17 веселых кадров, претендующих на звание "Мем года"

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Сегодня мем можно сделать из любой, даже мало-мальски смешной картинки. Претенденты на эту участь как раз собраны в этом посте. Просто веселые и добрые кадры, которые вызывают улыбку и умиляют.
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Придумали, как обыграть фотки из этого поста? Названия к картинкам и ситуациям можно предложить в комментариях!
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