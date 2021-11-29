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17 веселых кадров, претендующих на звание "Мем года"

17 веселых кадров, претендующих на звание "Мем года" (18 фото)

Автор:
29 ноября 2021 12:06
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   картинки   мемы   прикол   смешные картинки   фото   
1597
18

Сегодня мем можно сделать из любой, даже мало-мальски смешной картинки. Претенденты на эту участь как раз собраны в этом посте. Просто веселые и добрые кадры, которые вызывают улыбку и умиляют.

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Придумали, как обыграть фотки из этого поста? Названия к картинкам и ситуациям можно предложить в комментариях!

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Метки: забавно   картинки   мемы   прикол   смешные картинки   фото   
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5  комментариев
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Anthonyus 58 минут назад
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Шурман Час назад
Это не показалось , шкиперу куй в попу и портовым так же , вот так выглядит печаль
((
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Шурман Час назад
Вот интересно как его в док догнали , я знаю что это и кто это , но как они его туда загнали и как порезали , вот здесь загадка . ( я знаю что сам дошел )
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Шурман Hugo_RnD 49 минут назад
Про волнения согласен , на этом канале оно в пределах 2х балов .
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