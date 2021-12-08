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Объявления, которые могли написать только в России

Объявления, которые могли написать только в России (15 фото)

Автор:
08 декабря 2021 16:00
Сообщество : Юмор
Метки: картинки   надписи   объявления   подписи   смешно   смешные картинки   фото   
1962
15

Наши люде крайне оригиналы и молчать не привыкли. Если что-то идет не так, нужно найти человека, то в ход идут надписи и объявления.

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А вы замечаете забавные объявления, которые висят по вашему городу?

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Метки: картинки   надписи   объявления   подписи   смешно   смешные картинки   фото   
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5  комментариев
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14k
uutb Час назад
Комментарий к фото
Так, вот же она!
Ссылка www.youtube.com
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4k
a_komolow Полчаса назад
Крик души сисадмина!

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1k
Анна Анна 51 минуту назад
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1k
Sandmännchen (DDR) Час назад
И дегустатор пиндюлей.
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