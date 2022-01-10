Неизвестные подожгли бытовки мигрантов в Москве

Причина пожара не установлена, известно, что за последние три месяца мигранты регулярно устраивали драки, были две массовые потасовки. Более того, любвеобильные приезжие домогались жительниц комплекса и не давали прохода. Один из жильцов жилого комплекса рассказал, что полиция жалобы не рассматривает, из-за чего мигранты совсем обнаглели. По словам мужчины, полиция игнорирует напряжённую ситуацию, аргументируя это недостатком рабочих сил. Жители Новой Москвы считают, что этот район превратился в миграционное Гетто.