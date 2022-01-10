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Неизвестные подожгли бытовки мигрантов в Москве

Неизвестные подожгли бытовки мигрантов в Москве (4 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2022 22:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Новая москва   Поджог   бытовка   мигранты   пожар   происшествие   
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Жилища приезжих вспыхнули синим пламенем на строительной площадке ЖК "Дубровка" в Новой Москве. 
Причина пожара не установлена, известно, что за последние три месяца мигранты регулярно устраивали драки, были две массовые потасовки. Более того, любвеобильные приезжие домогались жительниц комплекса и не давали прохода. Один из жильцов жилого комплекса рассказал, что полиция жалобы не рассматривает, из-за чего мигранты совсем обнаглели. По словам мужчины, полиция игнорирует напряжённую ситуацию, аргументируя это недостатком рабочих сил. Жители Новой Москвы считают, что этот район превратился в миграционное Гетто.
«Я живу здесь с 2018-го. За последние три месяца две массовые драки — одна прямо под моими окнами. Снимал лично, там человек 15 участвовали. Домогательства со стороны мигрантов по отношению к девушкам были дважды, но они отказались общаться с прессой, которая хотела приехать и снять репортаж. Изнасилование было у метро «Коммунарка», это можете погуглить. Сегодня в другом подъезде моего дома на вопрос соседа людям, которые «отдыхали» на первом этаже: «Из какой вы квартиры?» — был ответ: «Иди сюда!» — и всё в этом духе... Вызывал ЧОП общаться с ними. Летом с камер нашего подъезда сняли передачу закладок мигрантами, полиция ничего не сделала. Пришлось распечатать и вывесить фото, чтобы прекратили это делать у нас в подъезде, в последний же год количество преступлений мигрантов выросло в разы, постоянные драки устраивают под моим окном. Полицейские вообще на бытовуху не приезжают. Открыто говорят, что нет людей, чтобы посылать по всяким мелочам. Мол, если бы убийство, а так разберётесь сами, — рассказывают местные жители. — Вот поэтому мигранты и наглеют. И не боятся угроз вызова полиции — знают, что никто не приедет», — рассказывает местный житель в группе ВК "Новости из мира вечной борьбы". Пользователи сети в ответ на опубликованное видео негодуют и злятся как на полицейских, так и на самих москвичей. 

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Метки: Новая москва   Поджог   бытовка   мигранты   пожар   происшествие   
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3k
Ivan 2 часа назад
Ммм, шашлык по-азиатски? Гори-гори ясно, чтобы не погасло :)
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1k
Vad 14 минут назад
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1k
Mikhail 16 минут назад
а почему решили что это именно поджог?
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82k
Taras Kozalupko 23 минуты назад
Почему подожгли?
Сейчас холодно, колотун бабай епёт талабов мама не горюй.
Врубили все что дает тепло, вплоть до кипятильников вот и стало жарко.
Оштрафовать начальника стройка по самые мама не балуйся, а ту публику домой, на урожай, там урюк поспел, пора собирать.
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8k
Путинский Бот Полчаса назад
устроили тёплый приём!
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13k
info-kozirev 36 минут назад
Ну потихоньку начинает народ чурок кошмарить,сожгут с десяток-другой,и гонор резко пропадет (а то ведь можно и вагончике своем сдохнуть невзначай,давно пора,не граждан в их аулы,гражданам с кавказа,черту оседлости до тех пор,пока по людски себя вести не научаться.
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7k
Alexander 44 минуты назад
смешные же люди, вам же сегодня объяснили кто вы,

"стая гиен",

будете бычить, пенсии требовать, наводить порядок в доме и прочие несуразности, так прилетит одкб из еревана и поставит на место
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1k
Autumn2015 45 минут назад
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1k
флоМастер 59 минут назад
на таких стройках бесполезно с таким стадом и разговаривать и бычиться... Находишь Прораба, начальника участка, руководителя проекта или лучше всего Директора по строительству и объясняешь им, не понимают, то п.и.з.д.и.ть нужно именно их, тех людей которые не могут уследить и организовать это стадо Вот тогда будет результат!!!
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917
Вадим Курбатов 59 минут назад
То что полиция у нас не для охраны наших граждан, а для охраны всех кого угодно ОТ наших граждан уже давно и так всем известно! Удивляться тут нечему. Мы становимся чужими в своем собственном доме и никто кроме нас самих нам с этим не поможет, ни милиция, ни полиция, ни армия, ни уж тем более Вовка со своими жополизами! В России интеллектуальный слой населения истребляют и заменяют на тупое стадо, в том числе путем переселения сюда всякого сброда, лояльного нашим верхам... Так что все идёт по плану.
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12k
Анатолий Соколов Час назад
эти "неизвестные" - вонючие носки, стоящие на самодельном электрообогревателе ... но обычно дело заканчивается тем, что четверо-шестеро человек в бытовке "угорает" и их тихо "списывают" ...
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14k
Алексей Час назад
Для решения описанной проблемы, готов выделить из собственных средст 20 литров бензина.
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5k
Duckk Час назад
Сперва логотип вверху на видео прочитал как "Масленица"...
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3k
leto2016 Час назад
Вот не жалко. Пусть горят.
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4k
Fishki_surfer Час назад
Пожар устроили обученные технологии "майдана" афганские боевики.
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295
Трям Час назад
Лепота!

Человеченкой запахло...
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24k
Юрьевич 2 часа назад
"Открыто говорят, что нет людей, чтобы посылать по всяким мелочам. Мол, если бы убийство, а так разберётесь сами, рассказывают местные жители."

Ну и чем кто не доволен?
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27k
Aqueronte 2 часа назад
Леонид Саенко, знай, ты и есть самый настоящий кусок говна.
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75
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
До тех пор пока не сгорит хотя бы 100000 чурок за один вечер, переживать не стоит.
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75
Сигизмунд Лазаревич Ivan 2 часа назад
Дело не в углекислоте. Эту жмурятину надо будет где-то хоронить..
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2k
Sergey Nekrasov 2 часа назад
Пусть горит ясно, что бы не погасло.
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3k
RALEXXX 2 часа назад
Эта девушка из Техаса конечно же слышала о том, что мигранты пристают к девушкам. Но она искренне не понимает, почему это такая большая проблема.
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Nika
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