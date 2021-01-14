Когда попутала берега, или девушки с большими запросами и гонором

Героини данной подборки своими высказываниями вызвали такой негатив у мужской половины соцсетей, что мама дорогая... Как считаете, они сильно перегнули в своих желаниях, либо это норма для сегодняшних дней?
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4. Такие девушки ведут себя как королевы, но у мужчин, почему-то, они вызывают только смех
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