На Таймыре сгорел новый аэровокзал, который было некому тушить

Красноярские следователи возбудили уголовное дело из-за пожара в здании аэровокзала "Диксон". Тушить строение оказалось некому – в аэропорту не было аварийно-спасательного подразделения пожарной охраны.
На Таймыре сгорело модульное здание аэропорта в поселке Диксон Долгано-Ненецкого района. Пожар продолжался более 12 часов, в результате здание было полностью уничтожено огнем.
К слову, аэровокзал было совершенно новым. Его построили вместо старого разрушенного здания за счет субсидий федерального бюджета, и сдали в эксплуатацию относительно недавно - в ноябре 2020 года. Тушить дорогостоящий объект инфраструктуры никто не спешил по причине отсутствия аварийно-спасательного и противопожарного подразделения службы обеспечения полетов аэропорта.
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Как сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - пишет красноярское издание "Дела".
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Вот завидуйте. Тут уже некуда.
нужно создавать спецподразделение для тушения конкретно этого аэровокзала?
как же б*лядь старый деревянный столько лет прожил...
А что если за счет губернатора и его шайки? Слабо?