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Чиновники из Минэкологии устроили пьянку на рабочем месте и поплатились

Чиновники из Минэкологии устроили пьянку на рабочем месте и поплатились (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2022 14:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вечеринка   видео   калужская область   политика   увольнение   чиновники   
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Первый замминистра и вся весёлая компания его подчинённых вылетели с работы.

Вчера в соцсетях появилось видео с чиновниками Минэкологии Калужской области, которые в рабочем кабинете распивают алкоголь, рассуждают о черни, матерятся и играются с пистолетом.


Как стало известно, главный герой видео - замминистра природных ресурсов и экологии Калужской области, начальник экологического надзора Иван Глумов. Посиделки проходили ещё до Нового года (чиновники, видимо, решили устроить спонтанный корпоратив), но видео слили в Сеть только сейчас.

После негативной реакции жителей Калужской области компетентные органы провели служебную проверку, по результатам которой всех четверых участников попойки уволили из Минприроды.


Губернатор региона Владислав Шапша уже в курсе произошедшего, а министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа извинился за неэтичную выходку подчинённых и пообещал, что подобного больше не повторится.

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Метки: Вечеринка   видео   калужская область   политика   увольнение   чиновники   
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12  комментариев
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9k
antonium 46 минут назад
Они и есть чернь. Нарост и паразиты на теле простого народа. Ублюдки
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3k
Феликс Дзержинский 3 минуты назад
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 7 минут назад
Ну как может замминистра по экологии пить из пластиковых стаканов. Вот если бы из бумажных и бухло пакетированное - тогда соответствует должности
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15k
alexis 12 минут назад
Ну решили выпить, решили покуролесить-да пожалуйста, только сначала смартфон в гудок забейте любителю поснимать.
Ссылка www.youtube.com
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1k
Алексей Заг 12 минут назад
Матерятся как на стройке. То же мне элита. Тьфу.
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383
Дмитрий Самохин 13 минут назад
Когда я ем я глух и нем
Когда я пью я гораздо коммуникабельней
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−138
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Идиоты...
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1k
Broscan 37 минут назад
Я сожалею о случившемся и приму все необходимые меры, чтобы подобные ситуации не повторились впредь.

Владимир Иванович,вы сами то верите в то что сказали!?
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Андрей 41 минуту назад
Обнинск опять отличился
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1k
Максим Максимов 50 минут назад
Гагарин долетался, а эти чмыри до3,143делись
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