На Таймыре сгорел новый аэровокзал, который было некому тушить

Как сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - пишет красноярское издание "Дела".