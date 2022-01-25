В Калужской области лифт загорелся, а затем рухнул

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что услышали хлопок, затем задымление и полыхнул огонь. Из ЖК было эвакуировано более 100 человек, среди них 20 детей. Управляющая компания подозревает поджог, в то время как сотрудники госпожнадзора считают основной версией недостаток конструкции электрооборудования лифта. На лестничных площадках были установлены системы дымоудаления, поэтому дым не проник в квартиры. Прокуратура региона начала проверку.

"Предварительная причина пока – недостаток конструкции электрооборудования лифта. Что конкретно произошло – аварийный режим работы, короткое замыкание или что-то ещё, будет установлено в ходе следствия. Инспектор госпожнадзора передал образцы с места пожара испытательной пожарной лаборатории, сейчас там эти образцы исследуют", - сообщил представитель ГУ МЧС.