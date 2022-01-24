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Причудливые и абсурдные картинки, претендующие на звание "Мем года"

Причудливые и абсурдные картинки, претендующие на звание "Мем года" (18 фото)

Автор:
24 января 2022 11:24
Сообщество : Юмор
Метки: картинки   прикол   смешно   смешные картинки   фотошоп баттлы   
1152
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На сайте Reddit есть отдельная группа под названием Photoshopbattles. В ней собраны картинки, которые идеально подходят для создания мемов и шуточек. Сегодня мы прошлись по самым веселым и вызвавшим у пользователей улыбку фото за последний месяц.

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Метки: картинки   прикол   смешно   смешные картинки   фотошоп баттлы   
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Vazari 52 минуты назад
Веном начало!
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