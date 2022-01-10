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На Таймыре сгорел новый аэровокзал, который было некому тушить

На Таймыре сгорел новый аэровокзал, который было некому тушить (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2022 16:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Диксон   Таймыр   аэропорт   здание   пожар   
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Красноярские следователи возбудили уголовное дело из-за пожара в здании аэровокзала "Диксон". Тушить строение оказалось некому – в аэропорту не было аварийно-спасательного подразделения пожарной охраны.

На Таймыре сгорело модульное здание аэропорта в поселке Диксон Долгано-Ненецкого района. Пожар продолжался более 12 часов, в результате здание было полностью уничтожено огнем.

К слову, аэровокзал было совершенно новым. Его построили вместо старого разрушенного здания за счет субсидий федерального бюджета, и сдали в эксплуатацию относительно недавно - в ноябре 2020 года. Тушить дорогостоящий объект инфраструктуры никто не спешил по причине отсутствия аварийно-спасательного и противопожарного подразделения службы обеспечения полетов аэропорта.


Как сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - пишет красноярское издание "Дела".

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Метки: Диксон   Таймыр   аэропорт   здание   пожар   
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7  комментариев
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2k
Роман Гамзалиев 12 минут назад
Ну тут к бабке не ходи , надо было скрыть хищения , так как запахло проверкой)
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653
figurist 17 минут назад
жалко
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11k
G@M 18 минут назад
Только сегодня попалась в Тиктоке песня Морзянка про Диксон... и на тебе(((( Кто не помнит песню, а она из 60-х, загуглите, рекомендую.
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K_II_T Полчаса назад
Кто сегодня говорил - что на работу выходить пришлось.
Вот завидуйте. Тут уже некуда.
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1k
poбт Полчаса назад
не понял
чтобы тушить аэровокзал просто пожарных недостаточно?
нужно создавать спецподразделение для тушения конкретно этого аэровокзала?
как же б*лядь старый деревянный столько лет прожил...
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12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Бюджет освоен! Давай новый аэровокзал! За счёт нас ессесна!
А что если за счет губернатора и его шайки? Слабо?
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