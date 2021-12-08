Объявления, которые могли написать только в России

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Наши люде крайне оригиналы и молчать не привыкли. Если что-то идет не так, нужно найти человека, то в ход идут надписи и объявления.
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А вы замечаете забавные объявления, которые висят по вашему городу?
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