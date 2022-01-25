Чиновники из Минэкологии устроили пьянку на рабочем месте и поплатились

Вчера в соцсетях появилось видео с чиновниками Минэкологии Калужской области, которые в рабочем кабинете распивают алкоголь, рассуждают о черни, матерятся и играются с пистолетом.

Как стало известно, главный герой видео - замминистра природных ресурсов и экологии Калужской области, начальник экологического надзора Иван Глумов. Посиделки проходили ещё до Нового года (чиновники, видимо, решили устроить спонтанный корпоратив), но видео слили в Сеть только сейчас.