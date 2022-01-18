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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 69 постов • 7 подписчиков подписаться
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Сгорел заживо: эта трагедия случилась в подмосковном Реутове еще 1 января

Сгорел заживо: эта трагедия случилась в подмосковном Реутове еще 1 января (2 фото)

Автор:
18 января 2022 17:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: камера   ключ   пожар   полиция   расследование   реутово   сгорел заживо   
2359
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Только сейчас стало известно, что в первый день нового года в территориальном пункте полиции «Южный» произошло ЧП со смертельным исходом.
Дикая история случилась в подмосковном Реутове. 30-летний задержанный сгорел заживо в одном из помещений территориального пункта полиции «Южный». По сообщению пресс-службы ГУ СКР по Московской области, это произошло еще 1 января. Но огласке ЧП предали лишь сейчас, по прошествии более чем двух недель. О случившемся рассказывает «Рамблер» и ряд других изданий.
Предварительные выводы следствия таковы: «Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки осветительного прибора». По рассказам самих сотрудников полиции, они почувствовали запах гари, увидели возгорание. Пытались спасти задержанного, но ключ сломался, и дверь вовремя открыть не получилось.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ: «Халатность, которая повлекла по неосторожности смерть человека». Ведется расследование.

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Метки: камера   ключ   пожар   полиция   расследование   реутово   сгорел заживо   
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26  комментариев
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2k
Алекс Час назад
ключ сломался??? от камеры кпз? ну да.
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5k
zulluz 4 минуты назад
прикуривал от лампочки, не?
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5k
Виктор 5 минут назад
Лампочка, патрон и провод , сожгло человека в 12 метровой камере заживо ????
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3k
Вовака 10 минут назад
А то что начальника московской полиции кого то на охоте привалил все молчат, а здесь заипаного дежурного и учика прикроют.
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9k
*Сергей* 21 минуту назад
Станиславского в студию!
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20k
Добрый Алабай 37 минут назад
Нет оснований верить сотруднику. Это - аксиома.
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829
Sieras Dosk. 47 минут назад
Там чё люстра на пол камеры из пенопласта горела? И плять как можно ключ (железную трубу) сломать?
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2k
Руслан Новак 53 минуты назад
Охренеть. Откуда там проводка? Там же нет ничего кроме лампы под потолком. Вся проводка тщательно замурована в потолок и стены. Чему там гореть, да ещё так чтобы живьём сгорел человек? Уж лучше бы написали что это инопланетяне его облили бензином и подожгли. И самое смешное в этой истории, что всё инстанции будут говорить что всё чистой воды правда.
Всё что нужно знать про наши правоохранительные органы и судебную систему. Это как раз и есть самые криминализированые структуры. Наркота, рекет, незаконные торговли, всё одни и теже люди в погонах.
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7k
Vadim Час назад
Убили эцилопы чувака и следы замели.
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43k
Элек Мек Час назад
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152
DoctorBetruger Час назад
Попахивает п.издежом. Крепко так попахивает. Но все схавают.
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152
DoctorBetruger Дмитрий Час назад
Вижу "хохол" - отвечаю "лаптеногий".
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6k
Дмитрий Горчилин Час назад
Надо отдавать отчет в том, что задержанные склонны выкинуть любой фортель, даже опасный и нелогичный фортель, чтобы получить возможность сбежать. Устроить пожар- один из любимых фокусов. Разбираться надо конечно, но тут без предвзятости.
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6
Юрий Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Как ни странно был случай когда участковый на ночь задержанного в опорнике на ночь оставил прикованным к трубе отопления.То что утром задержанного обнаружили мёртвым сваренным заживо из-за прорыва системы в помещении значило что погибший был сам виноват сорвав батарею?
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14k
Nikita Час назад
«Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки осветительного прибора»
Хм... На сколько я понимаю, то в камере провод к лампе (Лампам) идёт по потолку.
"....задержанный сгорел заживо...." Там камера деревом обшита была что ли?!

Да, возможно, что в «помещении территориального пункта полиции «Южный» обезьянники оборудованы как камеры следственного изолятора..... Как он ещё мог сгореть? Может всё-таки задохнулся от продуктов горения, а не сгорел
? Журналюги
понапридумывают названий
...
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14k
Альф 57 Час назад
В любой камере изначально нет ничего пожароопасного, хотите сказать что бетонные стены загорелись?
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20k
Davy Jones Час назад
Ключ от кпз сломался? Вы видели размер этого ключа? Ой что то нечисто здесь, ой не чисто.
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−66
михай Час назад
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