей 17 лет. Снималась в фильмах «Млечный путь» и «После тебя».


Анастасия Князева

Родилась 1 июля 2011 года. Сейчас ей 10 лет. В 2017 году была названа самой красивой девочкой в мире. Ведущая телеканала СТС Kids, обладательница премии «ТЭФИ-Kids» 2020 года.


Мейка Вуллард

Родилась 21 апреля 2004 года. Сейчас ей 17 лет. В 2020 году заняла третье место в рейтинге самых красивых лиц от платформы TC Candler.


Ланея Грейс

Родилась 23 июня 2004 года. Сейчас ей 17 лет. Снялась в клипе диджея Avicii «Wake me up».


Зоя Кукушкина

Родилась 1 марта 2011 года. Сейчас ей 10 лет. Самый юный посол в истории благотворительности. Зоя — амбассадор фонда «Измени одну жизнь».


Тилан Блондо

Родилась 5 апреля 2001 года. Сейчас ей 20 лет. Сыграла в фильме «Белль и Себастьян: Приключение продолжается».

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Метки: красота   малыши-модели   модель   подборка   тогда и сейчас   фото   
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4  комментария
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2k
Michael 20 минут назад
Никогда не понимал как выбирают "самую красивую девочку в мире"....
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1k
Анна Анна 38 минут назад
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Infinite

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