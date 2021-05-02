17 объявлений, которые могли придумать только люди из России

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Такие яркие и креативные послания могли сочинить только наши люди! Перед вами 17 фото с необычными, смешными и глупыми объявлениями, которые предупреждают и стараются уберечь от ошибок.
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