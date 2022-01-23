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"Щедрый, без детей, зарплата больше сотки": каких мужчин ищут девушки в интернете

"Щедрый, без детей, зарплата больше сотки": каких мужчин ищут девушки в интернете (18 фото)

Автор:
23 января 2022 17:29
Метки: Юмор   девушки   деньги   женщины   запросы   знакомства   мужчины   содержанки   
4753
18
Перед вами реальные объявления женщин, у которых никак не складывается личная жизнь. Или у них просто завышенные требования? В чем их основная проблема?
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Метки: Юмор   девушки   деньги   женщины   запросы   знакомства   мужчины   содержанки   
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65k
Доктор Джонс 2 часа назад
"=Какие дорогие прос.титутки="!
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157
Оникс 7 минут назад
В 1945 году, будучи на приёме в Букингемском дворце, великий драматург Бернард Шоу произнёс "Все женщины продажны"
Находившаяся за его спиной принцесса Елизавета (будущая королева) спросила "И даже я?"
- Конечно.
- И сколько же я стою?
- 5 000 фунтов.
- Почему так мало?
- Вот видите, Вы уже торгуетесь.
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9k
Касьян Пуздой 18 минут назад
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1k
Жэка Полчаса назад
Джулия
Стефан
Петя

Петя всю жизнь бедняга будет думать что он приемный
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1k
Мистер Робот Полчаса назад
20 лет строили капитализм. 20 лет повторяли - надо меньше работать, жить богато и за счет кого-то другого, так как работают только идиоты.
20 лет показывают тех кто ворует - и живет богато и ему за это "ничего".
20 лет каждый день на передачи приходят женщины, рассказывающие как они родили, отсудили, получили.
Каких Путин и государство выращивали - такие и выросли.
Не понятно в чем претензия..
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13
FfF Мистер Робот 18 минут назад
А 90 были благославенные? Так, уточняю хронологические рамки.
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52k
alertol Полчаса назад
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19k
Anna Полчаса назад
Комментарий к фото
судя по именам детей, там вообще хрен знает сколько отцов (как минимум трое)
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13k
net 57 минут назад
Да норм всё. Это ж хорошо, когда прямо пишут. Сразу всё понятно. Захотел на хрен послал, захотел послал на хрен. Ну или купил пару пионов, светанул подготовленной отфотошопленой картинкой, что у вас на карте хулеард денег, пожарил и ушёл, не оправдав ожиданий.
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−19
Insaid From 58 минут назад
да идите вы нак..й! паразитки я так скажу
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5k
ZiDAN10 58 минут назад
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330
Карл Такойто Час назад
Зачем каждый раз постить содержанок с заголовком ,,кого ищут девушки,, Все девушки без исключения хотят себе обеспеченного мужчину,но не далеко не все будут вешать на себя ценник. Это дёшево и даже неприлично)) Молодой обеспеченый парень на такое точно не поведеться,если у него есть самоуважение-потому что нафига? Всем хочется думать что с ними не из за денег,а с этими тёлками даже мысли такой допустить нельзя. Зачем себя настолько не ценить и унижать чтобы вписываться в такое? Поэтому подобные телки в основном пользуются спросом у мужичков лет по 45 и выше которые трезво оценивают и себя и их и не парятся, у которых деньги есть,семья часто тоже, но что то ему скучно жить,к шлюхам ходить не интересно,вот он и решает завести себе такую Лолитику лет на 20 моложе,к которой будет заезжать периодически и т.д. Типо какое никакое постоянство,ну и вроде и шлюха а вроде как только для него,по 10 человек в день её не трахает)) какая то такая там логика и контингент
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330
Карл Такойто Опиум для народа 48 минут назад
Бл..дь это немного другое-это женщина которая искренне любит секс и не очень разборчива)) А за деньги это шлюхи,причем в отличие б..ей секс они любят далеко не всегда и часто бывают брёвнами))
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8k
Бритва Час назад
"и выкладывай её сиськи на онлифанс"
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8k
СПКиНР Час назад
Ну как рекламируют, так они и поступают.
Успешными могут быть только чьи то дети или чьи то б...яди.
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629
Куртуазный Маньерист Час назад
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144
На хер ЗАПАД! Час назад
Вот они! Будущие сорокалетние, одинокие держалки котов
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242
zz 2 часа назад
Ну современные б...яди очень губу раскатали, если 1% этой падали что то найдет, завидовать не стоит-баба нашла себе дебила и кончится тем что он её убьет(шучу) будет сдавать как проститутку.
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1k
Фёдор 2 часа назад
"Щедрый, без детей, зарплата больше сотки": каких мужчин ищут девушки в интернетеПосмотреть
"Щедрый, без детей, зарплата больше сотки": каких мужчин ищут девушки в интернете
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12k
Александр 2 часа назад
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Почему бы просто не разместить прайс? Раскатывание губы на весь доход - отпугивает потенциального клиента))
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15k
Alex ASK 2 часа назад
Биомусор пиаришь, Стэн из кэнэды?
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19k
иванов дмитрий 2 часа назад
Даже не знаю чего больше
глупых баб с тараканоми в голове
или постов на эту тему на фишках
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Richard

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