FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11447 постов • 2528 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Когда попутала берега, или девушки с большими запросами и гонором

Когда попутала берега, или девушки с большими запросами и гонором (16 фото)

Автор:
14 января 2021 22:12
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   деньги   запросы   отношения   прикол   содержанки   
1214
16
Героини данной подборки своими высказываниями вызвали такой негатив у мужской половины соцсетей, что мама дорогая... Как считаете, они сильно перегнули в своих желаниях, либо это норма для сегодняшних дней?
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Девушка   Юмор   деньги   запросы   отношения   прикол   содержанки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
917
Обратная сторона Луны 43 минуты назад
90%это приколы, фейки и троллинг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
smakido 49 минут назад
ж 8 ь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Факты о самой опасной работе в мире Факты о самой опасной работе в мире Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу На крыше дома... Упоротая подборка о кровле На крыше дома... Упоротая подборка о кровле Убойные ситуации в столовой Убойные ситуации в столовой Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на 100% понять женщин Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на 100% понять женщин Свежие творения маркетологов от Бога, чей полет фантазии безграничен Свежие творения маркетологов от Бога, чей полет фантазии безграничен
Преподобный Стасян

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1063140



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!"
3
118
Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!"
Почему в розетках США 110 Вольт?
5
249
Почему в розетках США 110 Вольт?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
9 известных личностей, которые, возможно, никогда не существовали
0
29
9 известных личностей, которые, возможно, никогда не существовали
Петушок расположился на дне и не поднимается на поверхность: причины недомогания и способы нормализации ситуации
0
22
Петушок расположился на дне и не поднимается на поверхность: причины недомогания и...
Тотальная распродажа ключей на популярные продукты Microsoft
Тотальная распродажа ключей на популярные продукты Microsoft
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#дтп#история#автомобили#подборка#маразм#шоу бизнес#дизайн
#фото#факты#сша#люди#абсурд#СССР#Россия#кино#авто аварии#забавно
#интересно#животные#Разное#природа#аварии#автомир#в мире#позитив#быт#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться