Неизвестные подожгли бытовки мигрантов в Москве

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Жилища приезжих вспыхнули синим пламенем на строительной площадке ЖК "Дубровка" в Новой Москве.
Причина пожара не установлена, известно, что за последние три месяца мигранты регулярно устраивали драки, были две массовые потасовки. Более того, любвеобильные приезжие домогались жительниц комплекса и не давали прохода. Один из жильцов жилого комплекса рассказал, что полиция жалобы не рассматривает, из-за чего мигранты совсем обнаглели. По словам мужчины, полиция игнорирует напряжённую ситуацию, аргументируя это недостатком рабочих сил. Жители Новой Москвы считают, что этот район превратился в миграционное Гетто.
«Я живу здесь с 2018-го. За последние три месяца две массовые драки — одна прямо под моими окнами. Снимал лично, там человек 15 участвовали. Домогательства со стороны мигрантов по отношению к девушкам были дважды, но они отказались общаться с прессой, которая хотела приехать и снять репортаж. Изнасилование было у метро «Коммунарка», это можете погуглить. Сегодня в другом подъезде моего дома на вопрос соседа людям, которые «отдыхали» на первом этаже: «Из какой вы квартиры?» — был ответ: «Иди сюда!» — и всё в этом духе... Вызывал ЧОП общаться с ними. Летом с камер нашего подъезда сняли передачу закладок мигрантами, полиция ничего не сделала. Пришлось распечатать и вывесить фото, чтобы прекратили это делать у нас в подъезде, в последний же год количество преступлений мигрантов выросло в разы, постоянные драки устраивают под моим окном. Полицейские вообще на бытовуху не приезжают. Открыто говорят, что нет людей, чтобы посылать по всяким мелочам. Мол, если бы убийство, а так разберётесь сами, — рассказывают местные жители. — Вот поэтому мигранты и наглеют. И не боятся угроз вызова полиции — знают, что никто не приедет», — рассказывает местный житель в группе ВК "Новости из мира вечной борьбы". Пользователи сети в ответ на опубликованное видео негодуют и злятся как на полицейских, так и на самих москвичей.
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Сейчас холодно, колотун бабай епёт талабов мама не горюй.
Врубили все что дает тепло, вплоть до кипятильников вот и стало жарко.
Оштрафовать начальника стройка по самые мама не балуйся, а ту публику домой, на урожай, там урюк поспел, пора собирать.
"стая гиен",
будете бычить, пенсии требовать, наводить порядок в доме и прочие несуразности, так прилетит одкб из еревана и поставит на место
Человеченкой запахло...
Ну и чем кто не доволен?