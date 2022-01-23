"Щедрый, без детей, зарплата больше сотки": каких мужчин ищут девушки в интернете

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Перед вами реальные объявления женщин, у которых никак не складывается личная жизнь. Или у них просто завышенные требования? В чем их основная проблема?
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Находившаяся за его спиной принцесса Елизавета (будущая королева) спросила "И даже я?"
- Конечно.
- И сколько же я стою?
- 5 000 фунтов.
- Почему так мало?
- Вот видите, Вы уже торгуетесь.
Стефан
Петя
Петя всю жизнь бедняга будет думать что он приемный
20 лет показывают тех кто ворует - и живет богато и ему за это "ничего".
20 лет каждый день на передачи приходят женщины, рассказывающие как они родили, отсудили, получили.
Каких Путин и государство выращивали - такие и выросли.
Не понятно в чем претензия..
Успешными могут быть только чьи то дети или чьи то б...яди.
глупых баб с тараканоми в голове
или постов на эту тему на фишках