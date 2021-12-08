Объявления, которые могли написать только в России

19-летняя Маша Юмашева: запретный роман и гламурная жизнь внучки Ельцина (15 фото)

Смешные объявления о продаже авто, вся суть которых в убойных описаниях от владельцев

17 забавных надписей, которые отражают всю суть российской действительности

Безвкусные вещи, у обладателей которых напрочь отсутствует чувство стиля

17 объявлений, которые могли придумать только люди из России

14 забавных объявлений, которые могли написать только люди из России