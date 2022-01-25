В Калужской области лифт загорелся, а затем рухнул

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Пожар произошёл в 22-этажной новостройке в Обнинске по адресу ул.Курчатова 25/1. ЖК "Парковый квартал" проект строительной компании "ПИК".
Очевидцы сообщают в социальных сетях, что услышали хлопок, затем задымление и полыхнул огонь. Из ЖК было эвакуировано более 100 человек, среди них 20 детей. Управляющая компания подозревает поджог, в то время как сотрудники госпожнадзора считают основной версией недостаток конструкции электрооборудования лифта. На лестничных площадках были установлены системы дымоудаления, поэтому дым не проник в квартиры. Прокуратура региона начала проверку.
"Предварительная причина пока – недостаток конструкции электрооборудования лифта. Что конкретно произошло – аварийный режим работы, короткое замыкание или что-то ещё, будет установлено в ходе следствия. Инспектор госпожнадзора передал образцы с места пожара испытательной пожарной лаборатории, сейчас там эти образцы исследуют", - сообщил представитель ГУ МЧС.
"Предварительная причина пока – недостаток конструкции электрооборудования лифта. Что конкретно произошло – аварийный режим работы, короткое замыкание или что-то ещё, будет установлено в ходе следствия. Инспектор госпожнадзора передал образцы с места пожара испытательной пожарной лаборатории, сейчас там эти образцы исследуют", - сообщил представитель ГУ МЧС.
Компания "ПИК" отмахнулась, заявив, что если новостройка уже сдана в эксплуатацию, то это уже не их проблема, разбираться должна управляющая компания.
"Возгорание произошло внутри кабины лифта … и обнаружено сотрудником УК в 17.30, возгорание оперативно ликвидировано прибывшими сотрудниками МЧС. Противопожарная система сработала в штатном режиме. Конструктивные элементы здания не повреждены. Пострадавших нет. По предварительной версии, причиной стал поджог", - сообщили в управляющей фирме "ПИК-Комфорт".
"Возгорание произошло внутри кабины лифта … и обнаружено сотрудником УК в 17.30, возгорание оперативно ликвидировано прибывшими сотрудниками МЧС. Противопожарная система сработала в штатном режиме. Конструктивные элементы здания не повреждены. Пострадавших нет. По предварительной версии, причиной стал поджог", - сообщили в управляющей фирме "ПИК-Комфорт".
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