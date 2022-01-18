Сгорел заживо: эта трагедия случилась в подмосковном Реутове еще 1 января

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Только сейчас стало известно, что в первый день нового года в территориальном пункте полиции «Южный» произошло ЧП со смертельным исходом.
Дикая история случилась в подмосковном Реутове. 30-летний задержанный сгорел заживо в одном из помещений территориального пункта полиции «Южный». По сообщению пресс-службы ГУ СКР по Московской области, это произошло еще 1 января. Но огласке ЧП предали лишь сейчас, по прошествии более чем двух недель. О случившемся рассказывает «Рамблер» и ряд других изданий.
Предварительные выводы следствия таковы: «Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки осветительного прибора». По рассказам самих сотрудников полиции, они почувствовали запах гари, увидели возгорание. Пытались спасти задержанного, но ключ сломался, и дверь вовремя открыть не получилось.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ: «Халатность, которая повлекла по неосторожности смерть человека». Ведется расследование.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ: «Халатность, которая повлекла по неосторожности смерть человека». Ведется расследование.
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Всё что нужно знать про наши правоохранительные органы и судебную систему. Это как раз и есть самые криминализированые структуры. Наркота, рекет, незаконные торговли, всё одни и теже люди в погонах.
Что сказать.. надо присматривать, забирать спички-зажигалки, делать безопасную проводку. К слову, причина выхода замка из строя тоже примерно понятна.
Хм... На сколько я понимаю, то в камере провод к лампе (Лампам) идёт по потолку.
"....задержанный сгорел заживо...." Там камера деревом обшита была что ли?!
Да, возможно, что в «помещении территориального пункта полиции «Южный» обезьянники оборудованы как камеры следственного изолятора..... Как он ещё мог сгореть? Может всё-таки задохнулся от продуктов горения, а не сгорел? Журналюги понапридумывают названий...