Чиновники из Минэкологии устроили пьянку на рабочем месте и поплатились

Первый замминистра и вся весёлая компания его подчинённых вылетели с работы.
Вчера в соцсетях появилось видео с чиновниками Минэкологии Калужской области, которые в рабочем кабинете распивают алкоголь, рассуждают о черни, матерятся и играются с пистолетом.
Как стало известно, главный герой видео - замминистра природных ресурсов и экологии Калужской области, начальник экологического надзора Иван Глумов. Посиделки проходили ещё до Нового года (чиновники, видимо, решили устроить спонтанный корпоратив), но видео слили в Сеть только сейчас.
В ролике можно увидеть, что Глумов держит в руках пистолет, но как выяснилось позднее, он был ненастоящий
Источник:
После негативной реакции жителей Калужской области компетентные органы провели служебную проверку, по результатам которой всех четверых участников попойки уволили из Минприроды.
Губернатор региона Владислав Шапша уже в курсе произошедшего, а министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа извинился за неэтичную выходку подчинённых и пообещал, что подобного больше не повторится.
Источник:
- Лукашенко "без хвастовства" рассказал, кто всего за час разработал операцию ОДКБ в Казахстане
- Путин заявил, что боевиков для Казахстана подготавливали за рубежом
- "Давайте поставим точку раз и навсегда": Кадыров дал три дня ингушам на предъявление ему претензий
- Президент Казахстана упрекнул Назарбаева в появлении в стране сверхбогатых олигархов
- СК начал проверку из-за детей, пожаловавшихся Путину на аварийный дом
Понравилось26
Когда я пью я гораздо коммуникабельней
Владимир Иванович,вы сами то верите в то что сказали!?
Это же типа "по утрате доверия"